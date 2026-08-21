मुलाला वाचवताना वडिलांचाही डोंगरावरून पडून मृत्यू; हे पाहून आईनेही घेतली उडी, तिघांचा दुर्दैवी अंत
18 वर्षीय मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आई-वडिलांचाही डोंगरावरून पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना छत्रपती संभाजीनगरच्या तिसगाव परिसरात घडली. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
Published : August 21, 2026 at 4:21 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : येथून एक अतिशय हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. जीवन संपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या पोटच्या 18 वर्षीय मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आई-वडिलांचाही डोंगरावरून पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना तिसगाव परिसरात घडली. या घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
नेमकी घटना काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगा सकाळी 7 वाजता खवड्या डोंगरावर गेला होता. डोंगराच्या कड्यावर तो उभा राहिल्याचं लक्षात आल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी त्याला बाजूला होण्याची विनंती केली. गावातील माजी सरपंचांनीही त्याला कड्यावरून मागे सरकण्याचं आवाहन केलं. मात्र, मुलगा मागे सरकत नव्हता.
त्यावेळी तो आईसोबत फोनवर बोलत होता. आईनंही त्याला असं पाऊल उचलू नको, अशी विनंती केली. त्याचवेळी मुलाचे आई-वडील घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुलानं डोंगरावरून उडी मारली. त्याला वाचवण्यासाठी गेलेले वडीलही खाली पडले. या घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला. यानंतर आईही मुलाला वाचवण्यासाठी उडी घेतल्यानं तिचाही मृत्यू झाला. या घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, अधिक तपशील मिळवण्याचं काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : कौटुंबिक वादातून जीवन संपवण्यासाठी डोंगरावर गेलेल्या मुलाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात मुलासह वडिलांचाही डोंगरावरून पडून मृत्यू झाला. हे पाहून आईनंही क्षणाचाही विलंब न वाचवण्याच्या नादात डोंगरावरून उडी घेतल्यानं एकाच कुटुंबातील तिघांचा दुर्दैवी अंत झाला. तिसगाव येथील खवल्या डोंगरावर शुक्रवारी ही घटना घडली. तिघांचाही घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची माहिती वाळूज पोलिसांनी दिली. कुणाल छानबुडे असं मृत युवकाचं नाव असून, मुरलीधर छानबुडे आणि संगीता छानबुडे अशी त्याच्या आई-वडिलांची नावं आहेत.
कुणाल छानबुडे हा युवक खवड्या डोंगरावर गेल्याची माहिती शुक्रवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने कुणालची समजूत काढून त्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी डोंगराच्या पायथ्याशी जाळी लावून तो खाली पडल्यास त्याला वाचवण्याची व्यवस्था केली.
जवळपास दोन तास कुणालची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्याचवेळी त्याचे वडील मुरलीधर छानबुडे घटनास्थळी आले. त्यांनी कुणालला पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी कुणालनं डोंगरावरून उडी घेतली. त्याला पकडण्याच्या प्रयत्नात मुरलीधर हेही डोंगरावरून खाली पडले. हा प्रकार कुणालची आई संगीता यांच्या डोळ्यांसमोर घडला. मुलगा आणि पती दोघंही डोंगरावरून पडल्याचं पाहून त्यांनीही त्यांच्या मागे उडी घेतली. या दुर्घटनेत कुणाल, मुरलीधर आणि संगीता या तिघांचाही घटनास्थळी मृत्यू झाला, अशी माहिती वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर गाढे यांनी दिली.
अग्निशमन दलाच्या जवानांचे प्रयत्न निष्फळ : अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कुणाल डोंगरावरून पडल्यास त्याचा बचाव व्हावा, यासाठी डोंगराच्या पायथ्याशी जाळी लावली होती. मात्र, कुणाल सतत जागा बदलत असल्यानं जाळी नेमकी कुठे लावायची? हे निश्चित करणं अवघड जात होतं. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या पथकानं त्याच्या हालचालीनुसार जाळीची जागा अनेक वेळा बदलली. मात्र, या प्रयत्नांचा फायदा झाला नाही.
कुणाल आणि त्याचे आई-वडील वेगवेगळ्या ठिकाणी पडल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही कुणालची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तो ऐकण्याच्या मनःस्थितीत आल्याचं वाटत असतानाच वडील घटनास्थळी आल्यानं परिस्थिती चिघळली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक रामेश्वर गाढे यांनी दिली. प्रथमदर्शनी मिळालेल्या माहितीनुसार, कुणाल आणि त्याच्या वडिलांमध्ये काही वाद होते. त्यातून ही घटना घडली असावी, असा प्राथमिक अंदाज पोलीस निरीक्षक रामेश्वर गाढे यांनी व्यक्त केला.
पोलिसांकडून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : तिसगाव येथील माजी सरपंच संजय जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस सध्या संबंधित कुटुंबाची सखोल माहिती गोळा करत आहेत. मात्र, या सर्व घटनेत आम्ही त्या कुटुंबाला वाचवण्याचा आणि मदत करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला, असं जाधव यांनी स्पष्ट केलं आहे. पोलिसांकडून सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
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