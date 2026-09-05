डीजे-डॉल्बीला ‘नो एंट्री’; गणेशोत्सवासाठी संभाजीनगर पोलिसांची कडक नियमावली जाहीर
डीजे मुक्त उत्सव साजरा करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी यंदा पुढाकार घेतला आहे.
Published : September 5, 2026 at 4:24 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा डीजे मुक्त सण साजरा करण्याचं आवाहन पोलीस विभागाकडून गणेश मंडळांना करण्यात आलं आहे. गणेशोत्सव आनंदी, उत्साही आणि सुरक्षित वातावरणात साजरा व्हावा, यासाठी मंडळांनी नियमांचं पालन करावं, अशा सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत.
विशेषतः ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी डीजेचा वापर करू नये, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. विनापरवानगी डीजेचा वापर केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा छत्रपती संभाजीनगर पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिला आहे.
दरम्यान, गणेश मंडळांनी वर्गणी जमा करताना कोणावरही सक्ती करू नये. वर्गणी ऐच्छिक असल्यानं त्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. वर्गणी संकलनाबाबत धर्मादाय आयुक्तांच्या सूचनांचं पालन करावं, असंही पोलीस विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
'डीजे-डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करा' : डीजे मुक्त उत्सव साजरा करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी यंदा पुढाकार घेतला आहे. 2026 मध्ये झालेल्या सार्वजनिक सोहळ्यांमध्ये डीजेमुक्त उत्सव साजरा करण्यास सुरुवात करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या मिरवणुकांमध्ये त्याचा परिणाम दिसून आला. बहुतांश ठिकाणी डीजेऐवजी पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात उत्सव साजरा करण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर शहरात गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही डीजे-डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यासाठी पालकमंत्री, इतर मंत्री आणि गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली असून, सर्वांनी या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे गणेश मंडळांनी डीजेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा, असं आवाहन पोलीस विभागाकडून करण्यात आलं आहे. विनापरवानगी डीजे लावल्यास ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिली.
'गणेश मंडळांनी नियमांचं पालन करावं' : सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचं पालन करावं, असं आवाहन पोलीस उपायुक्तांनी केलं. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत मंडळांनी नियमानुसार वर्गणी गोळा करावी. नागरिक स्वेच्छेनं वर्गणी देत असतील तर ती स्वीकारण्यास हरकत नाही. मात्र, जबरदस्तीनं वर्गणी गोळा केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला.
गणेश मंडळांसाठी असलेले नियम :
- गणेश मंडप उभारताना पूर्वपरवानगी घेणं अनिवार्य आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
- अर्जासोबत जागेचं ना-हरकत प्रमाणपत्र, धर्मादाय आयुक्तांचं प्रमाणपत्र तसेच मागील वर्षीची वाहतूक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे सादर करणं आवश्यक आहे.
- अर्जामध्ये मंडळाची संपूर्ण माहिती, सदस्यांची नावं आणि संपर्क क्रमांक देणं आवश्यक आहे.
- रस्त्यावर मंडप उभारताना महानगरपालिकेच्या 2026 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंडपाची रुंदी रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या एक-चतुर्थांशपेक्षा अधिक नसावी.
- मंडपामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही तसेच नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची मंडळांनी काळजी घ्यावी.
- मुख्य रस्त्यावर मंडप असल्यास बस आणि रिक्षांच्या वाहतुकीसाठी किमान 12 फूट जागा उपलब्ध ठेवणं आवश्यक आहे.
- मंडपासाठी 22 फूट उंचीच्या दोन कमानी उभारण्यास परवानगी आहे.
- रस्ता खोदण्याची आवश्यकता असल्यास स्वतंत्र परवानगी घेणं आणि त्यासाठी निर्धारित शुल्क भरणे आवश्यक आहे. मात्र तात्पुरत्या व्यवस्थेसाठी रस्ता किंवा सिमेंटचा रस्ता खोदण्यास मनाई आहे.
- मंडपाच्या ठिकाणी अग्निशमन दलाची आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध असणं बंधनकारक आहे.
- मंडपाच्या आसपास असलेल्या विद्युत तारा आणि विद्युत संचापासून किमान पाच फूट अंतर राखणं आवश्यक आहे. विद्युत रोषणाईसाठी जास्तीत जास्त 15 मीटरपर्यंत परवानगी आहे.
- लोकवर्गणी जमा करताना कोणावरही जबरदस्ती करता येणार नाही.
- लोकवर्गणी जमा करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मधील कलम 41 (क) अंतर्गत सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- परवानगीशिवाय लोकवर्गणी जमा करणे बेकायदेशीर असल्याचे सूचनेत नमूद आहे.
- लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी स्थानिक पोलिस विभागाची स्वतंत्र परवानगी घेणं आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर किंवा डीजेचा वापर केल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.