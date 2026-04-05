ETV Bharat / state

17 कोटींचं शिवकालीन सुवर्ण होन; शिवरायांच्या राज्याभिषेकावेळचं दुर्मीळ नाणं नंदगिरी किल्ल्यावर ठेवलं

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या काळातील दुर्मीळ सुवर्ण होन नाणं नंदगिरी किल्ल्यावर प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं.

Chhatrapati Shivaji Maharaj period rare gold coin
शिवकालीन नाणे व शस्त्रांचं प्रदर्शन
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड - जिल्ह्यात इतिहास जिवंत झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. तब्बल साडेतीनशे वर्षांपूर्वीचं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या काळातील दुर्मीळ सुवर्ण होन नाणं नंदगिरी किल्ल्यावर प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तब्बल 17 कोटी रुपये किंमत असलेलं हे नाणं पाहण्यासाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी झाली होती.

शिवकालीन नाणे आणि शस्त्रांबद्दल माहिती देताना (ETV Bharat Reporter)

17 हजार नाण्यांची निर्मिती - हे नाणं खास आहे कारण याचा संबंध थेट जिजाऊ आणि शिवरायांच्या इतिहासाशी जोडलेला आहे. राज्याभिषेकावेळी अशा सुमारे 17 हजार नाण्यांची निर्मिती करण्यात आली होती, मात्र आज केवळ मोजकीच नाणी उपलब्ध आहेत. नागपूर येथील संग्राहक अशोक सिंह ठाकूर यांच्या खासगी संग्रहातील हे नाणं रायगडानंतर प्रथमच मराठवाड्यात दाखल झालं असून, नंदगिरी किल्ल्यावर भरवलेल्या शिवकालीन नाणे आणि शस्त्र प्रदर्शनात ठेवण्यात आलं आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj period rare gold coin
शिवकालीन नाणे व शस्त्रांचं प्रदर्शन (ETV Bharat Reporter)

नंदगिरी किल्ल्याचा विकास आणि जतन कार्य - 3 ते 5 एप्रिल दरम्यान आयोजित या प्रदर्शनाला नांदेडकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अप्पर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव यांच्या पुढाकारातून नंदगिरी किल्ल्याचा विकास आणि जतन करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj period rare gold coin
शिवकालीन नाणे व शस्त्रांचं प्रदर्शन (ETV Bharat Reporter)

शस्त्रं आणि नाण्यांचा अनमोल खजिना - इतिहासाची साक्ष देणारं हे दुर्मिळ सुवर्ण नाणं पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहत आहेत. नांदेडमध्ये भरवण्यात आलेल्या शिवकालीन प्रदर्शनात इतिहासाची समृद्ध परंपरा पाहायला मिळाली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील विविध शस्त्रं आणि नाण्यांचा अनमोल खजिना येथे प्रदर्शित करण्यात आला होता.

Chhatrapati Shivaji Maharaj period rare gold coin
शिवकालीन नाणे व शस्त्रांचं प्रदर्शन (ETV Bharat Reporter)

युद्धसामग्री प्रदर्शनात ठेवण्यात आली - या प्रदर्शनात शिवकालीन तलवार, भाला, धनुष्यबाण, ढाल, तोफ, बंदुका, चिलखत आणि कट्यार आदी आयुधं, युद्धसामग्री मोठ्या प्रमाणावर ठेवण्यात आली होती. शिवकालीन युद्धकलेची झलक पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. तसंच नाण्यांच्या विभागात कवडीपासून सुरू होणारी चलनव्यवस्था, ताम्रपत्र, तांब्याची नाणी, चांदीची नाणी आणि सुवर्ण नाणी यासह विविध दुर्मिळ नाण्यांचे प्रदर्शनही आकर्षणाचं केंद्र ठरलं. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या या अनोख्या प्रदर्शनाला नांदेडकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.

Chhatrapati Shivaji Maharaj period rare gold coin
शिवकालीन नाणे व शस्त्रांचं प्रदर्शन (ETV Bharat Reporter)

TAGGED:

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ COIN
NANDGIRI FORT IN NANDED
शिवकालीन सुवर्ण होन नाणं
नंदगिरी किल्ला
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.