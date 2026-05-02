छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू रामदास स्वामी नव्हतेच; इतिहास अभ्यासकांचा दावा
अभ्यासक डॉ. वैभव मस्केंनी अशा दाव्यांना ठामपणे फेटाळत इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ, दस्तावेजाधारित, संदर्भपूर्ण अभ्यास होणं आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक असल्याचं मत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलंय.
Published : May 2, 2026 at 5:23 PM IST
अमरावती- महाराष्ट्रात अलीकडं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त आणि दिशाभूल करणारी वक्तव्य करून वातावरण ढवळून काढण्याचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. विशेषतः " स्वराज्य समर्थ रामदास स्वामींच्या झोळीत टाकलं" किंवा "मी थकलो आहे" अशा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री यांच्या कथित विधानांचे दावे समोर येत असून, त्यांना कोणताही ठोस ऐतिहासिक आधार नाही, असं इतिहास अभ्यासक स्पष्ट करतात. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ येथील शिवाजी थॉट्स अभ्यासक्रमाचे प्राध्यापक आणि शिवचरित्राचे अभ्यासक डॉ. वैभव मस्के यांनी अशा दाव्यांना ठामपणे फेटाळत इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ, दस्तावेजाधारित आणि संदर्भपूर्ण अभ्यास होणं आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक असल्याचं मत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलंय.
स्वराज्य उभारणीची अद्वितीय गाथा : 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी जन्मलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अवघ्या 14 व्या वर्षी तोरणा जिंकत स्वराज्याचा पाया रचला. पुढे आदिलशाही, कुतुबशाही, मोगल साम्राज्य, तसेच इंग्रज, डच, पोर्तुगीज अशा परकीय सत्तांच्या दबावात त्यांनी गनिमी काव्याच्या बळावर स्वराज्य उभं केलं. 6 जून 1674 रोजी रायगडावर झालेला राज्याभिषेक हा केवळ सत्ता स्थापनेचा नव्हे तर स्वाभिमानाचा ऐतिहासिक क्षण ठरला. 18 पगड जातींना एकत्र घेत गुणवत्तेवर आधारित प्रशासन उभारणं ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची मोठी देणगी मानली जाते, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणालेत.
राज्य रामदास स्वामींना दिल्याचा दावा चुकीचा : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य समर्थ रामदास स्वामींना बहाल केलंय, असा कोणताही विश्वसनीय पुरावा उपलब्ध नाही. उलट 1678 ते 1679 च्या सुमारास महाराजांनी व्यंकोजी भोसले या त्यांच्या सावत्र भावाला लिहिलेल्या पत्रात "हा काळ पराक्रमाचा आहे, वैराग्याचा नाही," असं लिहीत स्वतः स्वराज्य उभारण्याची प्रेरणा दिल्याचं लक्षात येतंय. यावरून शेवटच्या काळात महाराज वैराग्याकडे वळले किंवा राज्य सोपवलं हा दावा तथ्यहीन ठरतो, असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणतात.
रामदास स्वामी आणि महाराजांच्या नात्याचा ऐतिहासिक संदर्भ : इतिहासातील उपलब्ध पत्र व्यवहारानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांची पहिली भेट सुमारे 1673 मध्ये झाली असावी. विशेष म्हणजे 1674 च्या राज्यभिषेक सोहळ्यात रामदास स्वामी उपस्थित असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यावेळी राज्याभिषेक काशीचे विद्वान गागाभट्ट यांनी केला होता. तसेच रामदास स्वामी सज्जनगडावर वास्तव्यास होते. एका पत्रात महाराजांनी त्यांना इच्छेनुसार राहा किंवा निघून जा, असा साधा संदेश दिल्याचं दिसतं. यावरून दोघांमधील संबंध औपचारिक आणि मर्यादित होते, असं सूचित होत असल्याची माहिती देखील प्रा. डॉ वैभव मस्के यांनी दिलीय.
सभासद बखर आणि इतर स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध माहिती : 1696 मध्ये अनंत कृष्णाजी सभासद यांनी बखर लिहिली. ही बखर राजाराम महाराजांच्या आदेशावरून तयार झाली. या बखरीत रामदास स्वामींचा महाराजांचे गुरू म्हणून कुठेही उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणे त्या काळातील इंग्रज, डच, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच प्रवाशांच्या नोंदीमध्ये ही असा कोणताही संदर्भ आढळत नाही. 1673 मध्ये रायगडावर आलेल्या थॉमस निकोल तसेच राज्याभिषेक पाहिलेल्या हेंद्री ऑक्सिडंट यांच्या लेखनातही अशा कुठल्याही दाव्याचा उल्लेख नाही, याचं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणालेत.
महाराजांचे खरे मार्गदर्शक कोण? : इतिहासाच्या मते महाराजांचे खरे प्रेरणास्थान म्हणजे त्यांच्या माता जिजाबाई आणि वडील शहाजीराजे भोसले होते. तसेच दादोजी कोंडदेव यांच्यासारख्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या घडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. यांसह इतर विश्वासू सरदार यांचा त्यांच्यावर असणारा प्रभाव महत्त्वाचा होता. महाराजांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर, दूरदृष्टीवर आणि लोकांच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवत स्वराज्य उभारल्याचं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
संतांप्रति आदर पण गुरुत्व नाही : मनाचे श्लोक, दासबोध यांसारखे प्रभावी ग्रंथ रामदास स्वामींनी लिहिलेत. त्यांचे समाज प्रबोधन, नैतिक मूल्य आणि आध्यात्मिक विचार हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र त्यातून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू असल्याचं सिद्ध होत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संतांना आदर दिला हे खरं आहे. संत तुकाराम यांच्यासह असे अनेक संत, मठ, मंदिरं आणि दर्ग्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वर्षासनं लावून दिली होती. तसंच एखादं वर्षासन रामदास स्वामींना देखील लावलं असलं पाहिजे. मात्र त्यातून रामदास स्वामी हे महाराजांचे गुरू होते हे सिद्ध होत नाही किंवा तत्कालीन कोणत्याही कागदपत्रांमध्ये त्याचा उल्लेख पण मिळत नाही, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
न्यायालयीन निरीक्षण : 16 जुलै 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांच्या भेटीचा किंवा गुरू संबंधाचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. असं असताना आता खोटे दावे करणं म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणे होय, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणतात.
रामदास स्वामी अन् शिवाजी महाराजांमध्ये नेमका संबंध काय?
- छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्वतःच्या कर्तृत्वावर उभारले ते कोणालाही बहाल केल्याचा पुरावा नाही.
- रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भेट उशिरा झाली. त्यामुळे गुरू-शिष्य नात्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
- सभासद बखर आणि युरोपियन नोंदीमध्ये ही अशा दाव्यांचा उल्लेख नाही.
- महाराजांचे प्रमुख प्रेरणास्थान जिजाबाई आणि शहाजी राजे होते.
- इतिहास समजून घेताना भावनिक नव्हे तर पुराव्यांधारित दृष्टिकोन आवश्यक.
इतिहास विकृत करण्याचा धोका : छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाचं कर्तृत्व कमी करण्यासाठी अशा प्रकारचे दावे पुढे येतात. महाराजांनी राज्य रामदास स्वामींना दिलं हा दावा केवळ ऐतिहासिक दृष्ट्या चुकीचा नसून तो महाराजांच्या कार्याचा अवमान करणारा आहे. स्वराज्याची उभारणी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ध्येय, धैर्य आणि दूरदृष्टीची परिस्थिती होती आणि ती कोणाच्याही झोळीत टाकलेली नव्हती हे इतिहासाचा योग्यपणे अभ्यास केल्यावर लक्षात येतं, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलंय.
रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कुठलाही संबंध नाही : समर्थ रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कुठलाही संबंध नाही हे वारंवार सिद्ध झाले असले तरी मुद्दाम त्याबाबत विविध वादग्रस्त वक्तव्य केले जात असल्याची खंत छत्रपती संभाजी महाराज येथील इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी व्यक्त केली. रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांना कधी भेटलेच नव्हते, जर ते खरच गुरू असते तर महाराजांच्या राज्याभिषेकाला रामदास स्वामी हजर का नव्हते? त्याचा राज्याभिषेक गागा भट्ट यांनी का केला? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने निकाल दिला आहे, अस असले तरी मुद्दाम खोटी माहिती पुन्हा समोर आणली जात असल्याचा आरोप डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केला.
केवळ भाकड कथा : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे समर्थ रामदास स्वामी हे गुरू होते असं जे काही सांगितले जातं त्या केवळ भाकड कथा आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांची कधी भेट ही झाली नव्हती, असं कोल्हापूर येथील इतिहास अभ्यासक इंग्रजित सावंत यांनी सांगितलंय.
