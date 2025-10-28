ऑनलाईन साखरपुडा! मुलगा लंडनमध्ये, मुलगी वैजापूरमध्ये; छत्रपती संभाजीनगरात पार पडला अनोखा सोहळा
डिजिटल युगात काय होईल सांगता येत नाही. याचं उत्तम उदाहरण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळालं. प्रगतीचा साखरपुडा लंडनमध्ये असणाऱ्या आशुतोषशी व्हिडिओ कॉलद्वारे पार पडला.
Published : October 28, 2025 at 2:11 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : इंटरनेटद्वारे जग जवळ आलय. कितीही दूर असलेली व्यक्ती अगदी काही सेकंदात आपल्या समोर दिसायला लागते. इतकंच काय तर समाज माध्यमांवर संपर्क वाढवण्याच्या वेगवेगळ्या अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून मैत्री आणि प्रेम जुळल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. मात्र कदाचित पहिल्यांदाच ऑनलाईन पद्धतीनं सातासमुद्रापार असलेल्या मुलांसोबत चक्क साखरपुड्याचा विधी पार पडला. मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम मागील महिन्यात पार पडला. मात्र मुलाला सुट्टी नसल्यानं आगळ्यावेळ्या पद्धतीनं साखरपुड्याचा सोहळा करण्यात आला. त्यावेळी वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी मुलाला प्रश्न विचारले आणि ऑनलाईन साखरपुडा पार पडला. विशेष म्हणजे यावेळी सगळी पाहुणे मंडळी मंडपात आली तर, मुलानं ऑनलाईन पद्धतीनं साखरपुड्याला हजेरी लावली होती.
उच्च शिक्षित युवकांची एकमेकांना ऑनलाईन पसंती : वैजापूर ग्रामीण एक येथील एका तरुणीचा साखरपुडा लंडनमध्ये नोकरी करणाऱ्या तरुणाशी व्हिडिओ कॉलद्वारे पार पडला. मुलाचं नाव आशुतोष शिवाजी पुंड असं असून तो लंडनमध्ये अॅमेझॉन कंपनीत कार्यरत आहे. तो मूळचा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदगाव शिंगवे येथील आहे. त्याचे कुटुंबीय पुण्यात वास्तव्यास आहेत. तर मुलीचं नाव प्रगती गणेश गायकवाड असून ती वैजापूर ग्रामीण एक फुलेवाडी येथील रहिवासी असून तिनं इलेक्ट्रिक इंजिनियरिंग केलं आहे.
मागील महिन्यात झाला पाहण्याचा कार्यक्रम : दिवाळीपूर्वी आशुतोष सुट्टी घेऊन भारतात आला होता. त्यावेळी कुटुंबीयांनी प्रगतीचं स्थळ त्याला सुचवलं होतं. दोघंही उच्चशिक्षित आणि नामांकित कंपनीत कामाला असल्यानं प्रगतीनं सुट्टी घेत पाहण्याचा कार्यक्रम ठरवला. यानंतर दोघांनी संवाद साधला, त्यातून पसंती झाली. कुटुंबीयांनी दोघांशी चर्चा करून विवाह निश्चित केला. मात्र मुलाची सुट्टी संपल्यानं त्याला लंडनला परतावं लागलं. दोन्ही कुटुंबीयांनी साखरपुडा करण्याचा निर्णय घेत मुलाला निर्णय कळवला. पण पुन्हा लगेच सुट्टी घेणं शक्य नसल्याचं आशुतोषनं सांगितलं. त्यावर सर्व नातेवाईकांनी चर्चा करून ऑनलाईन विधी पूर्ण करून सोहळा पार पाडला.
नेहमीसारखा झाला सोहळा : "साखरपुड्याची तारीख ठरली आणि नातेवाईकांना आमंत्रण देण्यात आलं. सोहळ्याचा दिवस उजाडला अन् दरात मंडप सजला, नातेवाईक आले. वधू शृंगार करून आली. मात्र मुलगा तिथे नव्हताच. त्यावेळी मंडपात लावलेल्या टीव्हीवर मुलगा आला अन् साखरपुड्याचे विधी पार पडले. आशुतोषनं आपल्या मित्रांसह लंडनमधून ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थिती लावली. गुरुजींनी मंत्रांचा उच्चार करत विधी पार पाडले. सर्वांच्या साक्षीनं अनोखा सोहळा पार पडला. क्वचितच होणाऱ्या अशा या कार्यक्रमाचे साक्षीदार झाल्यानं सर्वांनी आनंद व्यक्त केला. आशुतोषला पुढील सुट्टी मिळताच विवाहाची तारीख निश्चित होईल," अशी माहिती मुलीचे काका सुनील गायकवाड यांनी दिली.
