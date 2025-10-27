ETV Bharat / state

'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' प्रदर्शनात कोल्हापूरकरांना पाहायला मिळणार ऐतिहासिक शिवकालीन वाघनखं

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते शिवशस्त्र शौर्यगाथा प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' प्रदर्शनाची कमान
'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' प्रदर्शनाची कमान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - लंडनच्या व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्यूझियममधून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखं महाराष्ट्रात आणली आहेत. सातारा, नागपूरमधून यशस्वीपणे या वाघनख्यांचे प्रदर्शन पार पडल्यानंतर आता कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पॅलेस येथे ही वाघनखं इतर 235 शिवकालीन शस्त्रांसह प्रदर्शनात कोल्हापुरात पाहायला मिळणार आहेत. 28 ऑक्टोबरपासून हे 'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' प्रदर्शन खुलं होणार आहे.

मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन - या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचं उद्घाटन राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते मंगळवारी 28 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9.30 वाजता पार पडणार आहे. या सोहळ्याला कोल्हापूरच्या राजघराण्यातील सदस्यांसह, विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, शासकीय अधिकारी आणि शस्त्रसंग्राहक गिरीश जाधव यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाचा दर्जा वाढणार आहे. आयोजक म्हणून राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने मोठे नियोजन केले आहे, अशी माहिती पुरातत्व विभागाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांनी दिली.


235 शिवकालीन शस्त्रांचं दालन - शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची साक्ष देणाऱ्या 235 दुर्मीळ शस्त्रांचं हे संग्रहदालन प्रदर्शनाचं मुख्य आकर्षण आहे. तलवारी, पट्टा, धोप, कट्यारी, ढाल, धनुष्यबाण, खंजीर, कुर्हाडी, बंदुकी अशी ऐतिहासिक शस्त्रे आणि सर्वात महत्त्वाची ऐतिहासिक शिवकालीन वाघनखं यांसह इतर दुर्मीळ अस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर या प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत.

लक्ष्मी विलास पॅलेस : वास्तु आणि वारसा - प्रदर्शनस्थळी लक्ष्मी विलास पॅलेसच्या भव्य वास्तुशैलीत, राजर्षी शाहू महाराजांचा ऐतिहासिक हत्तीचा रथ व घोड्यांची बग्गी सज्ज आहे. 'सी' इमारतीत वाघनखं आणि शिवकालीन शस्त्रदालन, जन्मस्थळातील संग्रहालय, 'डी' इमारतीतील संग्रहालय; तसंच राजर्षी शाहूंवरील माहितीपट आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित होलिग्राफी शोद्वारे दर्शकांना इतिहास प्रत्यक्ष अनुभवता येणार आहे, असंही हेमंत दळवी यांनी सांगितलं.

तगडी सुरक्षा आणि नागरिकांमध्ये उत्सुकता - कडेकोट पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही आणि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थेसह हे प्रदर्शन सुरळीत पार पडेल, अशी खात्री प्रशासनाने दिली आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्यासाठी कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रभरातून नागरिकांची मोठी गर्दी अपेक्षित आहे.

वारशाची प्रेरणा–नवे तंत्र, नवी ओळख - या ऐतिहासिक प्रदर्शनातून छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा शौर्य, सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक घटनांची माहिती नवी पिढी, अभ्यासक, इतिहासप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परस्परसंवादी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रम, शौर्यगाथा, आणि ऐतिहासिक दालन यामुळे हे प्रदर्शन महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचा अजोड पर्व ठरणार आहे.

TAGGED:

TIGER CLAW EXHIBITION
शिवशस्त्र शौर्यगाथा
शिवकालीन वाघनखं
235 शिवकालीन शस्त्रांचं दालन
SHIVAJI MAHARAJ ERA TIGER CLAW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.