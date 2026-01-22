छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातून होणार महापौर; 'आमच्याकडं सर्वच पात्र,' मंत्री अतुल सावे यांचं प्रतिपादन
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकामध्ये भाजपानं जवळपास एकहाती सत्ता मिळवली आहे. तिथं महापौर पदासाठी भाजपाकडं अनेक उमेदवार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : गुरूवारी महानगरपालिका महापौर पदाची सोडत पार पडली. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील महापौर पदाची जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील नगरसेवकांमध्ये आशा पल्लवित झाली आहे. भाजपाकडं जवळपास स्पष्ट बहुमत असल्यानं त्यांचाच महापौर बसणार हे निश्चित झालय. त्यामुळं वरिष्ठ नगरसेवकांची नावं चर्चेत आहेत. यामध्ये दोन माजी उपमहापौर असलेल्या नगरसेवकांची नावं आहेत. आमच्याकडं सर्वच उमेदवार सक्षम असल्यानं योग्य उमेदवाराला संधी मिळेल, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. त्यामुळं उमेदवारी देताना जसा पेचप्रसंग राहिला तसाच पेच महापौर पदासाठी उमेदवार निवडताना होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असं काहीसं चित्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळणार आहे.
जुने उमेदवार आशावादी : भाजपा पक्षानं जवळपास बहुमताचा आकडा गाठल्यामुळं महापौर पद त्यांच्याकडं जाणार हे निश्चित झालं आहे. महानगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा भाजपा ठाकरेंच्या पाठिंब्याशिवाय सत्तेत बसणार आहे. महापौर पदासाठी जवळपास नऊ नावे चर्चेत आली आहेत. ज्यामध्ये दोन माजी उपमहापौरांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे दोघेही एकेकाळी भाजपा विरोधी असलेले नगरसेवक होते. चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये प्रमोद राठोड, विजय औताडे, शिवाजी दांडगे, सुरेंद्र कुलकर्णी, रेणुकादास ऊर्फ राजू वैद्य, समीर राजुरकर, अनिल मकरीये, राजगौरव वानखेडे यांच्या नावांचा समावेश आहे.
अशी आहेत चर्चेत असलेल्या नगरसेवकांची नावं :
- प्रमोद राठोड : प्रमोद राठोड हे काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. मात्र त्यांनी नंतर भाजपामध्ये प्रवेश घेत निवडणूक लढवली आणि युतीचे राज्य असताना उपमापौर पद मिळवलं.
- विजय औताडे : औताडे हे मूळ राष्ट्रवादी पक्षाचे पदाधिकारी होते. त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करत असताना 2015 मध्ये भाजपा पक्षात प्रवेश केला. नगरसेवक म्हणून निवडून जिंकल्यावर 2017 मध्ये त्यांना उपमापौर पदाची संधी मिळाली.
- शिवाजी दांडगे : शिवाजी दांडगे हे भाजपाकडून दुसऱ्यांदा नगरसेवक पदी निवडून आले आहेत. नव्या चेहऱ्यांमध्ये जाणकार असलेला व्यक्ती म्हणून त्यांना संधी मिळू शकते.
- सुरेंद्र कुलकर्णी : कुलकर्णी हे प्रभाग 21 मधून निवडून आले आहेत. त्यांनी सलग चौथ्यांदा नगरसेवक पदी निवडणून आलेत. खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण झाल्यानं अनुभवी नगरसेवक म्हणून ते पात्र ठरू शकतात.
- राजू वैद्य : राजू वैद्य हे कट्टर शिवसैनिक मानले जातात. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांनी ठाकरे सोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पक्षातील स्थानिक नेत्यांच्या अंतर्गत वादाला कंटाळून भाजपा प्रवेश करत निवडणूक जिंकली. महानगरपालिकेतील एक अनुभवी चेहरा म्हणून संधी मिळण्यास पात्र आहेत.
- समीर राजुरकर : समीर हे युवा नेतृत्व असून त्यांनी पहिल्यांदाच महानगरपालिका निवडणूक जिंकली आहे. या निवडणुकीत पक्षाची जबाबदारी त्यांच्याकडं होती. पहिल्यांदाच एकहाती सत्ता मिळवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा असल्यानं पक्षाकडून कामाची पावती म्हणून संधी आहे.
- अनिल मकरीये : मकरीये पक्षातील वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत. मंत्री अतुल सावे यांचे निकटवर्तीय आहेत. पूर्व मतदार संघात पक्षाची बांधणी करण्यात आणि निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यानं मकरीये देखील पात्र ठरू शकतात.
- राजगौरव वानखेडे : राजगौरव वानखेडे यांच्याकडं पक्षाचं युवा नेतृत्व म्हणून पाहिजे जातं. तसंच त्यांना शांत, संयमी वेळप्रसंगी आक्रमक होणारा कार्यकर्ता समजलं जातं. 2010 मध्ये पहिल्यांदा मनसे पक्षाकडून निवडणूक जिंकल्यावर त्यांच्यातील मतदारांना बांधण्याचं गुण पाहून भाजपा पक्षांना त्यांना आपल्याकडं वळवलं. 2015 मध्ये भाजपाकडून नगरसेवक म्हणून निवडून आले.
भाजपकडं बहुमतासाठी एक संख्या कमी : महानगरपालिकेत भाजपानं राज्यातील बहुतांश ठिकाणी एकहाती सत्ता घेतली आहे. ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर पालिकेचा देखील समावेश होतो. 115 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत 57 जागा जिंकून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. असं जरी असलं तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी पक्षाला एक नगरसेवकाची गरज पडणार आहे. हे नक्की त्यामुळं मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा पाठिंबा त्यांना मिळेल की अन्य पर्याय ते निवडणार आहेत याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
