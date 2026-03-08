मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली नगरसेवकांची 'शाळा': भाजपा नगरसेवकांना दिला 'हा' कानमंत्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील भाजपा नगरसेवकांची शाळा घेतली. यावेळी त्यांनी नगरसेवकांना कानमंत्री दिला.
Published : March 8, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील नवनियुक्त भाजपा नगरसेवकांना महत्त्वाचा कानमंत्र दिला आहे. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेला भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यासाठी आणि मुंबईकरांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी चांगलं काम करावं, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा नगरसेवकांना म्हणाले. दादर येथील वसंत स्मृती कार्यालय इथं आयोजित भाजपाच्या नवनियुक्त नगरसेवकांच्या दोन दिवसीय अभ्यासवर्गात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यानंतर मुंबई भाजपाध्यक्ष आमदा अमित साटम आणि महापौर रितू तावडे यांची पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेला स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर आणि सभागृह नेते गणेश खणकर हे देखील उपस्थित होते.
१०० दिवसांत राबवणार २० कलमी कार्यक्रम : यावेळी भाजपाकडून पहिल्या १०० दिवसांत राबवण्यात येणारा २० कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्र्यांनी कडक पावले उचलली आहेत. स्थायी समितीतील अंडरस्टँडिंग बंद करून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याच्या उद्देशाने कामकाज सुरू करण्यात आल आहे. १०० दिवसांच्या २० कलमी कार्यक्रमापैकी ६ मुद्दे आधीच मार्गी लागले असल्याची माहिती आमदार अमीत साटम यांनी दिली.
राणीच्या बागेत गुजरातचे सिंह आणण्याचा प्रस्ताव : या २० कामांपैकी ६ कामं आम्ही आधीच पूर्ण केली आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याच्या हेतूनं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व २७ शालेय साहित्यांची खरेदी GeM पोर्टलवरून करण्याचा निर्णय, मुंबई अधिक स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी समुदाय स्तरावर स्वच्छता स्पर्धांचं आयोजन, तसेच मुंबई व नवी मुंबईदरम्यान प्रवेशद्वार उभारण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, असं यावेळी अमित साटम म्हणाले. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेमार्फत ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील (Cervical Cancer) लसीकरण सुरू करण्यात आलं आहे. मुंबईत होणाऱ्या पुराच्या समस्येवर संशोधन करण्यासाठी आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचंही आमदार साटम म्हणाले. राणीच्या बागेत सिंह आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी गुजरात सरकार आणि जुनागढ प्रशासनाशी बोलणी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असं आमदार साटम म्हणाले. उर्वरित कामंही नियोजित वेळेत पूर्ण करून १०० दिवसांचा अजेंडा पूर्ण केला जाईल, असा विश्वास अमित साटम यांणी व्यक्त केला.
