स्वतःचं घर असताना महिला पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहिली सहा महिने, पोलीस कोठडीत रवानगी

घर असतानासुद्धा एक महिला सहा महिला संशयास्पदरित्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. तिला पोलिसांनी अटक केलीय.
छत्रपती संभाजीनगर : आधार कार्डवर खाडाखोड करून गेल्या सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या संशयास्पद महिलेला पोलिसांनी अटक केलीय. तिच्याकडं विदेशी नागरिकांचे काही मोबाईल क्रमांक आढळून आले आहेत. काही पासपोर्ट आणि व्हिसाचे फोटोही तिच्याकडं आढळून आल्याची माहिती समोर आलीय. स्वतःचे घर असताना देखील ती हॉटेलमध्ये राहत होती. तिच्याकडं अनेक नेत्यांचे 'एआय'द्वारे बदल केलेले फोटो आढळून आलेत. महिलेला न्यायालयात हजर केलं असता 26 नोहेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती सिडको पोलिसांकडून देण्यात आली.
सनदी अधिकारी म्हणून ती वावरत होती? : संबंधित महिला शहरातील पाडेगाव येथे वास्तव्यास आहे. तिचे वडील जिल्हापरिषद शाळेत शिक्षक म्हणून होते. त्यांच्या निधनानंतर ती आईबरोबर पाडेगाव भागात राहत होती. मात्र, गेल्या सहा महिन्यापासून ती पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहत होती. सनदी अधिकारी म्हणून ती वावरत होती. तिच्या बँक खात्यावर देश, विदेशातून काही रक्कम जमा झाली होती, अशीही माहिती समोर आलीय. मात्र, यावर पोलिसांनी अधिकृत भाष्य केलंलं नाहीय.
विद्यापीठात होती नोकरीला : संबंधित महिला 2013 मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ज्युनियर असिस्टंट म्हणून नोकरीला लागली होती. मात्र, 2019 मध्ये अचानक सहा महिने अर्ज न करताच कामावर न आल्याने तिला नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर समाधानकारक उत्तर सादर न केल्यानं तिला कामावरून कमी करण्यात आलं होतं, त्याविरोधात खंडपीठात देखील धाव घेतली होती, अशी माहिती विद्यापीठातून देण्यात आली होती. 2021 मध्ये राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्या ताफ्यात गाडी घुसवण्याचा प्रयत्न केल्यानं तिला ताब्यात घेतलं होतं. मात्र, चौकशीनंतर तिला सोडण्यात आलं होतं.
बनावट कागदपत्र आले आढळून : संबंधित महिलेला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी पाडेगाव येथील फ्लॅटमध्ये झडती घेतली असता काही संशयास्पद कागदपत्र आढळून आली आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांबरोबरचे तिचे फोटो आढळून आले आहेत. मात्र, हे फोटो 'एआय'द्वारे बनवण्यात आल्याचा संशय पोलिसांना आहे. आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी ती स्वतःचं घर सोडून पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहत होती. महिला नेमकं काय करत होती? तिचा उद्देश काय होता? याबाबत पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.
