पर्यावरण रक्षणासाठी 'सायकल'स्वारी! छत्रपती संभाजीनगरच्या मुख्याध्यापक विजय पाटोदी यांचा हजारो किमीचा ऐतिहासिक प्रवास
मुख्याध्यापक विजय पाटोदी यांनी इंधन बचतीसाठी 42 हजार किलोमीटरचा सायकल प्रवास केला. शिक्षक असलेल्या पाटोदी यांनी गडकिल्ले आणि काश्मीर मोहीम फत्ते करत पर्यावरण संदेश दिला.
Published : June 3, 2026 at 6:49 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत करण्याचं आवाहन केलं. मात्र, ही गरज पूर्वीपासूनच असल्यामुळं अनेकांनी खूप आधीच प्रयत्न सुरू केलेत. शहरातील एका शाळेतील मुख्याध्यापकानं आगळा-वेगळा छंद जोपासत शिक्षणाबरोबरच जनजागृती करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. विजय पाटोदी असं या शिक्षकाचं नाव. त्यांनी आतापर्यंत त्यांनी 42 हजार किलोमीटरहून अधिकचा सायकल प्रवास केला आहे. घरी चांगली चारचाकी आणि दुचाकी असताना देखील ते आपल्या दैनंदिन कामांसाठी सायकलचाच वापर करतात. इतिहास विषयाचे शिक्षक असल्यानं प्रत्येक गडकिल्ले, शिवाय कश्मिरसारख्या अवघड मोहिमा त्यांनी सायकलद्वारे करत पर्यावरण वाचवण्याचा आणि इंधन बचतीचा संदेश देत आरोग्य कसं चांगलं राहील याचं महत्त्व युवा पिढीला पटवून देण्याचं कार्य सुरू केलं आहे. सायकल दिनानिमित्त विशेष माहिती...
सात वर्षांपासून जोपासला छंद : 52 वर्षीय विजय पाटोदी शहरातील एका शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. इतिहास आणि भूगोल हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी स्वतः वेगळ्या पद्धतीनं अभ्यास सुरू ठेवला आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व गडकिल्ले विशेषतः रायगड, प्रतापगड, शिवनेरी हे किल्ले पाहण्यासाठी सायकलवरून प्रवास करण्याची मोहीम पार पाडली आहे. विद्यार्थ्यांना इतिहास शिकवताना त्या विषयाची सखोल माहिती स्वतःला असणं गरजेचं असल्यामुळं विजय पाटोदी यांनी प्रत्यक्षात गडकिल्ले पाहून त्यांचा अभ्यास केला. यानंतर त्या विषयावर त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपला अनुभव सांगत शिक्षण दिलं. "एखादी गोष्ट स्वतः पाहिली तर त्यावर माहिती सांगणं अधिक सोपं होतं, यासाठी स्वत: गडकिल्ले पाहिले. यावेळी पर्यावरणपूरक संदेश देण्याचा मानस असल्यामुळं सायकलचा वापर केला," असं विजय पाटोदी यांनी सांगितलं.
दैनंदिन कामं देखील सायकवरून : विजय पाटोदी गेल्या अनेक वर्षांपासून मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत असताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलंच मात्र त्यांना चांगल्या सवयी असाव्यात म्हणून देखील काम केलं. घरून सधन असल्यानं त्यांच्याकडे चांगली चारचाकी, दुचाकी असली तरी ते आजही शाळेत जाणे, काही कामासाठी बाहेर जाणे अशी सर्व कामे करताना सायकलवरुनच जातात. घरापासून 30 ते 35 किलोमीटर अंतरावरील सर्व कामांसाठी ते ते सायकल वापरतात. शिवाय त्यांनी त्यांचा सायकलस्वारांचा एक समूह तयार केला. त्या माध्यमातून त्यांनी जम्मू काश्मीर सारख्या अवघड ठिकाणी ते कन्याकुमारी पर्यंत सायकलस्वारी करण्याच्या मोहिमेत सहभाग घेतला. रोज किमान वीस किलोमीटर अंतर सायकलवर कापल्यास दिवसभर ताजंतवानं राहता येतं," असा अनुभव विजय पाटोदी यांनी सांगितला.
...असा आहे विजय पाटोदी यांचा सायकल प्रवास : आतापर्यंत 42,000 किमी अंतर सायकलनं प्रवास केला. ज्यात मोठ्या मोहिमा पुढील प्रमाणं...
- 2019 : सम्मेद शिखर, झारखंड (मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, बिहार आणि झारखंड) 2,200 किमी
- 2000 : श्रवण बेळगोला, बेंगळुरू, मदुराई रामेश्वरम् कन्याकुमारी 1,900 किमी
- 2021 : छत्रपती संभाजीनगर ते मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्ली असा 2,100 किमी प्रवास
- 2023 : छत्रपती संभाजीनगर ते गिरनार गुजरात असा 1,160 किमीचा प्रवास
- 2024 : मानली ते लेह- लडाख, जगातील सर्वात उंच मोटरेबल पास, खारडूंगला पास (समुद्र सपाटीपासून 17,975 उंची. इथं ऑक्सिजन कमी आणि अत्यंत असह्य तापमानात सायकलवरून प्रवास, गिरनार- 900 किमी प्रवास
- 2025 : देहरादून ते बद्रीनाथ केदारनाथ 670 किमी प्रवास, रायगड, शिवनेरी आणि सिंदखेड राजा असा प्रवास चार ते पाच वेळा केला.
अनेक ठिकाणी सायकल प्रवास : "णमोकार तीर्थ, मांगी तुंगी, कुंन्थलगिरी दोन वेळेस, मुल्हेर-अंकाई-टंकाई सारखे किल्ले सायकलवरून प्रवास करत गिरी भ्रमण केलं. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील वेरूळ, अजिंठा, देवगिरी, पैठण, खुलताबाद, जटवाडा आदी स्थानाला किमान दोनदा सायकल वारी केली आहे. शहरापासून कचनेरच्या आतापर्यंत 75 ते 77 वाऱ्या झाल्या आहेत. शहरात होणाऱ्या अनेक राईडमध्ये विविध संघटनांच्या जाणीव जागृती मोहिमामध्ये सहभाग घेतला असून सायकलिंगमधील मानाच्या मानल्या जाणाऱ्या 200, 300 आणि 400 किलो मीटर BRM शर्यती देखील पूर्ण केल्या आहेत. सायकलिंगबरोबरच धावण्याच्या हाफ मॅरेथॉन आणि पोहणं यामध्ये देखील सक्रिय सहभाग घेतला असून आतापर्यंत 19 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सायकल यात्रा केली आहे, अशी माहिती विजय पाटोदी यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती : "सुट्टीच्या दिवशी किंवा आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी उगाच सहज म्हणून सायकल चालवण्याचा छंद नसून तो रोजच्या सवयीचा भाग असावा यासाठी प्रयत्न असल्याचा मानस विजय पाटोदी यांनी व्यक्त केला. रोज सायकल चालवल्यास आरोग्याच्या समस्या दूर होतात. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये तशी सवय लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगत माझ्या शाळेत किमान 30 ते 35 टक्के विद्यार्थी सायकलवर शाळेत येतात. काही गरीब मुलांना सायकल देण्यासाठी काही उद्योजकांना मदतीसाठी आवाहन केलं होतं, त्याला प्रतिसाद मिळाला असून लवकरच काही गरीब विद्यार्थ्यांना सायकल भेट देणार असल्याची माहिती विजय पाटोदी यांनी दिली.
सायकल चालवताना काजळी घेणं गरजेचं : "सायकल चालवण्याची सवय आरोग्यास चांगली असली तरी त्यातही काळजी घेणं गरजेचं असतं. अती थकवा येणार नाही, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. सोबत पाण्याची एक बाटली ठेवणं गरजेचं आहे. जेव्हा सायकल चालवायला सुरुवात होईल त्यानंतर हळूहळू अंतर आणि गती वाढवणं योग्य ठरतं. सुरुवातीला कंटाळवाणं वाटेल. मात्र, एकदा सवय झाल्यावर रोज किमान शंभर ते दोनशे किलोमीटर सायकल सहज चालवता येईल," असा विश्वास विजय पाटोदी यांनी व्यक्त केला.