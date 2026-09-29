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जन्मदात्या आई-वडिलांनीच विकलं 18 दिवसांचं बाळ; विकून खरेदी केला मोबाईल आणि दागिने!

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जन्मदात्या आई-वडिलांनीच आपल्या नवजात बालकाची 1 लाख 20 हजार रुपयांना विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार मुकुंदवाडी पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे.

Parents Arrested for Selling 18-Day-Old Baby Boy
जन्मदात्या आई-वडिलांनीच विकलं बाळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 8:31 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : जन्माला आलेलं बाळ जन्मदात्या आई-वडिलांनीच विकल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे. बाळाच्या आईला एक आजार झाला, ज्यावर बाळाला दूध पाजण्याचा पर्याय डॉक्टरांनी सुचवला. त्यामुळे विक्री केलेलं बाळ परत मागण्यासाठी ती गेली; परंतु ज्या महिलेच्या माध्यमातून बाळाची विक्री झाली होती, तिनं पैसेही दिले नाहीत आणि बाळ देण्यासही नकार दिला. त्यातूनच वाद आणि भांडण झालं अन् घडलेला प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात आतापर्यंत आई-वडिलांसह सात जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती मुकुंदवाडी पोलिसांनी दिली आहे. तसंच संबंधित बाळाला एका सामाजिक संस्थेच्या सुपूर्त करण्यात आलं आहे.

माहिती देताना पोलीस निरीक्षक विवेक सोनवणे (ETV Bharat)

आई-वडिलांनीच विकलं बाळ

पोलिसांच्या माहितीनुसार, वंदना कांबळे आणि योगेश कांबळे हे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते. त्यांना 5 जुलै रोजी घाटी रुग्णालयात मुलगा झाला. बाळाच्या जन्मानंतर त्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. वंदना हिनं तिच्यासोबत काम करणाऱ्या कौशल्या पवार यांना बाळ विकायचं असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर कौशल्या यांनी आपली मुलगी सीमा रेशवाल हिची वंदनाशी ओळख करून दिली. पुढे आई-वडिलांनी 1 लाख 20 हजार रुपये घेऊन बाळ सीमा हिच्याकडे दिल्याचं तपासात समोर आलं. यानंतर बाळाची पुढे वेगवेगळ्या व्यक्तींमध्ये पैशांच्या व्यवहारातून विक्री झाल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. शेवटी हा व्यवहार 3 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला. दरम्यान, बाळाच्या आई-वडिलांनी मिळालेल्या पैशांतून मोबाईल आणि दागिने खरेदी केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं असून, ते पोलिसांनी जप्त केलं आहेत.

सामाजिक संस्थेच्या ताब्यात बाळ

27 सप्टेंबर रोजी सुरेश गुंटुका आणि उमा खटकम यांनी बाळाला मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात आणून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. त्यानंतर बाळाला बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आलं. समितीच्या आदेशानुसार बाळाला ‘साकार’ संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 7 आरोपी अटकेत असून, मुकुंदवाडी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई उपायुक्त (DCP) रत्नाकर नवले आणि सहाय्यक आयुक्त (ACP) मनीष कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक (PI) विवेक सोनवणे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) हरेश्वर घुगे, पोलीस हवालदार (HC) कोल्हे, पोलीस हवालदार (HC) काळे, पोलीस शिपाई (PC) खेडकर, गुन्हे शोध पथक (DB) स्टाफ आणि इतर पोलीस अंमलदारांनी पार पाडली.

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TAGGED:

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR CRIME
SAMBHAJINAGAR BABY SELLING
छत्रपती संभाजीनगर बाळ विक्री प्रकरण
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BABY SELLING CASE SAMBHAJINAGAR

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