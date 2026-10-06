मुंबईतील कुपोषण विषयी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता, उपाययोजनांचं आवाहन
पार्टिसिपेट मुंबई या मंचाच्या शुभारंभ आणि समग्र या स्वयंसेवी संस्थेचा सहकार्याने सेवा वितरण आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता वळकट करण्याच्या पालिकेच्या उपक्रमाच्या कार्यक्रमाता फडणवीस बोलत होते.
Published : October 6, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई - नागरी आणि शासकीय सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी तसंच प्रभावीपणे कामकाज चालण्यासाठी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग होणं गरजेचं असल्याचं मत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये व्यक्त केलं. याचबरोबर मुंबईतील मुलांमधील कुपोषणाच्या समस्येकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
यावेळी ते म्हणाले की, मुंबईत अन्नाची तीव्र टंचाई नसली तरीही कुपोषणाचे आव्हान कायम आहे. विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांमध्ये ही समस्या पाहायला मिळू शकते. यामुळे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भागीदारीच्या मदतीने उपयोजना राबवण्याचे आवाहन यावेळी फडणवीस यांनी केले.
लोक उपाशी राहत नसले तरी कुपोषित लोकांची संख्या मोठी आहे. सी.एस.आर.च्या भागीदारीमुळे नागरि योजनांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान, प्रभारी देखरेख, प्रणाली आणि केंद्रीय उपाययोजना आणता येतील असे फडणवीस म्हणाले.
पार्टिसिपेट मुंबई या मंचाच्या शुभारंभ आणि समग्र या स्वयंसेवी संस्थेचा सहकार्याने सेवा वितरण आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता वळकट करण्याच्या पालिकेच्या उपक्रमाच्या कार्यक्रमाता फडणवीस बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, नव्याने सुरू झालेल्या पार्टिसिपेट मुंबई या व्यासपीठ विकास प्रकल्पांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कॉर्पोरेट, सामाजिक संस्था आणि पालिका यांच्या दुवा म्हणून काम करेल. हे व्यासपीठ केवळ सीएसआर निधी मिळवण्याचे साधन नसून एक सहभाग मंच आहे. ज्याद्वारे महापालिका आणि भागीदार संस्था, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासारख्या क्षेत्रातील प्रकल्प संयुक्तपणे निश्चित करून राबवू शकतील.
सी एस आर मूल्यांकन खर्च झाला यावरून नव्हे तर जमिनीवर काय परिणाम झाला यावर झालं पाहिजे. नागरिकांना आता तत्पर सेवा आणि तक्रारीचे जलद निवारण हवे असल्याने अनेक दशकांपासून तयार केलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. इमारत आराखडे मंजूर करण्यासाठी पालिकेकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होत असल्याचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, या प्रक्रियेत शून्य मानवी हस्तक्षेप साध्य करणे हे अंतिम उद्दिष्ट असावे. अशा उपायांमुळे मुंबईतील व्यवसाय सुलभतेला अधिक बळकटी मिळेल.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी बदलाला विरोध न करता नवीन तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धतीचा स्वीकार करावा असेही ते म्हणाले, वेळ कोणासाठीही थांबत नाही बदलांशी जोडून घेणे हेच सर्वात महत्त्वाचे असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.