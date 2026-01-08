'तर्री पोहा विथ देवाभाऊ’; राज ठाकरेंनी सर्टीफाईड केलं, मी मुंबईबाहेरचा: देवेंद्र फडणवीस म्हणाले 'मी नगरसेवक . . . .'
‘तर्री पोहा विथ देवा भाऊ’या संवाद कार्यक्रमाचं नागपुरात आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरेंसह विरोधकांवर चांगलीच झणझणीत टीका केली.
नागपूर : महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराच्या अनुषंगानं आज नागपुरात ‘तर्री पोहा विथ देवा भाऊ’या संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नागपूरच्या शाश्वत विकासासाठीचं व्हिजन देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागपूरकरांच्या समोर मांडलं आहे. ‘तर्री पोहा विथ देवाभाऊ’ आगळावेगळा संवाद सोहळ्याचं सूत्रसंचालन प्रसिद्ध हास्य अभिनेता भारत गणेशपुरे आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशी यांनी केलं. गेल्या 10 वर्षांत नागपूर शहराचं बदललेलं रूप आणि पुढील 10 वर्षामध्ये होणारा विकास यावर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासानं एक एक प्रकल्पांची मांडणी केली. येत्या काही वर्षांत नागपूर जगातील टॉप शहरांच्या यादीत सर्वात उठून दिसेल, असा देखील विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
नगरसेवक होईल याचा विचारही केला नाही : राज्याचे मुख्यमंत्री होणार असा कधीतरी विचार केला होता का, असा पहिलाच प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला. तेव्हा या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणालेत की, "मी एक साधा नगरसेवक होईल, असं देखील मला कधी वाटलं नव्हतं. मी राजकारणात जाईल असं सुद्धा मला वाटलं नव्हतं. मी नेहमी सांगतो की जेव्हा नगरसेवक झालो, त्यावेळेला असं वाटलं की बापरे आपण किती मोठे झालो, आता याच्यापेक्षा अजून काय मोठे होऊ शकतो. मग महापौर झालो, त्यावेळेस असं वाटलेलं की जीवनात आपण खूप मिळवलय, या पेक्षा काय अजून मोठ होऊ शकतो. मग आमदार झालो तर असं वाटलं की हे तर फारच झालं. असं करता- करता कधी मुख्यमंत्री झालो हे तर कळलं सुद्धा नाही. कधीच हा विचार केला नव्हता."
ही ओळख केवळ नागपूरनं जपली आहे : "नागपूरची संस्कृती आहे आणि त्याच संस्कृतीत मी मोठा झालो आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठीवर कुठं गेलो तरी नागपूरचं आकर्षण हे असतं. त्या नागपूरच्या संस्कृतीची एक त्याची आवड असते. नागपूरबद्दल एक मी महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की हे शहर खूप मोठं झालय. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई व पुणे नंतर सर्वाधिक लोकसंख्येचं शहर झालंय. पण आजही नागपूरमध्ये आम्ही कोणाचा पत्ता विचारला, तर इथले लोक तुम्हाला प्लॉट नंबरने पत्ता सांगत नाहीत, तर आजही आम्हाला माणसं माहिती आहेत. हा याच्या बाजूला राहतो, त्याच्या बाजूला राहतो हे लोकांना माहिती आहे. मेट्रो शहरांमध्ये तर बाजूच्या फ्लॅटमध्ये कोण आहे, हे देखील लोकांना माहिती नसते. पण नागपूरमध्ये असं नाही, नागपूरनं अजून हे कल्चर जिवंत ठेवलंय." मुलाखतीमध्ये राज ठाकरेंनी मला तसं मुंबईच्या बाहेरच ठरवलेलं आहे. त्यामुळेच मी सर्टिफाइड नागपूरकर आहे.
मुंबईच्या विकासात गडकरींचे योगदान विसरता येणार नाही : "जर मुंबईचा विकास करायचा असेल, तर मुंबईमध्ये जन्माला येणं गरजेचे आहे का. काही गोष्टी तर मान्य कराव्या लागतील. मुंबईच्या विकासामध्ये पहिलं नाव कोणाचं घेतलं जात असेल, तर ते नितीन गडकरींचं घेतलं जाते. ज्यांनी 55 उड्डाण पूल तयार केले. वांद्रे- बांद्रा सिलिंग तयार केलं आणि त्यानंतर मुंबईचा 360 डिग्री विकास हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मी आणि एकनाथ शिंदे करत आहोत," असं ते म्हणाले आहेत.
इतक्या वर्षांत नागपूर शहरांमध्ये काय बदल घडला : "नागपूर शहराला खूप आधुनिकता आली आहे. सांडपाण्यावर जी प्रक्रिया करून ते विकण्याचं काम नागपुरात झालं आहे. या शहरात 24 तास पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचं एक मॉडेल हे देखील नागपूरनं तयार केलं. आज नागपूर असं शहर आहे की उन्हाळ्यात कुठल्याच पाण्याकरता मोर्चे निघत नाहीत. नागपूरमध्ये रस्त्यांची जी काम आहेत, ते बघून आज कोणीही नागपूरला आल्यानंतर इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहून अवाक होतो. विशेषता नितीन गडकरींच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही या ठिकाणी एक पहिल्यांदा एक मॉडेल तयार केलं. डबल डेक्कन पूल बांधला, ज्यामध्ये खाली रस्ता आहे. त्याच्यावर फ्लावर आहे आणि त्याच्यावरून मेट्रो जाते आणि एकाच पिल्लरवर सगळं उभं केलं. आता ते मॉडेल संपूर्ण देशानं घेतलेलं आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या नागपूरमध्ये पहिल्यांदा झाल्या आणि आता त्या देशामध्ये चालल्यात. आता नागपूरमध्ये आम्ही एक कचऱ्याचा जो काही प्रक्रियेचा प्रकल्प तयार केला ज्यातनं आम्ही बायोगॅस सीएनजी तयार करत आहोत, त्याचे लवकरच लोकार्पण करू. तोही देशातला असा प्रकल्प आहे की कचऱ्यावर आम्ही प्रोसेसिंग करतोय आणि गॅस तयार करतोय. पुढच्या काळामध्ये त्या गॅसवरच नागपूरच्या बस चालतील. ग्रीन नागपूर हिरवं नागपूर आम्ही केलं. यामुळेच महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये उठून दिसणारं शहर म्हणून आज नागपूरकडं पाहिलं जाते," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
न्यू नागपूर आणि 5 लाख रोजगार : "आज नागपूरची जी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आपण तयार केली आहे, त्याच्या माध्यमातूनच नागपूर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रबाहेर अनेक कामं सुरू आहेत. सगळं करत असताना एक गोष्ट लक्षात आली की आपल्याला आता नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागतील. नवीन गुंतवणूक आणावी लागेलं, न्यू बिझनेस डिस्ट्रिक्ट तयार करत आहोत. नागपूरच्या समृद्धी महामार्गाचे जवळ जवळपास 700 हेक्टर जमिनीवर आम्ही एक नवीन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तयार करतोय. ज्या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. एक प्रकारे नागपूरचा नवा रोजगाराचा मॅग्नेट हे न्यू नागपूर असेल. याच्यासोबत आम्ही एक नागपूरला आऊटर रिंग रोड तयार करतोय," असं त्यांनी सांगितलं.
