रावणाचं नाही तर 'या' ठिकाणी होतं शूर्पणखेचं दहन! पुरुषांच्या हक्कासाठी 10 वर्षांपासून अनोखी लढाई
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथील 'पत्नी पीडित पुरुष आश्रमा'तर्फे पुरुषांवरील अत्याचारांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विजयादशमीला रावणाऐवजी 'शूर्पणखा दहन' करून अनोखं आंदोलन करण्यात आलं.
Published : October 20, 2026 at 2:37 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन व्यवस्था कार्यरत असल्याने महिलांना न्याय मिळतो; मात्र पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत अनास्था असल्यानं देशात स्वतंत्र 'पुरुष आयोग' स्थापन करण्याची गरज आहे, अशी मागणी 'पत्नी पीडित पुरुष आश्रमा'तर्फे करण्यात आली आहे. आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संघटनेतर्फे यंदाही शूर्पणखा दहन करण्यात आले. "दरवर्षी विजयादशमीच्या दिवशी रावण दहन करून पुरुषांमधील वाईट वृत्तीचं दहन केलं जातं, त्याचप्रमाणे महिलांमधील वाईट वृत्तीचं दहन करणं ही देखील आज काळाची गरज बनली आहे; म्हणूनच हे अनोखं आंदोलन करण्यात येत आहे", अशी माहिती पत्नी पीडित पुरुष आश्रमाचे अध्यक्ष भारत फुलारे यांनी दिली. गेल्या दहा वर्षांपासून हे आंदोलन सुरू असून, जोपर्यंत पुरुष आयोग स्थापन होत नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन सुरूच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शूर्पणखा दहन आंदोलन करून निषेध
वाळूज येथील 'पत्नी पीडित पुरुष आश्रम' गेल्या पंधरा वर्षांपासून पुरुषांच्या हक्कांसाठी लढत आहे. या आश्रमात गेल्या दहा वर्षांपासून एक अनोखं आंदोलन केलं जातं, ज्यामध्ये विजयादशमीच्या दिवशी शूर्पणखेचे दहन करून महिलांमधील वाईट वृत्तीचा प्रतिकात्मक निषेध केला जातो. विजयादशमीला देशभरात चांगल्याचा वाईटावर झालेला विजय म्हणून रावण दहन केलं जातं. रावणामुळे रामायण घडलं असं म्हटलं जात असलं तरी, त्यामागे एका महिलेचा अहंकार कारणीभूत होता, ती म्हणजे रावणाची बहीण शूर्पणखा. तिनं रावणाला चुकीची माहिती दिल्यामुळे रावणासारखा विद्वान पंडित देखील अविवेकी झाला आणि रामायण घडलं. त्यामुळे ज्या पद्धतीनं रावणाचं दहन केलं जातं, त्याचप्रमाणे शूर्पणखेचं देखील दहन केलं पाहिजे. पुरुषांमधील वाईट वृत्ती नष्ट करतानाच महिलांमधील वाईट प्रवृत्ती दूर करणं ही काळाची गरज बनली आहे; म्हणूनच पत्नी पीडित पुरुष आश्रमातर्फे हे आंदोलन केलं जात असल्याचं संघटनेचं अध्यक्ष भारत फुलारे यांनी सांगितलं.
पुरुष आयोगाची गरज
काही वर्षांपूर्वी महिलांवर होणारे अत्याचार वाढत असल्यानं सरकारनं महिलांसाठी कडक कायदे लागू केले, ज्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा बसण्यास मदत झाली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेले कायदे ही काळाची गरज असली, तरी याच कायद्यांचा दुरुपयोग करून काही महिला जाणीवपूर्वक पुरुषांना मानसिक व कायदेशीर त्रास देत आहेत. यामुळे आज अनेक पुरुष संकटात सापडले आहेत. महिला आयोग नेहमी महिलांच्या बाजूने उभे राहते; मात्र अशा प्रकरणांमध्ये पुरुषांचीही बाजू ऐकून घेतली पाहिजे, यासाठी 'पुरुष आयोग' स्थापन होण्याची अत्यंत गरज आहे. "प्रत्येक वेळी महिलाच बरोबर असेल असं नाही, काही प्रकरणांमध्ये पुरुष देखील पीडित आणि अडचणीत असू शकतात; त्यामुळे त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे", अशी मागणी 'पत्नी पीडित पुरुष आश्रमा'चे अध्यक्ष भारत फुलारे यांनी केली. ज्याप्रमाणे महिलांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं, त्याचप्रमाणे पुरुषांचंही म्हणणं ऐकून घेऊन न्यायालयानं व प्रशासनानं समान न्याय दिला पाहिजे. अन्यथा पुरुष नाहक अडचणीत सापडतील आणि काही महिला चुकीच्या पद्धतीनं आपल्या पतीला व त्यांच्या कुटुंबीयांना वेठीस धरतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जोपर्यंत देशात पुरुष आयोग स्थापन होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन अविरत सुरूच ठेवू, असा इशारा देखील भारत फुलारे यांनी दिला.
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