ETV Bharat / state

एका प्रभागात चार उमेदवारांना करावं लागणार मतदान; ईव्हीएम डेमोद्वारे जनजागृतीसह प्रचाराचा नवा फंडा

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. मतदान प्रक्रियेबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वेगवगेळ्या सामाजिक संस्था काम करताना पाहायला मिळत आहेत.

EVM Machine Awareness
मतदान करण्यासाठी जनजागृती (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : यंदा होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीनं होणार आहेत. त्यामुळं एका मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान करावं लागणार आहे. पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत अनेक संभ्रम आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वेगवगेळ्या संस्था काम करताना पाहायला मिळत आहेत.

प्रचाराचा नवा फंडा : डमी ईव्हीएम मशीन हातात घेऊन उमेदवार खासगी संस्थामार्फत जागोजागी जाऊन मतदान कसं करायचं, याबाबत माहिती समजून सांगत प्रचारदेखील करून घेत आहेत. प्रचाराचा नवा फंडा त्यांनी शोधून काढत प्रचार आणि जागृती असे दोन्ही काम करवून घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. माहिती देत असताना अनेक शंका असून त्याचे निरसन करण्यात येत असल्याची माहिती जनजागृती करणाऱ्या तेजस्विनी केंद्रे यांनी दिली. तर काही उमेदवारांनी तर पोलिंग चिटसोबत ईव्हीएमवर आपलं मतदान कुठं आहे, याची माहितीदेखील उमेदवार देत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्त्या तेजस्विनी केंद्रे (ETV Bharat Reporter)


शहरात होत आहे जनजागृती : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारांच्या संख्येनुसार ईव्हीएम मशीन लावण्यात येणार आहे. कुठे दोन तर कुठे चार मशीन असणार आहेत. प्रत्येक वॉर्डनुसार त्यावर वेगवगेळ्या रंगाचे मशीनवर पेपर वापरण्यात येणार आहेत. त्यानुसार चार मतदान करता येणार आहे. मात्र असं करत असताना नेमकी प्रक्रिया कशी असेल, त्याबाबत असणाऱ्या शंका दूर करण्यासाठी काही सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. तर काही ठिकाणी राजकीय उमेदवारांनी चुकीच्या पद्धतीनं मतदान झाल्यास नुकसान होईल, याकरिता त्यांच्या यंत्रणा राबत आहेत.



ईव्हीएम डेमो घेऊन जनजागृती : जनजागृती करताना डमी ईव्हीएम मशीन हातात घेऊन प्रत्येक भागात सामाजिक संस्था जात आहेत. ईव्हीएम मशीन कशा असतील त्यावर मतदान कसं करायचं याबाबत माहिती देण्यात आहे. लोकांशी संवाद साधत असताना एकच मतदान करता येत का? चारही ठिकाणी एकाच चिन्हावर मतदान करता येईल का? चारपैकी दोघांना मतदान दिलं तर? असे अनेक प्रश्न उपस्थितीत केले जात आहेत. त्यानुसार मतदारांनाच्या शंका दूर करण्यात येत असल्याची माहिती तेजस्विनी केंद्रे यांनी दिली.



उमेदवारांनी देखील राबवली यंत्रणा : मतदारांना मतदान प्रक्रिया कळाली नाही. चुकीच्या पद्धतीनं मतदान झालं तर त्याचा फटका बसेल. त्यामुळं उमेदवारांकडून वेगवगेळ्या मार्गा जनजागृती करण्यात येत आहे. घरोघरी जाऊन माहिती देत आहेत, शिवाय पोलिंग चिट पाठवताना ईव्हीएम कशी असेल त्याचा छापील नमुना देखील पाठवत आहेत, जेणेकरून मतदान करताना कुठलीही अडचण येऊ नये. यासाठी प्रयत्न करत आल्याची माहिती, उमेदवार असलेले गणेश नावंदर आणि ॲड. माधुरी अदवंत यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. 'ओरिजनल बीजेपी आणि बीजेपी 2.0 यात भरपूर फरक आहे'-सुप्रिया सुळेंनी साधला निशाणा
  2. 'तुम्ही भाषेवर आलात तर मराठी म्हणून अन् धर्मावर आलात तर हिंदू म्हणून आम्ही अंगावर येणारच!' : अमित ठाकरेंनी ठणकावलं
  3. 'ठाकरे बंधुं'नी शिवाजी पार्क गाजवलं: मुंबई आणि मराठीच्या अस्मितेवरुन मोदी, फडणवीस अदानींवर हल्लाबोल!

TAGGED:

महानगरपालिका निवडणूक
ईव्हीएम जनजागृती
ईव्हीएम मशीन
EVM MACHINE AWARENESS IN SOCIETY
EVM MACHINE AWARENESS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.