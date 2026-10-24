पाण्याची नासाडी कराल तर खबरदार! छत्रपती संभाजीनगर पालिका करणार दंडात्मक कारवाई, दंड जाणून बसेल धक्का
पाणी बचतीसाठी महानगरपालिका विविध उपाययोजना करत आहे. त्यात आता पाण्याची नासाडी करणाऱ्या नागरिकांवर थेट दंड लावण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आले आहे.
Published : October 24, 2026 at 3:12 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - दुष्काळाच्या अनुषंगाने पाणी बचतीसाठी महानगरपालिका विविध उपाययोजना करत आहे. त्यात आता पाण्याची नासाडी करणाऱ्या नागरिकांवर थेट दंड लावण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आले आहे. मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी त्याबाबत एक कार्यशाळा घेऊन प्रथम पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत प्रशिक्षण शिबीर घेऊन अवगत केले.
पहिले पंधरा दिवस नागरिकांना सूचना दिल्यानंतर थेट कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. मागील तीन दिवसांमध्ये 50 हून अधिक नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई हा उद्देश नसून लोकांमध्ये जनजागृती करून पाणी वाचवणे हा हेतू ठेवण्यात आला आहे. मनपातर्फे पाणी गळतीवर देखील काम करत असल्याचं मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले.
प्रशिक्षण शिबीर घेऊन दिली माहिती - छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील पाण्याचा अपव्यय, गळती आणि अनधिकृत नळ जोडण्यांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेत समानता आणणे, अनधिकृत पाणीचोरी तत्काळ रोखणे आणि पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर बडगा उगारणे, यावर मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी मनपा उपायुक्त यांच्यासह सर्व कर्मचारी, मुख्याध्यक यांचे प्रशिक्षण शिबीर घेतले. त्यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थिती असल्याने पाण्याची बचत काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे आवश्यक पाण्याची नासाडी थांबवणे उद्देश समोर ठेवून उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. रस्त्यावर गाडी धुणे, विनाकारण अंगण धुणे, पाणी वाया घालवणे असे कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही. अशा लोकांची माहिती आल्यावर तत्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिला.
आधी इशारा मग कारवाई - पाणी वाया घालणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यापूर्वी 15 दिवस त्याबाबत कल्पना देण्यात आली. पूर्वसूचना आणि संधी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती मनपा आयुक्तांनी दिली.
बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार -
1. शहरात विनापरवाना व अनधिकृत नळ जोडणी घेऊन पाण्याचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत आक्रमक व तीव्र स्वरूपात शोधमोहीम राबवली जाईल. अशा बेकायदेशीर जोडण्या तत्काळ खंडित करून संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
2. शहरातील मुख्य व अंतर्गत जलवाहिन्यांची गळती युद्धपातळीवर दुरुस्त करणे तसेच पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकर्सचे लिकेज पुढील 10 दिवसांच्या आत प्राधान्याने पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
3. पाण्याची बचत ही लोकचळवळ व्हावी यासाठी नागरिक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्था (NGOs) यांच्या सहभागातून प्रभागांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली जाईल.
4. माहिती, शिक्षण व संवाद उपक्रमांतर्गत शहरातील शाळा, महाविद्यालये आणि सर्व धार्मिक स्थळांच्या माध्यमातून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी विशेष प्रबोधन केले जाईल.
5. पाण्याचा अपव्यय व बेकायदेशीर वापर करणाऱ्यांवर खालीलप्रमाणे कठोर दंड आकारण्यात येईल :
- पहिली वेळ : 5 हजार रुपये दंड
- दुसरी वेळ : 10 हजार रुपये दंड
- तिसरी वेळ : 25 हजार रुपये दंड
- चौथी वेळ : पोलिसात गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई
6. ही कारवाई तळागाळापर्यंत राबवण्यासाठी लाईनमन, कनिष्ठ अभियंता आणि 'नागरी मित्र पथक' यांचे संयुक्त पथक प्रत्यक्ष प्रभागांमध्ये गस्त घालून अनधिकृत नळ शोधणे व जागेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे काम करणार आहे, अशी माहिती मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.
कारवाई उद्देश नाही - "शहरातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी अनधिकृत नळ जोडण्या व पाण्याची नासाडी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. अनधिकृत नळ धारकांनी स्वतःहून आपल्या जोडण्या अधिकृत करून घ्याव्यात, अन्यथा महानगरपालिकेकडून कठोर दंडात्मक व पोलीस कारवाई करण्यात येईल," असा स्पष्ट इशारा महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. कारवाई हा उद्देश नसून नागरिकांना शिस्त लावणे हा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग गरजेचा असल्याने पाणी वाया घालणाऱ्या लोकांची माहिती देण्याचे आवाहन मनपातर्फे करण्यात आले. माहिती देणाऱ्या नागरिकांची माहिती गुप्त ठेवून ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मनपातर्फे सांगण्यात आले. मागील काही दिवसात 50 हून अधिक नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली असून पुढील काळात अधिक तीव्र कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिला.
कारवाई योग्यच - महानगरपालिकेच्या या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता पाण्याचा अपव्यय टाळणे गरजेचे आहे. जायकवाडी धरणात पाणी असले तरी त्याचा वापर जपून करावा लागणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने सुरू केलेली कारवाई अतिशय योग्य आहे. आज नाही तर नेहमीच पाणी बचत करणं योग्य असल्याचे मत शहरातील मुकुंदवाडी परिसरातील रहिवासी अनिता घोडके यांनी व्यक्त केलं. नागरिकांनी स्वतःहून पाणी वाचवले पाहिजे. पालिका कारवाई करेल म्हणून नाही तर आपली गरज म्हणून पाण्याची बचत करणे आवश्यक असल्याचं मत हडको येथील रहिवासी रुपाली लोखंडे यांनी व्यक्त केलं.
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