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छत्रपती संभाजीनगरचा सलोख्याचा आदर्श; मोहरममध्ये 54 वर्षांपासून शिया-सुन्नी एकत्र

इराणमधील अलीकडील युद्धानंतर दोन पंथांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शांततापूर्ण वातावरणात मोहरमचे धार्मिक कार्यक्रम पार पडले.

Chhatrapati Sambhajinagar
छत्रपती संभाजीनगरचा सलोख्याचा आदर्श (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 8:15 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : मोहरमनिमित्त जगभरात 'यौमे आशूरा' शोकदिवस म्हणून पाळला जात असताना छत्रपती संभाजीनगर शहरात शिया आणि सुन्नी या दोन्ही पंथांच्या मुस्लिम बांधवांनी परंपरेनुसार एकत्र येत आपापल्या धार्मिक पद्धतीनं शोक व्यक्त केला. शहरातील ही परंपरा गेल्या 54 वर्षांपासून अखंडपणे सुरू असून या काळात कोणताही वाद निर्माण झाला नसल्याचं मोहरम कमिटीचे अध्यक्ष रशीद मामू यांनी सांगितलं. इराणमधील अलीकडील युद्धानंतर दोन पंथांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शांततापूर्ण वातावरणात मोहरमचे धार्मिक कार्यक्रम पार पडले.

मोहरम हा शोकाचा दिवस : इस्लामी कॅलेंडरनुसार मोहरम हा वर्षाचा पहिला महिना असून त्यातील पहिले 10 दिवस विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचे नातू हजरत इमाम हुसैन यांनी करबला इथं अन्यायाविरुद्ध लढा देताना आपल्या 72 सहकाऱ्यांसह बलिदान दिलं. त्या स्मरणार्थ 'यौमे आशूरा' हा दिवस शोकदिवस म्हणून पाळला जातो. या दिवशी विविध धार्मिक कार्यक्रम, मिरवणुका आणि श्रद्धांजली कार्यक्रमांचं आयोजन करून हजरत इमाम हुसैन यांच्या बलिदानाचं स्मरण केलं जातं.

दोन्ही पंथांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने शोक व्यक्त : मोहरमनिमित्त शिया आणि सुन्नी या दोन्ही पंथांमध्ये हजरत इमाम हुसैन यांच्या बलिदानाचं स्मरण वेगवेगळ्या धार्मिक परंपरांनुसार केलं जातं. शिया समाजातील अनेक भाविक मातम करून दुःख व्यक्त करतात, तर सुन्नी समाजात सवारी (ताजिया) काढून हजरत इमाम हुसैन यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. अनेक ठिकाणी सवारीचं सर्वधर्मीय नागरिकांकडून स्वागत केलं जातं आणि पाद्यपूजन करून अभिवादनही करण्यात येतं.

देशातील आगळावेगळा सलोख्याचा आदर्श : मोहरमनिमित्त अनेक ठिकाणी शिया आणि सुन्नी समाजाचे धार्मिक कार्यक्रम स्वतंत्रपणे पार पडतात. मात्र छत्रपती संभाजीनगर हे असं ठिकाण मानलं जातं, जिथं दोन्ही पंथांचे नागरिक एकाच परिसरात एकत्र येऊन आपापल्या धार्मिक परंपरेनुसार शोक व्यक्त करतात. 1972 पासून रशीद मामू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू केलेली ही परंपरा आजही कायम आहे. शहराच्या विविध भागांतून सवारी एकाच ठिकाणी येतात, तर शिया समाजाचे भाविक मातम करतात. गेल्या 54 वर्षांत या कार्यक्रमादरम्यान कोणताही वाद न झाल्यानं हा धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक ऐक्याचा आदर्श असल्याचं मत मोहरम कमिटी तसंच अलम बरदार कमिटीचे अध्यक्ष रशीद मामू यांनी व्यक्त केलं.

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TAGGED:

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
SHIA SUNNI UNITY
MUHARRAM IN SAMBHAJINAGAR
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