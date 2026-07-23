मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतले श्रीसंत तुकाराम महाराज आणि श्रीज्ञानेश्वर महाराज पादुकांचे दर्शन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेत वारकऱ्यांबरोबर दिंडीत पायी चालले.
Published : July 23, 2026 at 12:14 PM IST
पंढरपूर- "राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस पडू दे, सर्वांना सुखी ठेव," असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दसूर पाटी येथे जगद्गुरू श्रीसंत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांचे दर्शन घेताना घातले. त्यांनी श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी रथाचे काही वेळ सारथ्यही केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेत वारकऱ्यांबरोबर दिंडीत पायी चालले.
दोन वर्षांपासून पालखीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले : वारीत चालणारे सर्व वारकरी हे माऊलीचे जिवंत स्वरूप असल्याने वारीत चालण्याचा आनंद व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माऊलींकडे एकच मागणं आहे ते म्हणजे सर्वत्र पाऊस चांगला पडू दे आणि शेतकरी बांधवांना सुखी समाधानी राहू दे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वात मागील दोन वर्षांपासून पालखीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. वारकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा शासन उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या वारीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असून मागील सर्व वाऱ्यांचा संख्यात्मक विक्रम तुटेल असा विश्वास व्यक्त केला.
काही राजकीय पक्ष जो कारभार करतात ते योग्य नाही : सर्वांनी आपल्या देशाचा विचार केला पाहिजे, आपल्या देशाची बदनामी होणार नाही, अशा प्रकारचा विचार केला पाहिजे आणि विशेषतः पहिल्या दिवशीपासून आमचं असं मत आहे की, विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असतील त्या पूर्ण करणे हे सरकारचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करू. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काही विशिष्ट लोक, काही राजकीय पक्ष जो कारभार करतात ते योग्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकार घेत असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
वारीत स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य : जिल्हा प्रशासनाकडून वारीमध्ये उत्तम सुविधा करण्यात आल्या आहेत. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाविकांची संख्या मोजली जात आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वारकऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी चांगले काम केले आहेत. वारीत स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, त्याप्रमाणे स्वच्छता झाली आहे. शौचालये, सफाई कर्मचारी, पुरेसा पाणीपुरवठा, पिण्याचे पाणी, जर्मन हँगर, चरण सेवा उपक्रम, आरोग्य पथके आदींच्या माध्यमातून सुविधा देण्यात येत आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
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