छ. संभाजीनगर नावाच्या बोर्डाखाली लघुशंका करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; सततच्या धमक्यांना कंटाळून तरुणाची आत्महत्या

लघुशंका करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानं, जालन्यातील त्रासलेल्या एका तरुणाने आत्महत्या (Youth Commits Suicide) केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
Published : November 6, 2025 at 2:02 PM IST
जालना : सोशल मीडियावर लघुशंका करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर माफी मागूनही फोनवर सतत ठार मारण्याच्या धमक्या येत असल्यानं, जीवन जगणं असह्य झालंय म्हणून तरुणाने थेट आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना जालन्यात घडली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांनी अशी माहिती दिली.
धमक्यांना कंटाळून तरुणाची आत्महत्या : जालन्यातील ढोकमळ तांडा येथील रहिवासी असलेल्या 28 वर्षाचा महेश आडे हा तरुण सोशल मीडियाचा बळी ठरलाय. त्यामुळं व्हायरल व्हिडिओनंतर सतत ठार मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्यानं या धमक्यांनी महेशला खूपच धास्तावलेला होता. अखेर त्यानं गावकडेच आत्महत्या केल्यांच स्पष्ट झालं आहे. या घटनेनंतर महेशच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. त्यामुळं सोशल मीडियावरील धमक्यांचं सत्र त्याच्यासाठी जीवघेणं ठरलं असंच म्हणावं लागेल.
प्रकरण नेमकं आहे काय? : काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकावर 'छत्रपती संभाजीनगर' असं नाव लिहिलेल्या बोर्डखाली दोन तरुण लघुशंका करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. लघुशंका करताना हे दोन्हीही तरुण नशेत असल्याचं समोर आलं होतं. या व्हिडिओत लघुशंका करणाऱ्या तरुणांची नावे, त्यांचा पत्ता आणि फोननंबर देखील टाकण्यात आला होता. हा लघुशंका करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या दोन्हीही तरुणांनी माफीनाम्याचा व्हिडिओ तयार करुन व्हायरल केला. मात्र माफी मागूनही या तरुणांना फोनवर जिवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. अशाच धमक्या महेश आडेला देखील येत होत्या. त्यामुळं या धमक्यांना घाबरून महेशला त्याच्या कुटुंबीयांनी गावाकडं बोलावून घेतलं होतं. हा सर्व प्रकार त्याने कुटुंबीयांना सांगितला होता. पण तरीही महेशला फोनवर धमक्या मिळणं सुरूच राहिलं. त्यामुळं आता जगणं अवघड झालंय. हे सगळं असह्य होतंय, त्यामुळं मी आत्महत्या करीन अशी खंत महेशने त्याच्या मित्रांजवळ बोलून दाखवली होती. अखेर 28 वर्षीय महेश आडेनं 5 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केली. दरम्यान माफी मागूनही महेशला जिवे मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्यांवर अटकेच्या कारवाईची मागणी महेशच्या काकांनी केली आहे.
सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल : महेशच्या आत्महत्येप्रकरणी जालन्यातील आष्टी पोलीस ठाण्यात 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आणखी आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. घटनेचं गांभीर्य पाहता पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्याची तयारी केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करताना समोरच्या व्यक्तीच्या भावनेची कदर करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलय. दरम्यान या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांनी दिली.
