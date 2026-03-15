ETV Bharat / state

आग्र्याला जाताना छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजीनगरमधील 'या' ठिकाणी थांबले होते, 360 वर्षांपूर्वी झालं होतं स्वागत

आग्रा प्रवासादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 15 मार्च रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरात जंगी स्वागत झालं होतं. या ऐतिहासिक घटनेला आज 360 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज थांबलेले ठिकाण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 3:52 PM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पाऊलखुणा राज्यात सर्वत्र पाहायला मिळतात. असाच एक संदर्भ शहराशी निगडित आहे, तो म्हणजे औरंगजेबाला भेटण्यासाठी आग्रा येथे जात असताना महाराजांचे चरण शहराला लागले होते. ते एकदाच शहरात आले होते. त्यावेळी ते राजा जयसिंग यांच्या छावणीमध्ये थांबले होते. या घटनेला 15 मार्च रोजी 360 वर्ष पूर्ण होत आहेत. महाराजांचं लोकांनी जंगी स्वागत केलं होतं. त्यावेळी त्यांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्याला चोख उत्तर त्यांनी दिलं होतं. त्याचा उल्लेख इतिहासात नोंदवलेला आहे. हा दिवस साजरा करण्यासाठी इतिहासप्रेमी आणि महानगरपालिकेने विशेष उपक्रम देखील हाती घेतल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.

महाराजांचा झाला होता अवमान : छत्रपती शिवाजी महाराज त्याकाळच्या औरंगाबाद शहरात एकच वेळा आले होते. राजा जयसिंग यांच्या शब्दावर महाराज 5 मार्च रोजी रायगडावरून आग्र्याकडे जाण्यासाठी निघाले होते. त्यावेळी जयसिंग यांनी आपला मुलगा रामसिंग याला आग्रा आणि औरंगाबाद येथे महाराजांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराज शहरात दाखल झाल्यावर इथला सुभेदार सफशिकन खान याने स्वागताला जाणे अपेक्षित होते, मात्र तो महाराजांना जमीनदार समजत होता. शिवाय तो मराठा द्वेषी असल्यानं त्यानं त्याच्या पुतण्याला पाठवले आणि महाराजांना कचेरीत आणायला सांगितलं होतं. मात्र महाराजांनी त्यावर सफशिकन कशाला आहे असं उत्तर देऊन राजा जयसिंग यांची छावणी गाठली. त्यानंतर सफशिकन खान घाबरला त्याने महाराजांकडे जाऊन माफी मागितली आणि दुसऱ्या दिवशी तो त्यांना घेऊन कचेरीत आला होता. औरंगजेबाचा प्रशासनातील अधिकारी भीमसेन सक्सेना याच्या 'तारीख ए दिलखुषा' या ग्रंथात त्याचा उल्लेख असल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी (ETV Bhrat Reporter)



महाराजांचे झाले होते जंगी स्वागत : छत्रपती शिवाजी महाराज फक्त एकदाच शहरात आले होते. ते येण्यापूर्वी त्यांनी शाहिस्तेखान, अफजल खान यांचा खात्मा केल्यानं त्यांची कीर्ती पोहचली होती. त्यामुळं महाराज येण्याची चाहूल लागताच लोकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती. महाराज आपल्या एक हजारांच्या सैन्यासह दाखल झाले. हत्ती, घोडे सोन्याच्या दागिन्यांनी सजलेले होते. शिस्तबद्ध पद्धतीने आलेले महाराजांचे विश्वस्त, अधिकारी मावळे पाहून सर्वाचे डोळे दिपले होते. लोकांनी फुलांची उधळण करून जंगी स्वागत केले असल्याची माहिती, संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.

महादेव मंदिर (ETV Bharat Reporter)


त्यावेळी होत्या वेगवगेळ्या छावण्या : औरंगजेबाचे वर्चस्व असणाऱ्या त्याकाळच्या औरंगाबाद शहरात त्याच्या अनेक छावण्या होत्या. त्यात वेगवेगळे राजे आपल्या सैन्यासह राहत होते. त्यामध्ये राजा जयसिंग, पहाडसिंग, हत्तीसिंग असे राजे वास्तव्यास होते, त्यांच्याच नावानी तो परिसर ओळखला जात होता. राजा जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्याला जात असल्याने त्यांनी औरंगाबादच्या जयसिंगपुरा येथील जयसिंग वाड्यात असलेल्या महादेव मंदिर परिसरात ते राहिले होते. असा संदर्भ भीमसेन सक्सेना यांच्या 'तारीख ए दिलखुषा' या ग्रंथात असल्याचं अभ्यासक संजय कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

जयसिंग वाड्यात असलेलं महादेव मंदिर (ETV Bharat Reporter)



महानगरपालिका करणार हा दिवस साजरा : छत्रपती शिवाजी महाराज छ.संभाजीनगरमध्ये येऊन 360 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. रविवारी हा दिवस साजरा करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीनं तयारी करण्यात आली आहे, इतिहासातील माहिती विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांना कळावी त्या दिवसाचं महत्त्व हे अधोरेखित व्हावं. यासाठी 'हेरिटेज वॉक'चं आयोजन करण्यात आल आहे. त्यावेळी महाराजांचे स्वागत कसं झालं याचा अनुभव अभ्यासक करून देणार असल्याची अशी माहिती, महानगर पालिका उपायुक्त अंकुश पांढरे यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. नव्या पिढीपर्यंत शिवराय पोहचवण्याचा कोल्हापुरातील शिवप्रेमीचा निर्धार; 750 शस्त्रे आणि 6 हजार पुरातन नाण्यांचा भव्य संग्रह
  2. जगभरातील छत्रपती शिवरायांच्या 1100 दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह; पन्हाळगडावर संग्रहालय उभारण्याचा 'मानस'!
  3. आग्र्यात होणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक; समिती स्थापन, शिवप्रेमींमध्ये उत्साह
TAGGED:

छत्रपती शिवाजी महाराज
राजा जयसिंग
HERITAGE WALK
RAJA JAI SINGH CHHAVNI
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.