ETV Bharat / state

उत्तन-विरार सागरी सेतू वाढवणपर्यंत नेणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं आश्वासन

उत्तन (9.32 किमी), वसई (2.5 किमी) आणि विरार (18.95 किमी) जोडरस्ते तयार करणार आहेत. सागरी सेतू वाढवण बंदरापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 9:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाची लांबी 55.12 किमी असून, मुख्य सागरी सेतू 24.35 किमीचा असेल. त्यासोबत उत्तन (9.32 किमी), वसई (2.5 किमी) आणि विरार (18.95 किमी) जोडरस्ते तयार केले जाणार आहेत. आता हा सेतू वाढवण बंदरापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.

मुंबईतील प्रवास अखंड आणि जलद होणार : मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, एस. व्ही. रोड आणि लिंक रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. दक्षिण किनारी रस्ता, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू, अटल सेतू, आरेंज गेट बोगदा, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू, दिल्ली-मुंबई महामार्ग अशी अनेक कामं सुरू असून, आता उत्तन-विरार सागरी सेतू आणि विरार-अलिबाग मार्गिका या नव्या जोडणीमुळे मुंबईतील प्रवास अखंड आणि जलद होणार आहे.

पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होणार - फडणवीस : बैठकीत नाशिक कुंभमेळ्यासाठी रिंग रोड आणि आंतर रिंग रोड प्रकल्पांनाही हिरवा कंदील देण्यात आलाय. या रस्त्यांची कामं मार्च ते जून 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. आवश्यक भूसंपादनासाठीही मान्यता देण्यात आली असून, खर्च कुंभमेळा प्राधिकरण उचलेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण व्हावेत, यासाठी गती दिली जाईल, अशी माहिती पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थेचं नियोजन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पुणे मेट्रोचे विविध कॉरिडॉर स्वारगेट-कात्रज (2029), वनाझ-चांदणी चौक, रामवाडी-वाघोली, आणि निगडी इलेव्हेटेड मेट्रो (2027) यांची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

मल्टिलेव्हल पार्किंगची सोय करण्याचेही आदेश : तसेच हडपसर-लोणी काळभोर आणि सासवड कॉरिडॉर बोगद्यातून पुरंदर विमानतळापर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या विमानतळावर जाण्यासाठी मेट्रो आणि रस्ता मार्ग दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात मल्टिलेव्हल पार्किंगची सोय करण्याचेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचाः

TAGGED:

UTTAN VIRAR SEA BRIDGE
DEVENDRA FADNAVIS
देवेंद्र फडणवीस
CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.