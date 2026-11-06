दिवाळीनिमित्त चिमुकल्यांनी उभारले ऐतिहासिक गड-किल्ले, पाहा फोटो
दिवाळीनिमित्त चिमुकल्यांनी ऐतिहासिक गड- किल्ले उभारले आहेत. डिजिटलच्या काळातही चिमुकले मातीचे गड-किल्ले बनवताना दिसत आहेत.
Published : November 6, 2026 at 8:49 AM IST
मुंबई : दिवाळी आली की फराळ, पणत्या, आकाशकंदील आणि फटाक्यांसोबतच लहानग्यांच्या उत्साहाचा आणखी एक अविभाज्य भाग म्हणजे मातीचे किल्ले! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची, स्वराज्याच्या इतिहासाची आणि गड-किल्ल्यांच्या वैभवाची ओळख करून देणारी ही परंपरा अनेक पिढ्यांपासून जपली जात आहे. घराच्या अंगणात किंवा सोसायटीच्या आवारात मातीचा ढिगारा रचून त्यावर बुरुज, तटबंदी, दरवाजे आणि मावळ्यांच्या प्रतिकृती उभारणारी चिमुकली मंडळी दिवाळीत जणू इतिहासच जिवंत करतात.
याच परंपरेला कलात्मकतेची आणि स्पर्धेची जोड देत मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी विविध ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या प्रतिकृती साकारल्या. यात घाटकोपर (पूर्व) येथील एम.डी. भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूलने बाजी मारली.
महाराष्ट्राला ऐतिहासिक वारसा - बालकांमधील सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांना महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाची आणि सांस्कृतिक परंपरांची ओळख व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन या शासकीय संस्थेतर्फे वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जातात. चर्नी रोड येथील या संस्थेमार्फत 4 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी विविध सण-उत्सवांच्या निमित्ताने कार्यशाळा आणि स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. याच उपक्रमांतर्गत 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिवाळीनिमित्त किल्ला बनविण्याची स्पर्धा घेण्यात आली.
17 शाळांचा समावेश - या स्पर्धेत मुंबईतील 17 शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. प्रत्येक शाळेतील पाच विद्यार्थ्यांचा एक संघ अशा स्वरूपात विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेला आणि कलाकौशल्याला आकार दिला. किल्ल्यांच्या प्रतिकृती साकारताना त्यांनी ऐतिहासिक वारशाविषयीची जाणही दाखवून दिली.
पहिले तीन क्रमांक - स्पर्धेत रायगड किल्ल्याची प्रतिकृती साकारणाऱ्या एम.डी. भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूलने प्रथम क्रमांक मिळविला. सायन येथील डी.एस. हायस्कूलने साकारलेल्या तातेगड सुंदरगड किल्ल्याला द्वितीय, तर गावदेवी येथील सेंट कोलंबा हायस्कूलच्या तोरणा किल्ल्याला तृतीय क्रमांक मिळाला.
उत्तेजनार्थ पाच पारितोषिकेही जाहीर करण्यात आली. यामध्ये सेंट इग्नेशियस हायस्कूल, साने गुरुजी रोड, जेकॉब सर्कल (रायगड), चिकित्सक समूह शिरोळकर हायस्कूल, गिरगाव (रायगड), महिला मंडळ संचलित माध्यमिक विद्यालय, कुर्ला पश्चिम (सिंहगड), मॉडेल हायस्कूल, वाशी नाका (देवगिरी) आणि अरविंद गंडभीर हायस्कूल, जोगेश्वरी (प्रतापगड) यांचा समावेश आहे.
सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन - बालश्री पुरस्कार विजेते सुमित पाटील आणि ओमकार वेजरे यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले. जवाहर बालभवनच्या संचालिका नीता पाटील यांनी सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. त्यांच्या कलागुणांचे कौतुक करत सर्व विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या.
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