छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक; छाननीत 97 उमेदवारांचे अर्ज बाद, माजी महापौरांवर अपक्ष म्हणून लढण्याची वेळ
अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी युती आघाडीचं गणित बदलल्यानं अनेकांची पळापळ झाली. यात चुका झाल्या. त्यामुळे अर्ज रद्द होण्यात सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे.
Published : January 1, 2026 at 9:25 PM IST|
Updated : January 1, 2026 at 10:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - महानगर पालिका निवडणुकीत अर्ज छाननी प्रक्रियेत अनेकांना धक्का बसलाय. महापालिकेच्या रिंगणातून 1870 पैकी 97 उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरले आहेत. कुणी शपथपत्र नोटरी केलेलं नाही, अनामत रक्कम भरलेली नाही, उमेदवाराचं वय कमी अशा कारणांमुळे तर माजी महापौरांनी अर्जात एका पक्षाचा उल्लेख केला तर एबी फॉर्म दुसऱ्या पक्षाचा जोडल्यानं त्यांना अपक्ष निवडणूक लढवण्याची वेळ आली आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी युती आघाडीचं गणित बदलल्यानं अनेकांची पळापळ झाली. या गोंधळात अनेकांच्या चुका झाल्या आहेत. अर्ज रद्द होण्यात सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे.
लता दलाल यांचा अर्ज रद्द - युती तुटल्यानं अनेक उमेदवारांना संधी प्राप्त झाली असली तरी जुन्या पदाधिकाऱ्यांना काही ठिकाणी डावलून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. मात्र त्याचा फायदा विरोधी गटानं घेत नाकारलेल्या उमेदवारांना संधी दिली. त्यामध्ये माजी महापौर लता दलाल यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपा पक्षात प्रवेश केला होता. मात्र त्यांना संधी न देता समर्थनगर वॉर्डातून नवीन चेहरा दिला. त्याचाच फायदा घेत शिवसेनेनं त्यांना शेवटच्या क्षणी उमेदवारी दिली. मात्र त्यांनी पूर्वीच भाजपातर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल करून ठेवलेला होता. शिवसेनेनं ए बी अर्ज दिल्यावर दलाल यांनी त्याच जुन्या अर्जाला तो जोडला. त्यामुळं अर्ज भाजपाचा आणि ए बी अर्ज शिवसेनेचा असल्यानं त्यांची पक्षाची उमेदवारी नाकारून अपक्ष उमेदवार म्हणून मान्यता देण्यात आली.
कुणाचे किती उमेदवारांचे अर्ज बाद...
भाजपा - 3
शिवसेना - 3
राष्ट्रवादी (अजित पवार) - 2
उबाठा - 2
काँग्रेस - 2
राष्ट्रवादी (शरद पवार) - 1
एमआयएम - 1
अपक्ष - 29
आर पी आय - 2
आरपीआय (आठवले गट) - 1
ए बी अर्ज लपवल्याचा आरोप - महापालिका निवडणूक अर्ज छाननी प्रक्रिया घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी लतिफ पठाण यांनी तांत्रिक कारणास्तव एका महिला उमेदवाराचा अधिकृत बी फॉर्म लपवल्याचा आरोप केला गेला. पठाण यांनी संबंधित उमेदवाराला अपक्ष म्हणून घोषित केल्यानं संतप्त कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या दालनातच प्रश्नांची सरबत्ती करत अधिकाऱ्याला धारेवर धरलं. त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या व्हिडिओत कार्यकर्ते लतीफ पठाण यांना जाब विचारताना दिसत आहेत. आम्ही दिलेला फॉर्म तुम्ही स्वीकारला मग आता तो अर्जात लावत का नाही? फॉर्म जोडायचा नव्हता तर तो परत का दिला नाही? असा प्रश्न कार्यकर्ते करत आहेत. याबाबत मात्र मनपा आयुक्तांनी माहिती घेऊन सांगता येईल असं उत्तर दिलं.
त्यांचा अर्ज अपक्ष... - व्हायरल व्हिडिओ बाबत महानगर पालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी माहिती देताना, भरलेला अर्ज अपक्ष उमेदवार म्हणून भरलेला होता असं सांगितलं. उमेदवारांनी अर्ज भरताना कोणत्या पक्षातर्फे तो सादर केला, याबाबत माहिती देणं अनिवार्य आहे. सदरील उमेदवारानं अपक्ष म्हणून अर्जात नमुद केलं आहे, शिवाय चिन्हाबाबत कपबशी हा पर्याय दिलेला होता. नियमानं अपक्ष म्हणून अर्ज केल्यावर कोणत्याही पक्षाचा बी फॉर्म त्याला जोडता येत नाही. त्यामुळे तो स्वीकारण्यात आला नाही. मात्र त्याला चुकीच्या पद्धतीनं समोर आणण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण आयुक्त जी श्रीकांत यांनी दिलं.