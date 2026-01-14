महापालिका निवडणूक 2026 : 26 महापालिकांमध्ये बसेल महायुतीचा 'महापौर' - देवेंद्र फडणवीस : राज ठाकरेंवर म्हणाले . . .
महापालिका निवडणूक 2026 च्या प्रचारतोफा मंगळवारी थंडावल्या. या निवडणुकांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल केला.
मुंबई : महापालिका निवडणूक प्रचाराची (13 जानेवारी) मंगळवारी सांगता झाली. जाहीर सभा, रोड शो, आरोप प्रत्यारोप हे सर्व शांत झालं असलं, तरी दारोदारी प्रचार सुरू राहणार आहे. हा प्रचार संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी राज्यातील महापालिका निकालांचे अंदाज, राज ठाकरेंच्या पक्षाचं भवितव्य, मुंबईतल्या मराठी मतदारांचं गणित, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतरची भूमिका, अजित पवारांचा या निवडणुकीत सुटलेला संयम, याबाबत भाष्य केलं. यात प्रचार संपल्यानंतर त्यांनी लावलेल्या अंदाजात 29 पैकी 26 महापालिकांमध्ये महायुतीचा महापौर बसेल, असं भाकीत वर्तवलं. पण याव्यतिरिक्त कोणत्या तीन महापालिकांमध्ये भाजपा मागं पडेल, याबाबत त्यांनी बोलणं टाळलं.
मुंबईतला मराठी मतदार कोणाच्या बाजूनं ? : मुंबईची निवडणूक मराठी मतदार कोणाच्या बाजूनं मतदान करतात यासाठी निर्णायक ठरते. हा एक गठ्ठा मतदार उबाठा पक्षाला मतदान करतो, असं काहीवर्षात दिसून आलं आहे. मराठीचा मुद्दा हा ठाकरेंसाठी या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार नाही, असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. ते म्हणाले, “ही ठाकरे बंधूंची चुकीची समजूत आहे की मराठीचा एक गठ्ठा मतदार त्यांना मतदान करतो. याचं कारण असं, 2014 आणि 2024 या दोन्ही निवडणुका भाजपा उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात लढला. दोन्ही निवडणुकीत आम्हाला मुंबईत त्यांच्यापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. 2014, 2019 आणि 2024 या तिन्ही निवडणुकीत भाजपाच्या जागा स्थिर आहेत. 15-16 जागा आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत मिळतात. बाकी सर्वांच्या जागा कमी- जास्त झाल्या. पण मुंबईत 15-16 जागा घ्यायच्या असतील, तर त्या मराठी मतदाराशिवाय शक्य नाही.” त्यामुळे भाजपाचा न हलणारा मराठी मतदार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ‘फ्लोटींग मतदार’ हा भाजपाच्या कधी बाजूनं असतो किंवा नसतो. त्याचा ‘सेंटीमेट’ भाजपाच्या बाजूनं असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज उद्धव एकत्र आले तरी फरक पडणार नाही : हा मतदार जरी भाजपाच्या बाजूनं मागच्या निवडणुकीत दिसला असला, तरी आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उबाठा नेते उद्धव ठाकरे यांची युती झाली आहे. त्याचा फरक या मराठी मतदारावर पडेल, असं बोललं जातंय. पण याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंच्या सोबत आले तर काही फरक पडणार नाही. या निवडणुकीत सर्वात मोठं अपयश हे राज ठाकरेंच्या पदरी पडेल. याउलट उद्धव ठाकरेंना राज यांचा फायदा होईल." त्याचबरोबर "मुस्लीम मतदारांनी भाजपाला हरवण्यासाठी मतदान केल्याचं चित्र मागच्या काही निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळे मुस्लीम मतदार strategic असेल," असं फडणवीसांनी म्हटलं. त्याचबरोबर "ठाकरे हा ब्रँड नाही. हिंदूहदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे ब्रँड होते. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे काय ब्रँड नाही," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
बिनविरोध उमेदवार ताकदीनं करायचे असते तर . . . : राज्यभरात अनेक बिनविरोध उमेदवार निवडून आले. त्याचबरोबर विविध उमेदवारांना धमक्या आणि ऑफर देऊन उमेदवारी अर्ज मागं घ्यायला लावले हे बोललं गेलं. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर निवडणूक आयोगावर दबाब आणल्याचे आरोप झाले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राहुल नार्वेकरांवर ज्यांनी आरोप लावला, त्यांच्यावर पुरावा नाही म्हणून एफआयआर दाखल झाला आहे. जर आम्हाला ताकदीनं बिनविरोध उमेदवार आणायचे असते, तर मुंबईत केले असते. मुंबईत एकही झाला नाही. कल्याण डोंबिवलीमध्ये सर्वात जास्त झाले. तिथं शिवसेनेची ताकद सर्वात जास्त आणि भाजपाची ताकदही वाढली आहे. त्यांना उमेदवार मिळाले नाही." याबाबत उदाहरण देताना किरीट सोमय्यांचं त्यांनी उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, “किरीट सोमय्या हा त्यांचा कट्टर शत्रू आहे. पण त्यांच्या विरोधात उमेदवार मिळाला नाही. जर मिळाला असता, यांनी सोडलं असतं का? त्यामुळे आम्ही धमक्या दिल्या वगैरे हे आरोप खोटे आहेत."
अजित पवारांची गरज भासणार नाही ! : "पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई यासारख्या महानगरपालिका निवडणुकीत अजित पवार हे महायुतीत लढत नाहीत. या निवडणुकीच्या प्रचारात आम्ही एकमेकांवर टीका करायची नाही, हे ठरवलं होतं. पण अजित पवारांचा संयम सुटला," असं म्हणत फडणवीसांनी अजित पवारांना टोला लगावला. जर भविष्यात संख्याबळाची गरज पडली तर अजित पवारांच्या पक्षाला सोबत घेणार का? या प्रश्नावर “आम्ही महापालिका निवडणुकीत सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे आहोत, पण अजित पवारांना सोबत घेण्याची आम्हाला गरज पडणार नाही. पुणे- पिंपरी चिंचवडमध्ये आम्हाला बहुमत मिळेल. मुंबईतही गरज पडणार नाही. जर मतदानाचा टक्का चांगला राहिला तर आम्ही चांगल्या पद्धतीनं जिंकू, पण मतदानाचा टक्का घसरू नये, ही भिती आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले. महापौराबाबत आम्ही बसून चर्चा करू. पण संख्याबळ हा निकष नसेल. याचबरोबर पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. त्या भविष्यात एकत्र आल्या तर तुमची भूमिका काय? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं "ते दोन महापालिकांमध्ये एकत्र लढत आहेत. 27 महानगरपालिकांमध्ये वेगळे लढतायेत. पण भविष्यात ते जर एकत्र आले तर आम्ही आमची भूमिका ठरवू."
मुंबई महापालिकेत सत्ता आली तर . . . .? : याव्यतिरिक्त "मुंबई महापालिकेत सत्ता आली, तर पारदर्शकता आणणार. महायुती सरकारनं केलेल्या कामाची पावती मतदानातून आम्हाला मुंबईकर देणार," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या निवडणुकीत अदानीचा उल्लेख वारंवार ठाकरे बंधूंकडून करण्यात आला. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रेझेंटेशन देऊन उत्तर दिलं. आम्ही विकासावर बोलतो हे म्हणणाऱ्या फडणवीसांनी राज ठाकरेंना उत्तर देण्याची गरज का पडली? यावर बोलताना, "निवडणुकीत फक्त विकासावर बोलून चालत नाही. जर आरोपांना उत्तर नाही दिलं तर लोकांना ते खरं वाटू लागते," असं म्हणत फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिलं.
