मंत्र्यांच्या निर्णयावर ‘देवाभाऊं’चा ब्रेक? नव्या नियमांनी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार वाढले; परिणाम काय होणार?
सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय रद्द किंवा त्यात सुधारणा करू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा पवार-शेटे यांचा खास रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 8:43 PM IST
मुंबई : मंत्रालयात एखाद्या मंत्र्याने फाइलवर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्या विषयावर निर्णय झाला, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारनं लागू केलेल्या नव्या कामकाज नियमांमुळे या प्रक्रियेला नवे स्वरूप मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासह त्यात बदल करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 14 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्य सरकारनं महाराष्ट्र शासनाच्या कामकाजासाठी नवे नियम लागू केले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 166 च्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांतील नियम 13(5) नुसार, जनहिताच्या दृष्टीनं आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्यानं घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करू शकतात. तसेच त्या निर्णयात बदल करणे किंवा तो पूर्णपणे रद्द करण्याचाही अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, निर्णयात असा बदल किंवा रद्दबातल करताना त्यामागची कारणं लेखी स्वरूपात नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. गेल्या काही आठवड्यांत परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयासह खासगी शाळांच्या मान्यतेशी संबंधित फाइलच्या प्रकरणातही मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री पातळीवर हस्तक्षेप झाल्याचं समोर आलं. त्यामुळे नव्या नियमांमुळे मंत्र्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार अधिक स्पष्ट झाले आहेत.
मराठीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप : या नव्या अधिकारांची चर्चा सुरू असतानाच रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या मराठीच्या मुद्द्यावरून त्याची प्रत्यक्ष परीक्षा झाली. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचं ज्ञान असावं, यासाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. चालकांना मराठी बोलता, वाचता आणि लिहिता येणे आवश्यक असल्याचं सांगत त्यासाठी तपासणी सुरू करण्यात आली होती. मराठीचं ज्ञान नसल्यास कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता.
त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशात रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी ज्ञानाची तपासणी करण्यात आली. हजारो चालकांची तपासणी झाली, तर मोठ्या संख्येनं चालकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रक्रियेत सरनाईकांची भूमिका स्पष्ट होती-नियम लागू करायचा आणि चालकांनी मराठी शिकायची.
मात्र, 27 ऑगस्टला या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या कालावधीत केवळ मराठी येत नसल्याच्या कारणावरून चालकांवर दंडात्मक कारवाई किंवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारनं घेतली.
यामुळे परिवहनमंत्र्यांची भूमिका आणि मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय यातील फरक स्पष्ट झाला. सरनाईक यांनीही मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मान्य केला. मराठी शिकणं आवश्यकच असल्याची भूमिका कायम ठेवत, त्यासाठी चालकांना अधिक वेळ देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
म्हणजेच, सरकारच्या अधिकृत भूमिकेत मराठीचा मुद्दा मागे गेलेला नाही. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांच्या मते, या प्रकरणातून मंत्र्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून आला.
विविध स्तरांतून सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित : मनसेनं मात्र या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करत, मराठीच्या नियमाची अंमलबजावणी करायची असेल तर पुन्हा मुदतवाढ का, असा प्रश्न केला. मनसेच्या वाहतूक सेनेनेही या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईची तयारी दर्शवली.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी मराठीचा वापर करावा, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, भाषेच्या मुद्द्यावरून कायदा हातात घेणं किंवा हिंसा करणं मान्य नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे भाषेचा आग्रह आणि कायद्याची चौकट यांच्यात सरकारला समतोल साधावा लागत होता.
या वादात सत्ताधारी गटातूनही वेगवेगळे सूर उमटले. भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मराठीच्या मुद्द्यावर दुहेरी निकषांचा सवाल उपस्थित केला. अभिनेता संजय दत्तला मराठी येत नसल्याच्या संदर्भातील सरकारची भूमिका आणि सामान्य रिक्षाचालकांवरील कडक नियम यांची तुलना करत त्यांनी परिवहन विभागाला प्रश्न विचारला.
रिक्षा-टॅक्सीच्या या वादातून विभागीय मंत्र्यानं घेतलेला निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका यांच्यात फरक पडू शकतो, हे स्पष्ट झालं. त्याचवेळी दुसऱ्या एका विभागातही अधिकारांच्या पातळीवर महत्त्वाचा बदल करण्यात आला.
3 सप्टेंबर 2026 रोजी शालेय शिक्षण विभागानं खासगी स्वयंअर्थसहायित शाळांशी संबंधित काही महत्त्वाचं अधिकार सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवले. अस्तित्वातील शाळांना दर्जावाढ देताना इरादा पत्र आणि मान्यतापत्र देणं, नवीन तुकड्या व शाखांना परवानगी देणं, तसेच सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई आणि इतर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे, अशा कामांमध्ये आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका वाढली आहे.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे स्पष्टीकरण : मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या प्रमुख महानगरपालिका क्षेत्रांतील काही महत्त्वाच्या एनओसी देण्याची जबाबदारी प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आली आहे. तर इतर भागांतील काही एनओसी तसेच नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्याचं अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. हा बदल समोर आल्यानंतर राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली. कारण या केवळ प्रशासकीय स्वरूपाच्या परवानग्या नसून शाळांच्या विस्तारासाठी त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. नवीन वर्ग सुरू करणं, शाखा वाढवणं किंवा सीबीएसई, आयसीएसईसारख्या शिक्षण मंडळांशी संलग्नता मिळवण्यासाठी या परवानग्यांची आवश्यकता असते.
त्यामुळे संबंधित फाइलवर कोणाची सही असते, हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न राहत नाही. त्या सहीसोबत राजकीय संपर्क, संस्थाचालकांशी संवाद आणि संबंधित मंत्र्याचा विभागातील प्रभाव यांचाही संबंध जोडला जातो. मात्र, या निर्णयामुळे आपले अधिकार काढून घेण्यात आले नसून प्रशासकीय कामकाज सुलभ व्हावे आणि निर्णय जलदगतीने घेता यावेत, यासाठी काही अधिकार सचिव आणि आयुक्तांकडे सोपवण्यात आल्याचं तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं.
मात्र, या दोन्ही निर्णयांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये बदल होत असल्यानं, याकडे शिंदे यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं जात आहे, असे ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी म्हटलं आहे.
भुसे यांच्या भूमिकेमुळे या निर्णयाकडे पाहण्याची दुसरी बाजूही समोर येते. मंत्री स्वतः कामाचा ताण कमी करण्यासाठी अधिकार अधिकाऱ्यांकडे सोपवल्याचं सांगत असतील, तर त्याकडे प्रशासनातील विकेंद्रीकरण म्हणून पाहता येईल. मात्र, ज्या विषयांवर अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार मंत्र्यांकडे होते, त्याच विषयांतील निर्णयक्षमता आता अधिकाऱ्यांकडे गेली असेल, तर मंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष प्रशासकीय प्रभावात बदल झालेला नाही, असंही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा खरा परिणाम पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे. इतर मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्येही अशाच प्रकारे बदल केले गेले, तर एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला या बदलांचा गांभीर्यानं विचार करावा लागेल, असं प्रकाश बाळ यांनी सांगितलं.
फाइल्स वेगानं निकाली निघाल्या, संस्थाचालकांच्या मंत्रालयातील फेऱ्या कमी झाल्या आणि निर्णय नियमांच्या आधारे होऊ लागले, तर प्रशासन सुलभ करण्याचा सरकारचा दावा मजबूत होईल. मात्र, निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही रखडले, जबाबदारीची साखळी अस्पष्ट झाली किंवा नव्या प्रकारची राजकीय सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली, तर या निर्णयावर पुन्हा राजकीय प्रश्न उपस्थित होतील, असंही प्रकाश बाळ यांनी स्पष्ट केलं.
'जनहिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतात' : या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 2023 मधील चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीचे प्रकरण महत्त्वाचं ठरतं. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला होता. नागपूर खंडपीठानं त्यावेळच्या Rules of Business च्या चौकटीत मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्याचा स्वतंत्र निर्णय अशा पद्धतीने बदलण्याचा अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
मात्र, 2026 मध्ये परिस्थिती बदलली आहे. राज्य सरकारनेच Rules of Business मध्ये बदल करून मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा, त्यात बदल करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा स्पष्ट अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आता एखाद्या मंत्र्यानं घेतलेला निर्णय हाच अंतिम टप्पा असेल, असं गृहीत धरता येणार नाही. जनहिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची फाइल मागवून त्यात हस्तक्षेप करू शकतात आणि त्यामागची कारणं लेखी नोंदवू शकतात.
हीच गोष्ट रिक्षा-टॅक्सीच्या मराठीच्या वादात दिसून आली. शिक्षण विभागातील अधिकारांच्या फेरवाटपातही तीच बाब वेगळ्या स्वरूपात समोर आली आहे. त्यामुळे या दोन घटनांकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याऐवजी, त्यातून तयार होणाऱ्या व्यापक चित्राचा विचार करणं गरजेचं आहे.
भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतात? : महायुती सरकारमध्ये तीन पक्ष सहभागी आहेत आणि प्रत्येक पक्षाकडे काही महत्त्वाची खाती आहेत. या खात्यांच्या माध्यमातून संबंधित मंत्र्याचे राजकीय वजन तयार होतं. मात्र, महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री पातळीवर हस्तक्षेप वाढला आणि मोठ्या प्रमाणावर मंजुरीचे अधिकार सचिव व आयुक्तांकडे गेले, तर भविष्यात खातं कोणत्याही पक्षाकडे असलं तरी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
मुख्यमंत्र्यांना इतर मंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याचे अधिकार मिळाले आणि महायुतीतील इतर दोन पक्षांनी आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्न सुरू केले, तर आघाडीत ठिणगी पडू शकते, असा इशारा काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी दिला.
त्यांच्या मते, हा बदल सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे जाणारा आहे. मात्र, त्याचवेळी लोकशाहीसमोर मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, अधिकारी निर्णय घेणार असतील, तर त्या निर्णयाची राजकीय जबाबदारी कोणाची? अधिकारी फाइलवर स्वाक्षरी करतात. मात्र निवडणूक लढवून मतदारांसमोर जाणारा मंत्री असतो. त्यामुळे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पुरेसे नियंत्रण आणि पारदर्शकता आहे का, तसेच एखादा निर्णय चुकीचा ठरल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याचं जगताप यांनी सांगितलं. हा ‘देवाभाऊ पॅटर्न’ आहे की प्रशासन अधिक वेगानं चालवण्याचा प्रयत्न, हे काळच ठरवेल, असंही भाई जगतापांनी नमूद केलं.