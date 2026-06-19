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छत्रपती संभाजीनगरच्या राजवीरचा पराक्रम; दोन वर्षांचा होण्याआधीच चौदा सेकंदांत सर्व खंड ओळखून जागतिक विक्रमाची नोंद!

छत्रपती संभाजीनगरमधील पावणेदोन वर्षांच्या राजवीर घुमरे या चिमुरड्यानं जागतिक नकाशावरील खंड अवघ्या चौदा सेकंदांत ओळखून 'इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये आपला नवा जागतिक विक्रम नोंदवला आहे.

RAJVEER GHUMRE WORLD RECORD
छत्रपती संभाजीनगरच्या पावणेदोन वर्षांच्या राजवीरचा पराक्रम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 4:33 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : 'बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात', अशी म्हण आपल्याकडं प्रचलित आहे. आजच्या डिजिटल युगात मुलं लहान वयातच असाधारण कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत. त्यात खेळण्या- बागडण्याच्या आणि बोबडे बोल बोलण्याच्या वयात पाउणेदोन वर्षांच्या चिमुरड्यानं अफाट बुद्धिमत्तेच्या जोरावर थेट जागतिक पातळीवर विक्रम नोंदवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील सुप्रिया आणि प्रशांत घुमरे यांचा मुलगा राजवीरनं जागतिक नकाशावरील सर्व खंड अवघ्या चौदा सेकंदांत अचूक ओळखून 'इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये (International Book of Records) नव्या जागतिक विक्रमाची नोंद केली आहे. राजवीरच्या आईनं त्याचा व्हिडिओ नोंद घेण्यासाठी दाखल केल्यावर चाळीस दिवसांनी अशा प्रकारच्या विक्रमाची नोंद झाल्याचं संस्थेनं त्यांना कळवलं.

राजवीरनं चौदा सेकंदात ओळखले खंड : शहरातील राजवीर घुमरे हा अवघ्या दोन वर्षांचा आहे. त्याचे वडील प्रशांत घुमरे हे मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत आहेत. राजवीरनं 2 मे 2026 रोजी केलेल्या कृतीनं त्याची नोंद विश्विक्रमात झाली. त्यावेळी राजवीरचं वय अवघं 1 वर्ष, 10 महिने आणि 19 दिवस इतकं होतं. त्यादिवशी राजवीरनं अगदी कमी सेकंदात सगळे खंड ओळखून दाखवले. एवढ्या लहान वयात सहसा मुलांना नीट शब्दही उच्चारता येत नाहीत, अशा वयात राजवीरनं जगाच्या नकाशावरील सातही खंड (आशिया, आफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अंटार्क्टिका) अवघ्या चौदा सेकंदांत ओळखले. त्याच्या या थक्क करणाऱ्या स्मरणशक्तीमुळं त्याला 'फास्टेस्ट टू आयडेंटिफाय ऑल कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड मॅप (टॉडलर)' (नकाशावरून सर्वात जलद खंड ओळखणारा लहान बालक) या अधिकृत जागतिक किताबानं गौरवलं आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना राजवीरची आई (ETV Bharat Reporter)

जन्मजात उत्तम स्मरणशक्ती : राजवीरनं 2 मे रोजी कमी सेकंदात केलेली कृती कौतुकाचा विषय बनली. लहानपणापासून त्याच्या चांगल्या स्मरणशक्तीची प्रचिती कुटुंबीयांना आली. त्याची आई सुप्रिया यांनी त्याला अनेक पुस्तक वाचून दाखवली. त्यातील अनेक गोष्टी तो शिकला. "शाळेत जाण्यापूर्वीच त्याला अंकाची आणि अक्षरांची ओळख करून दिली. आई आणि वडिलांचा सेलफोन क्रमांक देखील तो न अडखळता सांगतो. इतकंच नाही तर अनेक श्लोक त्याला तोंडपाठ झाले आहेत. खंड ओळखण्याचा विक्रम त्यानं नोंदवला. ही कृती ठरवून केली नाही, तर त्यानं खंड अभ्यासल्यानंतर त्याचा एक सहज व्हिडिओ तयार केला. तो विक्रम असू शकतो का, याची खातरजमा करण्यासाठी तो व्हिडिओ पाठवला होता. त्याच्याच आधारावर त्यांनी चाळीस दिवस त्याचे निष्कर्ष तपासून विक्रम नोंदवला अशी माहिती घुमरे यांनी दिली.

वर्णमाला म्हणण्याचा विक्रम नोंदवण्याचा प्रयत्न : "एक विक्रम झाल्यावर आता त्याच्या आकलन शक्तीची प्रचिती आली. त्याला इंग्रजी शब्द आणि अंकांची ओळख आहे. याशिवाय त्याला हिंदी वर्णमाला शिकवणार आहोत. हिंदी वर्णमाला म्हणण्यासाठी देखील त्याचा विक्रम नोंदवला जाऊ शकतो. आता त्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत," अशी माहिती राजवीरची आई सुप्रिया घुमरे यांनी दिली.

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TAGGED:

RAJVEER GHUMRE
राजवीर घुमरे विश्वविक्रम
INTERNATIONAL BOOK OF RECORDS
IDENTIFIES CONTINENTS 14 SECONDS
RAJVEER GHUMRE WORLD RECORD

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