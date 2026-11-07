शेतकऱ्याच्या घरी मुख्यमंत्र्यांची दिवाळी; जमिनीवर बसून घेतला गावरान जेवणाचा आस्वाद
शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी, त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी दिवाळी त्यांच्यासोबत घालवण्याचा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
Published : November 7, 2026 at 10:27 PM IST
नागपूर - शेतकऱ्यांना दुष्काळी संकटात धीर देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे सरसावले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यंदाची दिवाळी नागपूरच्या नरखेड तालुक्यातील लोहारी-सावंगी या गावात राहणारे शेतकरी रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी साजरी केलीय. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण संस्कृतीचा अनुभव घेत जमिनीवर बसून अगदी पारंपरिक घरगुती जेवणाचा आस्वाद घेतला. भाकरी, चपाती, बटाटा-वांग्याची भाजी, भरीत, वालाच्या शेंगांची भाजी, वरण आणि भात अशा साध्या पदार्थांनी त्यांच्या दिवाळीच्या भोजनाची रंगत वाढवली. यापूर्वी त्यांनी गावातील मंदिरात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे भजन गायले प्रार्थना गायली. यावेळी ग्रामस्थही मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे - फडणवीस
यंदाचे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरले असून पावसाने सुरुवातीस हजेरी लावल्यानंतर दीर्घकाळ दडी मारल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक भागात तर चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झालाय असं मुख्यमंत्री म्हणाले. संकटाच्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असून मदतीच्या विविध प्रकारे उपाय-योजना राबविल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी, त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी दिवाळी त्यांच्यासोबत घालवण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेतून गावाच्या विकासाचे, ग्राम अर्थव्यवस्थेचे आणि जलसंधारणाचे महत्त्व समजते. अश्या संकटांचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या विचारांतून प्रेरणा मिळते, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी असून, दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. या संकटाचा सामना सर्वांनी एकत्रितपणे करावा, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं. गावाला समृद्ध बनवण्याची गुरुकिल्ली ग्रामगीतेमध्ये आहे. दुष्काळाच्या काळात काय करावे, याचं मार्गदर्शनही तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेतून केलं आहे. आजच्या परिस्थितीत ग्रामगीता आपल्याला मार्ग दाखवण्यासोबतच संकटाशी लढण्याची ऊर्जा देईल.
साधेपणातून शेतकऱ्यांशी संवाद
मुख्यमंत्र्यांच्या दिवाळी भेटीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणताही दिखावा न करता शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन त्यांनी साधेपणाने भोजन केले आणि ग्रामीण जीवनाचा अनुभव घेतला. एका बाजूला दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्यासोबत सण साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांनी संकटाच्या काळात खचून जाऊ नये, सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, असा विश्वास त्यांनी दिला.
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