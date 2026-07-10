’भाटक गर्दभ’ की ‘सुपारीबाज’? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक; ‘मिसिंग लिंक’वर टीका करणाऱ्यांवर पुन्हा निशाणा
मिसिंग लिंकवर टीका करणाऱ्यांचा उल्लेख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुपारीबाज असा केला. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना ते बोलत होते.
Published : July 10, 2026 at 6:49 PM IST
मुंबई - ‘मिसिंग लिंक’वर दरड कोसळल्यानंतर सात हजार कोटी पाण्यात गेल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला शिव्या द्या, पण महाराष्ट्राचा अपमान सहन करणार नाही असं वक्तव्य विधानसभेत केलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर सोशल मिडीयावर प्रचंड टीका झाली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर पुन्हा आज मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर प्रत्युत्तर दिलं.
एक टोपी हवेत उडवली अन… - विधानसभेतील भाषणानंतर झालेल्या वादाचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, “माझ्या मागील भाषणानंतर माझे शब्द अनेकांना चांगलेच झोंबले. मी वापरलेल्या ‘भाडे के टट्टू’ या शब्दावर आक्षेप घेतला गेला. मुख्यमंत्री म्हणून सुसंस्कृत भाषा वापरावी, असं सांगण्यात आलं. ठीक आहे, तो शब्द मी मागे घेतो. त्याऐवजी त्यांना ‘ भाटक गर्दभ’ किंवा ‘सुपारीबाज’ असं म्हणूया.”
राज ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना ते म्हणाले, “एक टोपी हवेत उडवली आणि अनेकांच्या डोक्यावर जाऊन बसली. आमच्या येथील ‘मिमिक्री आर्टिस्ट’लाही प्रश्न पडला की, संपूर्ण भाषण मराठीत असताना मी अचानक हिंदी का बोललो? ते माझे मित्र आहेत आणि राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यापासून कोणताही धोका नाही. उलट ते राजकारणात आहेत, याचा मला आनंद आहे. कारण त्यांनी स्टँड-अप कॉमेडी किंवा मिमिक्रीच्या क्षेत्रात प्रवेश केला असता, तर देशातील इतर कोणत्याही विनोदी कलाकाराला बाजारच उरला नसता.” असं म्हणत त्यांनी राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं.
‘महाराष्ट्र आजही देशात सुरक्षित’ - विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत सविस्तर आकडेवारी सादर करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेलं राज्य म्हणून चित्रित करणं चुकीचं असल्याचं सांगत, “प्रति 1 लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिल्यास महाराष्ट्र आजही देशातील सुरक्षित राज्यांपैकी एक आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
‘क्राइम रेट’ कसा मोजला जातो? - गुन्हेगारीचा दर (Crime Rate) हा प्रति 1 लाख लोकसंख्येमागे नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांच्या आधारे मोजला जातो, असं स्पष्ट करत फडणवीस म्हणाले की, केवळ एकूण गुन्ह्यांची संख्या पाहून तुलना करणे दिशाभूल करणारे आहे. “लोकसंख्या जास्त असल्याने उत्तर प्रदेशमध्ये गुन्ह्यांची संख्या अधिक दिसते, तर कमी लोकसंख्येमुळे गोवा शेवटी दिसतो. मात्र प्रति 1 लाख लोकसंख्येच्या निकषावर महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे, पहिल्या क्रमांकावर नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.
महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत आकडेवारी -
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार :
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात 9व्या क्रमांकावर आहे.
बालकांवरील गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र 7व्या क्रमांकावर आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 17व्या, तर अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये 15व्या क्रमांकावर आहे.
विविध गुन्ह्यांमध्ये घट - मे 2025 ते मे 2026 या कालावधीतील तुलनात्मक आकडेवारी देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, विनयभंगाच्या 374, दुखापतीच्या 187, जबरी चोरीच्या 271, घरफोडीच्या 295 आणि साध्या चोरीच्या 384 घटना कमी झाल्या आहेत. याशिवाय, गुन्हे उघडकीस आणण्याचा (Detection Rate) दर 3.12 टक्क्यांनी वाढून 82 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तडीपारीच्या 534, एमपीडीए अंतर्गत 14 आणि मकोका अंतर्गत 33 कारवाया करण्यात आल्या असून, 427 अग्निशस्त्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘कन्व्हिक्शन रेट’मध्ये लक्षणीय वाढ - गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी ‘कन्व्हिक्शन रेट’ (गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण) वाढणे महत्त्वाचे असल्याचं सांगत फडणवीस म्हणाले की, 2008 ते 2012 या कालावधीत महाराष्ट्राचा कन्व्हिक्शन रेट केवळ 9.4 टक्के होता. मे 2025 मध्ये तो 44.2 टक्क्यांवर पोहोचला, तर सध्या तो 52.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास आणि न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान झाली असून, भविष्यात हा दर 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. “विनाकारण महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक गुन्हेगारीचे राज्य म्हणून दाखवणे योग्य नाही. आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्र आजही सुरक्षित राज्यांपैकी एक असल्याचं स्पष्ट होतं,” असं सांगत फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिलं.
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