संविधानाची माहिती सोप्या भाषेत मिळणार! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भारतीय संविधानावर आधारित पुस्तकाचं राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘भारतीय संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ या पुस्तकाचं प्रकाशन राज्यपालांच्या हस्ते झालं. विधिमंडळाच्या वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे पुस्तकाचं संपादन करण्यात आलं आहे.
Published : December 10, 2025 at 9:35 AM IST
नागपूर : भारतीय गणराज्याच्या 75 व्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘भारतीय संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 मार्च 2025 रोजी विधानसभेत भाषण केलं होतं. या भाषणावर आधारित ‘भारतीय संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ नामक पुस्तकाचं प्रकाशन मंगळवारी (9 डिसेंबर) राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याहस्ते पार पडलं. नागपुरातील लोकभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे या पुस्तकाचं संकलन आणि संपादन करण्यात आलं आहे.
'संविधानातील बारकावे या पुस्तकातून जाणून घेता येतील' : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या पुस्तकातून संविधानाचे बारकावे जाणून घेण्यास मदत होईल, असं राज्यपाल देवव्रत आपल्या भाषणात म्हणाले. सोबतच, "राजभवनाचं नामकरण लोकभवन झालं आहे, याचा आनंद आहे. आज भारत जगातील दुसरी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आपला देश आता वेगानं विकसित होत आहे," असंही राज्यपालानी सांगितलं. तसेच, या पुस्तकाचा इतर भाषेतही अनुवाद व्हावा, अशी भावनादेखील राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी बोलून दाखवली.
'सर्वांगीण विचार करून संविधानाची निर्मिती' : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेवर भाष्य करताना सांगितलं की, भारतीय संविधान हे जगातील एक सर्वोत्तम संविधान आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर विविध संस्थानांमध्ये विभाजित होता. देशात सांस्कृतिक ऐक्य होते, मात्र राजकीय ऐक्य नव्हते. त्यामुळे सर्वांना एकत्र करून सर्वांगीण विचार करून संविधान तयार करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान मूल्य जपणाऱ्या विविध देशांच्या लोकशाहीचा अभ्यास केला आणि आपल्या देशातील शाश्वत मूल्यांवर आधारित संविधान निर्मिती केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, "संविधानानं सर्वांना संधीची समानता दिली आहे. संविधानिक व्यवस्था कुणीही केंद्रीत करू शकत नाही. देशातील अनेक खटल्यांनी संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित केले आहे आणि संसद व न्यायालयाचे अधिकार परिभाषित केलं आहेत. संविधानाचं मूल्य आणि महत्त्व सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशी भाषा आणि विचारांनी हे पुस्तक तयार करण्यात आलं आहे. यापूर्वी, ‘बजेट कसे असावे’ हे पुस्तक अतिशय सोप्या भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न केला होता. आता संविधानाच्या विषयावर देखील सोप्या भाषेत लिखाण करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाच्या माध्यमातून केला आहे".
इतर भाषेतही पुस्तकाचा अनुवाद व्हावा - एकनाथ शिंदे : या कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “संविधानाची माहिती अत्यंत सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. विधिमंडळाची गौरवशाली परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली जात आहे. जगातील अनेक देशांना आपापले संविधान आहे, पण आपले भारतीय संविधान हे समाजाच्या सर्वांगीन विकासाचा आणि समावेशकतेचा विचार करणारे आहे. हे पुस्तक इंग्रजीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही अनुवादित व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सखोल अभ्यासाच कौतुक करताना उपमुख्यमंत्री पुढे सांगितलं की, बजेटसारख्या क्लिष्ट विषयावरही त्यांनी अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. आज प्रकाशित होत असलेले संविधानावरील पुस्तक राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. प्रत्येकाने हे पुस्तक आपल्या संग्रही ठेवावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
'संविधानिक विचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील' : “जनसामान्यांना संविधान समजावं, त्याची मूल्ये आणि तत्त्वे त्यांच्यापर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचावीत, ही खूप दिवसांची गरज होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संविधानाविषयीची भाषणं ही नेहमीच अभ्यासपूर्ण आणि सर्वसमावेशक असतात. त्या भाषणांना आता पुस्तकाचं रूप प्राप्त झालं आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून संविधानिक विचार, मूलभूत हक्क, कर्तव्य आणि राज्यघटनेचं महत्त्व हे सर्व काही सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, असा पूर्ण विश्वास असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं.
