खासगी शाळांना टक्कर, 'या' सरकारी शाळेत वाढले विद्यार्थ्यांचे दाखले, छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षिकेची कमाल!
छत्रपती संभाजीनगरमधील निपाणी जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते विद्यार्थ्यांना चविष्ट भोजन देत आहेत. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे अमित फुटाणे यांनी..
Published : October 31, 2026 at 6:31 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद शाळा म्हटलं की अनेक समस्या समोर येतात. अस्वच्छ वास्तू, मोडकी बाकं, कसंबसं मिळणारं पोषण आहार आणि केवळ वेतन मिळतं म्हणून शिकवणारे शिक्षक, असं काहीसं चित्र सर्वसामान्यपणे डोळ्यांसमोर उभं राहतं. मात्र, सर्वच ठिकाणी अशी परिस्थिती असतं असं नाही; कारण अनेक ठिकाणी याच्या अगदी उलट चित्र पाहायला मिळतं. असंच एक सकारात्मक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील निपाणी येथे समोर आलं आहे. येथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणासोबतच पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिळावं, यासाठी मुख्याध्यापिका विशेष प्रयत्न करत आहेत. शाळेत मिळणारं जेवण जरी दर्जेदार असलं तरी ते चविष्ट नसतं; त्यामुळे बरेच विद्यार्थी अन्न अर्धवट टाकून देतात. हेच भोजन चविष्ट व्हावं याकरिता मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते स्वखर्चाने भाजीपाला आणि इतर साहित्य आणत आहेत. यासाठी त्या दरमहा सात ते आठ हजार रुपयांचा खर्च करत असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.
निपाणी शाळेत अनोखा प्रयोग
शहराच्या अगदी जवळ असलेल्या निपाणी परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक संस्थांचं प्रस्थ वाढत आहे. धुळे-सोलापूर महामार्गावर अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आसपासच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत आहे. अशा स्पर्धेत आता जिल्हा परिषदेची शाळा देखील मागे राहिलेली नाही. निपाणी येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं, यासाठी मुख्याध्यापिका व शिक्षक सातत्यानं प्रयत्न करताना दिसतात. त्यासाठी खेळातून शिक्षण तर दिलं जातंच, शिवाय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची देखील विशेष काळजी घेतली जात आहे. शाळेत मध्यान्ह भोजन देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न पुरवलं जातं. अनेक विद्यार्थी हे भोजन मिळतं म्हणूनच शाळेत येत असतात. मात्र, हे भोजन पौष्टिक असलं तरी चविष्ट नसल्यामुळे अनेक मुलं जेवण अर्धवट सोडून फेकून देतात. परिणामी, त्यांचं पोट भरत नाही आणि अभ्यासात देखील लक्ष लागत नाही. या समस्येवर उपाय म्हणून मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते यांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च करून हे भोजन चविष्ट बनवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
साधं जेवण झालं चविष्ट
विद्यार्थ्यांना रोज दुपारचं भोजन देण्यासाठी सरकारतर्फे उपाययोजना करण्यात येते. दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचं भोजन त्यांना दिलं जातं, ज्यामध्ये कधी खिचडी तर कधी उपमा अशा पदार्थांचा समावेश असतो. या पदार्थांची गुणवत्ता चांगली असली, तरी ते चविष्ट नसल्याची तक्रार विद्यार्थी करत असत. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व चविष्ट अन्न मिळावं याकरिता निपाणी जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते यांनी एक अनोखी शक्कल लढवली आहे. त्यांनी रोजच्या जेवणात भाजीपाल्याचा समावेश करायला सुरुवात केली. बीट, गाजर, कोथिंबीर यांसारखा भाजीपाला खिचडी आणि इतर पदार्थांमध्ये टाकल्यानं जेवणाची चव कमालीची सुधारली. त्यामुळे विद्यार्थी आता पोटभर जेवण करू लागले आहेत. परिणामी, शाळेची वेळ संपेपर्यंत मुलांमधील उत्साह कायम राहतो आणि त्यांच्याकडून चांगला अभ्यास करून घेणंही शक्य झालं आहे. हा उपक्रम राबवण्यासाठी मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते स्वतःच्या वेतनातून दरमहा सात ते आठ हजार रुपयांचा खर्च करत आहेत. "देवानं मला बरंच काही दिलं आहे, त्यातील काही भाग मी गरीब मुलांना देत आहे. त्यांना चांगला आहार आणि शिक्षण मिळालं, तर ते देशाचं उज्ज्वल भवितव्य घडवू शकतात", अशी भावना मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थी संख्या वाढण्यास मदत
निपाणी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळा असल्यानं पालकांसाठी चांगल्या शिक्षणाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणं मोठं आव्हानात्मक काम होतं. त्यामुळे विविध उपक्रम राबवून दर्जेदार शिक्षण देण्याकडे शिक्षकांचा कल पाहायला मिळतो. निपाणी येथील जिल्हा परिषद शाळेत विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जातं. शाळेचा स्वच्छ परिसर आणि तेथील सोयीसुविधा यांमुळे विद्यार्थी आनंदाने शाळेत येत आहेत. त्यातच आता मिळणाऱ्या चविष्ट भोजनामुळे मुलांचा शाळेत येण्याचा ओढा अधिक वाढला आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची हजेरी आता 100 टक्के असते, शिवाय सुट्टीच्या दिवशी देखील मुले शाळेत येण्यास उत्सुक असतात. मुख्याध्यापिका संगीता मोहिते स्वतः आपल्या हातानं अन्न शिजवतात आणि मुलांना अत्यंत प्रेमानं वागवतात; त्यामुळे मुलांचा शाळेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला असून पटसंख्येत मोठा सकारात्मक फरक पडला आहे, अशी माहिती सहशिक्षक राजू पवार यांनी दिली.
शाळेत देण्यात येतं विशेष भोजन
शाळेतील या उपक्रमाचं गावकऱ्यांकडूनही मोठं कौतुक होत आहे. शाळेतील शिक्षकांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षकांमार्फत स्वखर्चानं विशेष भोजन दिलं जातं. तसंच दिवाळी सणाच्या आधीही विद्यार्थ्यांना खास मेजवानी दिली जाते. यावर्षी दुष्काळाचं सावट पाहता, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी दालबाटी, मसालेभात आणि गुलाबजाम असा खास बेत करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, गावाच्या उपसरपंचांनी स्वतः उभं राहून हे जेवण तयार केलं. मागील तीन वर्षांपासून शिक्षक असे विविध उपक्रम राबवत असल्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दाखले (प्रवेश) वाढले आहेत. इतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाणारे विद्यार्थी आता या जिल्हा परिषद शाळेकडे वळत आहेत, अशी भावना उपसरपंच गोपीनाथ भालेकर यांनी व्यक्त केली.
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