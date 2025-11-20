ETV Bharat / state

छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालयाची दुरवस्था; प्रशासनाचं दुर्लक्ष

युवा पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास समजावा यासाठी शहरात 1999 मध्ये उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालयाची दुरवस्था झाली आहे.

Shivaji Maharaj Museum Condition
छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 2:48 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालय वाळवीमुळं नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. वस्तुसंग्रहालयामध्ये जवळपास तीन हजार वस्तू आहेत. या वस्तूंची देखभाल करण्यासाठी ना मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलं जातंय, ना निधी. 26 वर्षांपूर्वी उभारलेल्या वास्तूच्या दुरुस्तीकडं दुर्लक्ष झाल्यानं दुर्दशा झाली आहे. संग्रहालयाच्या वास्तूमध्ये आल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सांगणाऱ्या वस्तूंपेक्षा जागोजागी गळतीमुळं खराब झालेल्या भिंती, मोडकळीस आलेलं फर्निचर आणि काही ठिकाणी खराब झालेल्या ऐतिहासिक वस्तू याकडं पर्यटकांचं लक्ष केंद्रित होत आहे. त्यामुळं भावी पिढीला खरंच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा दाखवणं शक्य होईल का? असा प्रश्न निर्माण होतोय.

अद्याप निधी मिळाला नाही - शहर अभियंता : छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय हे शहरासाठी महत्त्वाचे आहे. तेथील कामांसाठी सरकारकडे प्रस्ताव दिलेला आहे. अद्याप निधी मिळाला नाही. मात्र, स्थानिक पातळीवर जी कामे करता येतात ती आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्टीकरण शहर अभियंता फारुख खान यांनी दिलं.

प्रतिक्रिया देताना श्रीप्रकाश पुरवार (ETV Bharat Reporter)

सहा दालनाचं भव्य संग्रहालय : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा पर्यटनस्थळांचं हब म्हणून पाहिलं जातं. अजिंठा-वेरूळ लेणी, बीबी का मकबरा या ऐतिहासिक वास्तूंसह शिवकालीन वस्तू जतन केलेलं शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालय प्रमुख आकर्षण ठरतं. 1999 मध्ये शिवकालीन वस्तूंचं हे संग्रहालय महानगरपालिकेच्या सहकार्यातून उभं राहिलं. शहरातील शांतीलाल पुरवार कुटुंबीयांनी घरात जतन करून ठेवलेल्या जवळपास तीन हजार वस्तू विनामूल्य या संग्रहालयाला भेट दिल्या होत्या. त्यांचा मुलगा श्रीप्रकाश पुरवार सध्या अल्प मानधनात व्यवस्थापक म्हणून संग्रहालयाचा सांभाळ करत आहे. सहा भव्य दालनांमध्ये शिवकालीन, 500 वर्ष जुनी चिलखतं, 400 वर्ष जुनी साडी यासह वेगवेगळ्या युद्धात वापरलेली शस्त्रे, बंदूक, भांडी, चित्र यासह विविध वस्तूंचा समावेश आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आणि अभ्यासपूर्ण असलेलं संग्रहालय मात्र वाळवीच्या विळख्यात सापडलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर असं नाव असलेल्या शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील या वस्तूंचं महत्त्व नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

Shivaji Maharaj Museum Condition
छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालय (ETV Bharat Reporter)

औरंगजेबाच्या हस्ताक्षरातील कुराण संग्रहात : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुघल बादशाह औरंगजेबचा अमूल्य ठेवा या संग्रहालयात आहे. मुघल बादशाह औरंगजेबानं स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहलेल्या कुराणची प्रत या संग्रहालयात आहे. मुघल बादशाह औरंगजेबाचं हस्ताक्षर असलेलं कुराण संग्रहालयातील एका काचेच्या पेटीमध्ये ठेवलं आहे. वस्तू संग्रहालयामध्ये ही कुराण पर्यटकांना पाहायला मिळते.

Shivaji Maharaj Museum Condition
वस्तुसंग्रहालयाची दुरवस्था (ETV Bharat Reporter)

वास्तूमधील फर्निचरला लागली वाळवी : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जागवणाऱ्या आणि मराठा साम्राज्याची गाथा सांगणाऱ्या या वस्तुसंग्रहालयाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 1999 मध्ये संग्रहालयाची वास्तू उभारल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती पूर्ण क्षमतेनं होत नसल्याची खंत संचालक श्रीप्रकाश पुरवार यांनी व्यक्त केली. "वस्तू ठेवण्यासाठी संग्रहालयाच्या सहा दालनांमध्ये लाकडी कपाटं (फर्निचर) तयार केली होती. काळानुसार त्यांना वाळवी लागल्यानं ती सर्व खराब होत आहेत. अनेक ठिकाणी पाणी गळती असल्यानं भिंतींना बुरशी लागली आहे, तर कुठं तडे गेलेत. अनेक ठिकाणी गळणारे पाणी थेट वस्तूंवर पडत आहे. इतकंच काय तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील ढाल त्यामुळं खराब झाली आहे. संग्रहालयात असलेली चित्रं खराब होत आहेत. या परिस्थितीबाबत अनेकवेळा महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार करूनही दुरुस्तीबाबत पावले उचलली जात नाहीत," असं संग्रहालय संचालक श्रीप्रकाश पुरवार यांनी सांगितलं.

Shivaji Maharaj Museum Condition
वस्तुसंग्रहालयाची दुरवस्था (ETV Bharat Reporter)

मनुष्यबळाअभावी रखडली कामं : "शिवकालीन वस्तूंचं संग्रहालय पाहण्यासाठी प्रत्येकवर्षी जवळपास एक लाख पर्यटक येतात. या वास्तूची देखभाल आणि सांभाळ करण्यासाठी जवळपास आठ ते दहा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात तीन कर्मचारी काम करत आहेत. किमान अजून दोन ते तीन कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मनुष्यबळ नसल्यानं परिसराची स्वच्छता देखील होत नाही. संग्रहालय सुरू झाल्यापासून आकारण्यात आलेले शुल्क वाढवलेले नाही. आजही शालेय विद्यार्थ्यांना 2 रुपये आणि मोठ्यांसाठी 5 रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. तिकिटातून मिळत असलेल्या पैशातून देखभाल आणि वीजबिल देखील काढणं अवघड आहे. महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनं याकडं लक्ष द्यावं," अशी विनंती संचालक श्रीप्रकाश पुरवार यांनी केली.

Shivaji Maharaj Museum Condition
शिवकाली ढाल (ETV Bharat Reporter)

शिवसेना (उबाठा) आवाज उठवणार : "शिवकालीन वस्तूंचं जतन करणं गरजेचं आहे. नव्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी हे संग्रहालय सुरू केलं होतं. महानगरपालिका या वस्तूंचा सन्मान करत नाही. शिवकालीन साहित्यांचा हा अवमान असून आगामी काळात शिवसेना (उबाठा) आवाज उठवेल," असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला.

Shivaji Maharaj Museum Condition
छत्रपती शिवाजी महाराज पुरातन वस्तुसंग्रहालय (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. ब्रिटीश सैनिकाच्या समाधीसाठी शेतकऱ्याचं थेट ब्रिटनला पत्र: पैसे आले, दुरुस्ती झाली, मात्र दुरावस्था कायम
  2. दुग्धव्यवसायातून वर्षाकाठी दीड कोटींचं उत्पन्न; ऋण व्यक्त करण्यासाठी टेरेसवर उभारली गोमातेची भव्य प्रतिकृती
  3. 'श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहा'च्या आठवणीचा खजिना आणि आजपर्यंतचा प्रवास
Last Updated : November 20, 2025 at 3:32 PM IST

TAGGED:

छत्रपती शिवाजी महाराज
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ MUSEUM
छत्रपती संभाजीनगर
SHIVAJI MAHARAJ MUSEUM CONDITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.