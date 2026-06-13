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महागाईचा फटका; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शाळा सुरू होताच विद्यार्थी वाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ!

इंधन दरवाढ आणि इतर वाढत्या खर्चामुळं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शाळा सुरू होताच विद्यार्थी वाहतूक दरात वाढ होणार आहे. यामुळं पालकांनी शासनाकडं तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.

SCHOOL BUS FEE HIKE
विद्यार्थी वाहतूक करणारी बस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 8:58 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत. इंधनाची टंचाई आणि वाढलेले दर त्यामुळं महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. विशेषतः दळणवळण करताना अधिकचे शुल्क सर्वसामान्यांना भरावे लागत आहेत. त्यातच सोमवारपासून शाळा सुरू होत आहेत. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. वाहनांचे परवाने, बँकाचे हप्ते, इन्शुरन्स त्यात डिझेलचे वाढलेले दर यामध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळं हा निर्णय घेतल्याची माहिती विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बस चालक आणि मालकांनी दिली. एकीकडं महागाई वाढत असताना उत्पन्न मात्र जैसे थे आहे. त्यामुळं सरकारनं सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घेत मार्ग काढावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

शालेय वाहतूक महागली : इराण आणि अमेरिका युद्धाचे परिणाम जगभरात होत आहेत. विशेषतः इंधनाचे वाढलेले दर आणि निर्माण झालेली टंचाई त्यामुळं सर्वच प्रकारची वाहतूक महागली आहे. परिणामी महागाई सतत वाढत असल्यामुळं सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. घर खर्च सांभाळताना तारांबळ उडत असताना मुलांचं शिक्षण देखील अवघड झालं आहे. कारण, या महिन्यापासून शैक्षणिक वाहतूक म्हणजेच स्कूल बसचे दर वाढवण्याची घोषणा होणार असल्यामुळं पालकांची चिंता वाढली आहे. डिझेलचे दर गगनाला भिडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी 91 रुपये लिटर मिळणारं डिझेल 100 रुपयांपर्यंत येऊन पोहचले आहे. त्यामुळं विद्यार्थी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या शुल्कात वाढ करणार असल्याची माहिती स्कूल बस मालक जगन्नाथ जाधव यांनी दिली. पाच किलोमीटर साठी एक हजार ते बाराशे इतके दर आकारले जायचे. तर त्याहून अधिक अंतर असल्यास वाढीव दर घेतले जातात. त्यात आता वाढ करत असल्याची माहिती बस मालकांनी दिली.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना बस चालक (ETV Bharat Reporter)

दरवाढ करण्याची गरज : "इंधनाचे दर वाढल्यामुळं बस वाहतूक करणं अडचणीचं झालं आहे. पूर्वी दर नियंत्रणात होते शिवाय इंधन मिळवण्यात अडचणी येत नव्हत्या. आता दर वाढले शिवाय टंचाईमुळं डिझेल मिळवण्यासाठी त्रास होत आहे. जिथं साठा असेल तिथं जाऊन रांगेत अनेक तास उभं रहावं लागतं. त्यातही आता डिझेल घेण्यासाठी मर्यादा आल्या आहेत. त्याच बरोबर परवाना शुल्क, वाहनाचा इन्शुरन्स, बँकेच्या कर्जाचा हप्ता, गाडी दुरुस्तीसाठी लागणारा मासिक खर्च वाढला असल्याने वाहतूक खर्च वाढवण्यात आला. स्कूल बसचे दर वाढणार असल्याची आगाऊ माहिती पालकांना दिलेली आहे, काही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली मात्र आमचा देखील ना इलाज आहे," असं बस मालक संतोष इंगळे यांनी सांगितलं.

सरकारनं लक्ष द्यावं : "गेल्या महिन्यापासून भारतात महागाई वाढत आहे. इंधन दरवाढीमुळं घराबाहेर पडताच खर्च वाढलाय. आता शाळेचा खर्च देखील अधिक होणार असल्यामुळं महिन्याचा ताळमेळ कसा बसवायचा असा प्रश्न पडला आहे. खर्च वाढत असला तरी उत्पन्न मात्र तेवढेच असल्यानं येणाऱ्या संकटाला तोंड देणं अवघड होत आहे. त्यामुळं सरकारनं या समस्येकडं लक्ष देऊन दिलासा द्यावा," अशी मागणी पालक तेजस आचार्य यांनी केली.

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TAGGED:

SCHOOL BUS VAN FEE HIKE
PETROL DIESEL PRICE IMPACT
विद्यार्थी वाहतूक दरवाढ
FUEL PRICE IMPACT
SCHOOL BUS FEE HIKE

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