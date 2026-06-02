मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती, आज घेणार शपथ

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाल्यानंतर आज ते आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेणार आहेत. वाचा, सविस्तर

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 7:24 AM IST

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील बढती निश्चित करण्यात आली आहे. सोमवारी रात्री गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं केलेली शिफारस केंद्र सरकारनं मंजूर केलीय. त्यानुसार मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात चंद्रशेखर हे न्यायदानाची शपथ घेतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत सुरक्षा खटला तसेच सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात निकाल देणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आपल्या कार्यकाळात चंद्रशेखर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिलासा देणारे अनेक निकाल दिले.





कोण आहेत न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर - न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांचा जन्म 25 मे 1965 रोजी झाला. त्यांनी 1993 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या (डीयू) कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएल.बी. पदवी प्राप्त केली. पुढे 9 डिसेंबर 1993 रोजी त्यांची दिल्ली राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी झाली. त्यानंतर दिल्लीमध्येच त्यांनी आपली वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. आपल्या 19 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे 3,500 प्रकरणांमध्ये वकिली केल्याची नोंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 140 हून अधिक नोंदवलेल्या निकालांमध्ये ते वकील म्हणून कार्यरत होते. याशिवाय आपल्या विकीलीच्या कारकिर्दीत ते झारखंड, एआयसीटीई, बिहार राज्य गृहनिर्माण मंडळ आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे स्थायी वकील म्हणूनदेखील कार्यरत राहिलेत.

न्यायमूर्ती म्हणून श्री चंद्रशेखर यांचा प्रवास - 17 जानेवारी 2013 रोजी श्री चंद्रशेखर हे झारखंड उच्च न्यायालय (रांची खंडपीठ) इथं अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदावर रूजू झाले. पुढे 27 जून 2014 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारीही सांभाळली. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. मे 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती या पदावर शिफारस केली. ही शिफारस 14 जुलै 2025 रोजी मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 21 जुलै 2025 रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून श्री चंद्रशेखर यांची अशी राहिली आहे कारकीर्द- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या झेड प्लस सुरक्षेचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील नागपूर खंडपीठानं फेटाळून लावली होती. याशिवाय, गुजरात येथील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णयही त्यांनी कायम ठेवला. तसेच मालेगाव इथं साल 2006 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील हिंदुत्त्ववादी विचारसरणीच्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयाचा निर्णयही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कायम ठेवला. याव्यतिरिक्त जिओला दिलासा देत बीकेसीतील एका भूखंडाशी संबंधित 700 कोटी रुपयांच्या दंडवसुलीकरता एमएमआरडीएनं रिलायन्स इंडस्ट्रीजला पाठवलेली नोटीस रद्द केली. यापूर्वी भरलेली रक्कमही कंपनीला परत करण्याचे आदेश दिले. यासह अदानी ग्रीन एनर्जीविरुद्धच्या लाचखोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करणारी याचिका फेटाळण्यासह कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या जमिनीचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला वाद निकाली काढला. ही जमीन मेट्रो-6 च्या कारशेडसाठी उपलब्ध करून देत शेवटी सार्वजनिक हित महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी निकालात म्हटलं होतं. तसेच वर्सोवा-भाईंदर सागरी सेतूसाठी 45,675 खारफुटी तोडण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी देण्याचा निकाल मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिला होता.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे हे मुंबई हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार सांभाळणार - मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांची आता हायकोर्टाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करत असल्याचंही केंद्र सरकारनं सोमवारी रात्री काढलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केलंय.



कोण आहेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे - 9 जुलै 1966 रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी कोल्हापूर येथील सेंट झेवियर्स हायस्कूलमधून आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर कोल्हापूरच्या शहाजी लॉ कॉलेज आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील एम.पी. लॉ कॉलेज मधून साल 1990 मध्ये त्यांनी विधी शाखेचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर त्याच वर्षीपासून रवींद्र घुगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयामध्ये वकिली सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी जवळपास 2 हजार प्रकरणांमध्ये कामगार आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह सुमारे 250 उद्योगधंद्यांचे तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचंही विविध प्रकरणांत प्रतिनिधित्व केलंय. न्यायमूर्ती घुगे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात एलएल.एम. अभ्यासक्रमासाठी सहयोगी प्राध्यापक म्हणून अध्यापनही केलेलं आहे. तसेच त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक वकील संघटनेचे सचिव आणि पुढे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलंय. 21 जून 2013 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली.

