अजिंठा, वेरुळसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळांकडं पर्यटकांची पाठ, स्थानिक प्रशासन जबाबदार?
छत्रपती संभाजीनगरमधील पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या घटली असल्याचं एका आकडेवारीत समोर आलंय. जाणून घ्या काय आहेत नेमकी कारणं...
Published : January 1, 2026 at 1:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - जागतिक पातळीवर भारतात येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत कुठं वाढ झाली, तर कुठं घट झाल्याची माहिती भारतीय पर्यटन विभागानं जारी केली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत घट झाली आहे, तर विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत म्हणावी तशी वाढ झाली नसल्याचं अहवालातून समोर आलंय. यावर्षी पर्यटन व्यवसायाला गती मिळाली नसल्याची खंत पर्यटन व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. विशेषतः विदेशात भारतातील पर्यटनस्थळांची जाहिरात होत नसल्याने परिणाम होतोय. शिवाय हॉटेलचे निश्चित नसलेले दर यामुळं देशी- विदेशी पर्यटकांवर परिणाम होत असल्याची खंत पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली.
भारतीय पर्यटन विभागानं जाहीर केली आकडेवारी - भारतीय पर्यटन विभागानं दोन वर्षात देशी - विदेशी पर्यटकांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यामुळं जिल्ह्यातील अजिंठा, वेरूळ लेणी, देवगिरी किल्ला, औरंगाबाद लेणी, बीबी का मकबरा या पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या देशी पर्यटकांच्या संख्येत काही प्रमाणात घट झाल्याची माहिती देण्यात आली. विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत देखील म्हणावी तशी वाढ झाली नसल्याचं दिसून येत आहे.
अहवालात आलेल्या माहितीनुसार...-
अजिंठा लेणी : 2023 - 24 मध्ये 4 लाख 52 हजार 182 देशी पर्यटक, तर 18 हजार 829 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती. 2024 - 2025 मध्ये 4 लाख 42 हजार 065 देशी पर्यटकांनी आणि 20 हजार 855 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती.
वेरूळ लेणी : 2023 - 24 मध्ये 17 लाख 40 हजार 513 देशी पर्यटक, तर 19 हजार 643 विदेशी पर्यटकांनी वेरुळ लेणीला भेट दिली. 2024 - 2025 मध्ये 17 लाख 39 हजार 873 देशी पर्यटकांनी आणि 20 हजार 710 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती.
बीबी का मकबरा : 2023 - 24 मध्ये 12 लाख 95 हजार 076 देशी पर्यटक, तर 9 हजार 606 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली. 2024 - 2025 मध्ये 20 लाख 4 हजार 535 देशी पर्यटकांनी आणि 10 हजार 612 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती.
देवगिरी किल्ला : 2023 - 24 मध्ये 5 लाख 47 हजार 569 देशी पर्यटक, तर 3 हजार 809 विदेशी पर्यटकांनी देवगिरी किल्ल्याला भेट दिली होती. 2024 - 2025 मध्ये 5 लाख 45 हजार 635 देशी पर्यटकांनी आणि 4 हजार 32 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती.
औरंगाबाद लेणी : 2023 - 24 मध्ये 1 लाख 32 हजार 518 देशी पर्यटक, तर 1 हजार 495 विदेशी पर्यटकांनी औरंगाबाद लेणीला भेट दिली. 2024 - 2025 मध्ये 1 लाख 26 हजार 327 देशी पर्यटकांनी आणि 1 हजार 609 विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती.
पर्यटनावर परिणाम कशामुळं होतोय? - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येवर परिणाम झालाय. त्याला काही कारणं असल्याची माहिती व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी दिली. "विदेशात असणारी पर्यटन ऑफिस बंद झाल्याने तिकडं होणारी मार्केटिंग कमी झाली. पर्यटनासाठी दूतावासात एक अधिकारी नेमण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, तसं झालं नाही त्यामुळं विदेशी पर्यटकांच्या संख्येवर परिणाम झाला. काही वर्षांपूर्वी हॉटेल व्यावसायिकांचे वर्षभराचे दर निश्चित राहायचे. मात्र, आता त्यात अनिश्चिती आली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा विचार केला तर विमानसेवा विस्कळीत आहे, सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने काही प्रमाणात परिणाम झालाय. मकबरा येथे स्थानिक लोक अधिक जात असल्याने तिथे संख्या काही प्रमाणात अधिक आहे," अशी माहिती व्यावसायिक तसंच 'औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन'चे अध्यक्ष जसवंत सिंग यांनी दिली. त्याचबरोबर पर्यटन वाढीसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं प्रयत्न करणे गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
स्थानिक पातळीवर बदलाची गरज - "विदेशी पर्यटकांसाठी अनेक अडचणी आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळी तिकीट व्यवस्था नाही. माहिती देण्यासाठी पर्यटनस्थळांवर योग्य व्यक्ती नसतात. शहरात येण्यासाठी रेल्वेची उपलब्धता म्हणावी तशी नाहीय. विमानाची अनियमितता, वेरूळ- अजिंठासाठी बसची सुविधा नाही. खासगी गाड्यांचे दर परवडत नाहीत, अशा अनेक समस्या असल्याने याचा परिणाम पर्यटनावर होत असल्याची खंत 'गाईड वेल्फेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष भरत जोशी यांनी व्यक्त केली. योग्य माहिती सांगणारे गाईड दिल्यास पर्यटक वाढतील. एसटी महामंडळाच्या एसी बस आधी चालू होत्या. मात्र, त्या बंद झाल्या आहेत. त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ असल्याने मराठीसह इंग्रजीमध्ये माहिती फलक लावणे गरजेचं आहे. पर्यटनस्थळांचा प्रचार कमी पडतो. त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे," अशी माहिती गाईड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष भरत जोशी यांनी दिली.
