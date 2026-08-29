पीएम मोदींच्या एका वाक्यानं मिळाली प्रेरणा, टेनिसमध्ये तीन सुवर्णपदकं जिंकली अन् पहिल्याच प्रयत्नात सीए झाला, ओम काकडची यशोगाथा!
ओम काकड याने ओमने आतापर्यंत पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आणि छत्तीसगडसह विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल टेनिस स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे.
Published : August 29, 2026 at 4:59 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिद्द, चिकाटी आणि योग्य नियोजनाच्या जोरावर काहीही शक्य असल्याचं बुलढाण्याच्या ओम काकड याने दाखवून दिलं आहे. महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकं पटकावून ‘गोल्डन बॉय’ अशी ओळख मिळवलेल्या ओमनं पहिल्याच प्रयत्नात चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) ची कठीण परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे.
टेनिसपटू म्हणून देशभरातील विविध स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ओमला सुरुवातीला विज्ञान शाखेत शिक्षण घेऊन वेगळ्या क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका वक्तव्यानं प्रेरित होऊन त्यानं वाणिज्य शाखेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अभ्यास आणि खेळाचं योग्य नियोजन करत त्यानं दोन्ही क्षेत्रांत यश मिळवलं. खेळाच्या कारकिर्दीत देशातील विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होत ओमने अनेक पदकं मिळवली. त्याचबरोबर CA परीक्षेची तयारीही सुरू ठेवली. अखेर पहिल्याच प्रयत्नात त्याने CA परीक्षा उत्तीर्ण केली.
महाराष्ट्राचा ‘गोल्डन बॉय’ म्हणून वेगळी ओळख : खेळात प्राविण्य मिळवत असताना आलेल्या अडचणींमुळे काही काळ खेळ सोडण्याचा विचारही त्याच्या मनात आला होता. मात्र, आई-वडिलांनी दिलेल्या भक्कम आधारामुळे त्याला पुढे जाण्याचं बळ मिळालं. महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकं मिळवत महाराष्ट्राचा ‘गोल्डन बॉय’ म्हणून वेगळी ओळख निर्माण झाली. खेळासोबतच CA परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा आनंद आणि आई-वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे हे यश शक्य झाल्याची भावना ओम काकडने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
अभ्यासासोबत खेळाचा ताळमेळ साधत ओमची यशस्वी वाटचाल : लहानपणापासूनच ओम काकडला खेळाची आवड होती. मात्र, नववीत असताना अचानक टेनिसचे रॅकेट हातात आलं आणि त्याच्या टेनिस प्रवासाला सुरुवात झाली. पहिल्याच वर्षी राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाल्यानं त्याचा खेळातील रस आणखी वाढला. कुटुंबीयांनीही त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला.
शाळा, शिकवणी आणि टेनिसचा सराव असा ओमचा दिनक्रम होता. रोज सकाळी 7 वाजता शाळेत जाणे, दुपारी 1 वाजता घरी आल्यानंतर आवरून शिकवणीला जाणं आणि सोबत टेनिसचं साहित्य घेऊन शिकवणी झाल्यानंतर थेट सरावाला जाणं, असा त्याचा दिनक्रम होता. रात्री 9 वाजता घरी परतल्यानंतर अभ्यास करायचा. तब्बल दोन वर्षे त्याने हा दिनक्रम कायम ठेवला.
खेळ आणि अभ्यासाचे योग्य नियोजन करत ओमने दहावीच्या परीक्षेत 95 टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर विज्ञान शाखेत शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. अभ्यासासोबत टेनिसचा सराव सुरू ठेवत त्यानं बारावीमध्ये 88 टक्के गुण मिळवले. मात्र, पुढील वाटचालीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका भाषणामुळे त्याला वेगळ्या क्षेत्राची प्रेरणा मिळाली आणि त्याने वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेतला.
पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याने मिळाली प्रेरणा : विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असताना एका सीए संघटनेच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं वक्तव्य ओमच्या लक्षात राहिलं. “सीएची स्वाक्षरी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीपेक्षा मोठी असते,” या वक्तव्यामुळे त्याला सीए क्षेत्राबाबत उत्सुकता निर्माण झाली. त्यानंतर याच क्षेत्रात काहीतरी करून दाखवण्याचा निर्धार केला. पदवीसाठी वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेतल्यानंतर त्याने सीए परीक्षेची तयारीही सुरू केली. 5 वर्षांत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करत त्याने पहिल्याच प्रयत्नात सीए परीक्षा उत्तीर्ण केली.
“खेळामुळे मानसिक स्थैर्य कसं ठेवायचं, हे शिकलो. त्याचा फायदा सीए परीक्षेच्या तयारीत झाला. या काळात जगाशी संपर्क कमी ठेवून केवळ अभ्यास आणि खेळाचा समतोल साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले. या संपूर्ण प्रवासात कुटुंबीयांनी दिलेला आधार मोलाचा ठरला,” अशी भावना ओम काकडने व्यक्त केली.
आर्थिक अडचणींवर मात करत टेनिसमध्ये भरारी : वडील शेतकरी असल्याने कुटुंबाच्या मर्यादित उत्पन्नात ओम काकडच्या खेळाचा खर्च भागवणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरले. मात्र, आर्थिक अडचणींवर मात करत कुटुंबाने त्याच्या खेळाला सातत्याने पाठिंबा दिला. काही वेळा शेतीचा तुकडाही विकावा लागला, मात्र ओमच्या खेळासाठी कोणतीही कमतरता पडू दिली नाही.
“खेळात संयम महत्त्वाचा असतो. अनेकदा अपयश आले, मात्र त्यावर मात करत पुढे खेळत राहिलो. पैशांची अडचण निर्माण झाल्याने काही वेळा खेळ सोडून केवळ अभ्यासावर लक्ष देण्याचा विचार केला. मात्र, आई-वडिलांनी तू चांगली कामगिरी करू शकतोस, असा विश्वास देत खेळावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले,” असे ओमने सांगितले.
ओमने आतापर्यंत पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आणि छत्तीसगडसह विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल टेनिस स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्याने 12 वेळा राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला असून, आठ स्पर्धांमध्ये पदके मिळवली आहेत. यात 3 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 3 कांस्यपदकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकं मिळवत महाराष्ट्राचा ‘गोल्डन बॉय’ म्हणून मिळालेली ओळख हा वेगळा आनंद देणारा क्षण असल्याचे ओमने सांगितले. राष्ट्रीय स्पर्धांनंतर आता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी सज्ज असल्याचंही त्यानं नमूद केलं.
‘त्याला फक्त खेळू द्यायचं होतं’; आईने सांगितला संघर्ष : ओमच्या यशामुळे आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण अनुभवायला मिळाल्याची भावना त्याची आई अनिता काकड यांनी व्यक्त केली. “ओम लहानपणापासून अभ्यासात हुशार होता. नंतर त्याने खेळात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. आई-वडील म्हणून त्याला साथ देणं हे आमचं काम होतं आणि आम्ही ते केलं,” असं त्यांनी सांगितलं.
ओमला आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळा आर्थिक अडचणी आल्या, मात्र त्याचा परिणाम त्याच्या खेळावर किंवा अभ्यासावर होऊ दिला नाही. “नातेवाईकांनी अनेकदा त्याला अभ्यास करू द्या, खेळात पाठवू नका, जमीन कशाला विकता, असे सांगितले. त्यावरून वादही झाले. मात्र, आम्हाला ओमवर विश्वास होता. त्यामुळे त्याला पुढे जाण्यासाठी आम्हाला जे शक्य होतं ते केलं,” असं अनिता काकड यांनी सांगितलं.
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