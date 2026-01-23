ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री बदलले, पण सत्ता नाही : बाळासाहेब ठाकरेंचा ‘रिमोट कंट्रोल’

बाळासाहेबांच्या पत्रानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री बदलले. मनोहर जोशी यांच्या जागी नारायण राणे यांची वर्णी लागली. मुख्यमंत्री बदलले पण सत्ता बाळासाहेबांच्या हातातच राहिली.

Thackeray Remote Control
बाळासाहेब ठाकरेंचा ‘रिमोट कंट्रोल’ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 12:27 PM IST

4 Min Read
मुंबई- 1990 च्या दशकाच्या मध्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेची दोन केंद्र स्पष्टपणे दिसत होती. एक ‘वर्षा’ बंगला तर दुसरं ‘मातोश्री’. 1995 साली शिवसेना–भाजपा युती सत्तेत आली. 14 मार्च 1995चा तो दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय उलघडणारा ठरला. विधानसभेच्या निकालानंतर अखेर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या युतीला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली. शिवाजी पार्कवर शपथविधी सोहळा पार पडला. राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी शिवसेनेचे दिवंगत नेते मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे यांची निवड : मनोहर जोशी आणि सुधीर जोशी या दोन नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा होती. अखेर हा मान मनोहर जोशी यांना मिळाला. उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे यांची निवड झाली. त्याचवेळी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्तेत नेत्यांना बसवलं असलं तरी सरकारच्या कारभाराचा ‘रिमोट कंट्रोल’ स्वतःकडे राहील हे वेगळं स्पष्ट करण्याची गरज नव्हती. मनोहर जोशी यांनी अंतर्गत स्पर्धेतून मुख्यमंत्रिपद मिळवलं असलं तरी त्यांच्या पुढच्या वाटचालीत संघर्ष अधिक होता. एकीकडे युतीचं सरकार सुरळीत चालवायचं होतं, दुसरीकडे निवडणुकीत दिलेली कठोर आणि धाडसी आश्वासनं पूर्ण करायची होती. त्यातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या अपेक्षा आणि आदेश यांचा समतोल राखण्याची तिहेरी कसरत त्यांच्यावर येऊन पडली.

शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री यांच्यात अधूनमधून मतभेदांचे प्रसंग : भाजपाही युतीचा भाग असल्याने त्यांच्याशी समन्वय राखणं गरजेचं होतं. या सगळ्या ओझ्याखाली काम करत असताना शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री यांच्यात अधूनमधून मतभेदांचे प्रसंग उफाळून येऊ लागले. हे तणाव नेमके कसे वाढत गेले, याचं सविस्तर चित्र ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी ‘जय महाराष्ट्र, हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे’ या पुस्तकात मांडलंय.

वादाची पहिली ठिणगी : दाभोळचा वीज प्रकल्प हा केवळ विकासाचा मुद्दा राहिला नव्हता; त्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक संपूर्ण दशक ढवळून काढलं होतं. विरोधात असताना शिवसेना–भाजपाने या प्रकल्पाला राजकीय मुद्दा केलं होतं आणि सत्तेत आल्यानंतर तो रद्द केला जाईल, अशी ठाम घोषणा प्रचारसभांमधून करण्यात आली होती. मात्र याच प्रकल्पाभोवती घडलेली एक घटना शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील तणावाचं ठोस कारण ठरली. युतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘एनकॉन’ प्रकल्प पूर्णपणे रद्द होऊ नये, यासाठी कंपनीच्या भारतातील प्रमुख रिबेका मार्क मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची भेट घेणार होत्या. ती भेट मात्र ठरल्याप्रमाणे घडली नाही. रिबेका मार्क उशिरा पोहोचल्यामुळे मुख्यमंत्री जोशींनी नाराजी व्यक्त करत ती बैठक रद्द केली. त्याच वेळी, मात्र त्या ‘मातोश्री’वर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी चर्चा करत असल्याची माहिती पुढे आली.

मनोहर जोशींचा चार वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा काळ पार पडला : याच घटनेतून गैरसमजांचा जन्म झाला. ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर या प्रसंगाचं वर्णन करताना लिहितात, “या घटनेतून विविध अर्थ काढण्यात आले. रिबेका मार्क ठाकरे यांना भेटल्या म्हणून मनोहर जोशी संतापले, अशा रितीने सारी कहाणी ठाकरे यांच्यापुढे सादर करण्यात आली. त्यातून मोठं वादळ निर्माण झालं.” नैसर्गिक संकट, आंदोलनं, गुन्हेगारी अशा अनेक घटनांना मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांना तोंड द्यावे लागत होते. अनेकदा मुख्यमंत्री बदलले जाणार, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगायच्या. प्रत्येक वेळी ‘मातोश्री’वर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा व्हायची आणि वादावर तात्पुरता पडदा पडायचा. अशाच सततच्या चर्चांमध्ये आणि तणावाच्या वातावरणात मनोहर जोशी यांचा चार वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा काळ पार पडला.

पोलिसांनी त्या इमारतीवर छापा टाकला : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र जयदेव ठाकरे सांताक्रूझ येथे वास्तव्यास होते. जयदेव ठाकरे राहत असलेल्या इमारतीत गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना आश्रय दिला जात असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्या इमारतीवर छापा टाकला. हा प्रकार घडताना राज्यात आपलेच सरकार, आपलेच मुख्यमंत्री असताना अशी कारवाई होणं शिवसेनाप्रमुखांना नक्कीच अस्वस्थ करणारे ठरले असावे. मात्र त्या वेळी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी मुंबईबाहेर असल्यामुळे ते या प्रसंगातून थेट अडचणीत सापडले नाहीत. तरीही या घटनेमुळे सत्ताकेंद्रांमधील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

व्यास यांच्या पुण्यातील जमिनीच्या मालकीवरून आणि बांधकामावरून मोठा वाद : 1998 साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीष व्यास यांच्या पुण्यातील जमिनीच्या मालकीवरून आणि बांधकामावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. शहरातील एका मोक्याच्या भूखंडावर शाळेसाठी असलेलं आरक्षण उठवण्यात आलं आणि ते आरक्षण दुसऱ्याच एका जमिनीवर हस्तांतरित करण्यात आलं. त्यानंतर त्या मोक्याच्या भूखंडावर इमारत उभारण्यात आली. हा सगळा व्यवहार मनोहर जोशींचे जावई गिरीष व्यास यांनी केल्याची चर्चा त्यावेळी राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मुख्यमंत्रिपदाचा गैरवापर करून आपल्या जावयाला मदत करण्यात आल्याचे आरोपही मनोहर जोशी यांच्यावर झाले. हा वाद केवळ आरोपांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याने थेट सत्तेच्या खुर्चीला धक्का दिला.

आणि मनोहर जोशींना राजीनामा देण्याचं पत्र पाठवण्यात आलं…! : 1998 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत युतीच्या जागा 33 वरून थेट 10 वर घसरल्यानंतर त्यांच्यावर ‘सामना’मधून थेट टीका करण्यात आली. जावयाचं प्रकरण हे फक्त निमित्त होतं. पण शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंच्या मनात काही वेगळंच सुरू होतं. त्या सत्तासंघर्षाच्या टप्प्यावर एक निर्णायक क्षण आला. नारायण राणे आपल्या ‘नो होल्ड्स बार्ड’ या पुस्तकात तो प्रसंग अत्यंत थेट शब्दांत मांडतात. “एका रात्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्याला मातोश्रीवर बोलावून घेतले. तेथे उद्धव ठाकरेही उपस्थित होते. तेव्हा साहेब स्पष्टपणे म्हणाले, जर जोशीला काढून तुला मुख्यमंत्री बनवला तर तू सरकार चालवणार का? मी म्हणालो, साहेब फक्त चालवणार नाही, दौडवणार.” या संवादानंतरही विषय तिथेच थांबला नाही. राणे पुढे लिहितात की, दुसऱ्या दिवशीही साहेबांनी हाच प्रश्न पुन्हा विचारला. तेव्हा आपण थेट सवाल केला, अशी नोंद ते करतात.

तो क्षण म्हणजे सत्ताबदलाचा अंतिम टप्पा ठरला : राणे पुढं लिहितात, दुसऱ्या दिवशीही साहेबांनी हाच प्रश्न विचारला. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो, तुम्ही नेहमी जोशीजींच्या जागी मला घेण्याचं बोलता पण कधीही शेवटचा निर्णय घेत नाही, असं का? तेव्हा त्यांनी आपले सचिव आशीष कुलकर्णी यांना बोलावून पत्राचा मजकूर सांगितला. तो क्षण म्हणजे सत्ताबदलाचा अंतिम टप्पा ठरला. राणे पुस्तकात नमूद करतात की, बाळासाहेबांनी सांगितलेलं ते पत्र असे होते की,

प्रिय मुख्यमंत्री, तुम्ही आता जेथेही असाल तेथे, कृपया सर्वकाही थांबवा आणि तात्काळ महाराष्ट्राच्या सन्माननीय राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द करा. कृपया त्यानंतर मला भेटायला या. कृपया मला भेटायला येण्यापूर्वी तुम्ही राजीनामा दिला असल्याची खात्री करा.

सत्तेचा रिमोट कंट्रोल शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंच्याच हातात : या पत्रानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री बदलले. मनोहर जोशी यांच्या जागी नारायण राणे यांची वर्णी लागली. मुख्यमंत्री बदलले पण सत्ता नाही. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हातातच राहिला.


