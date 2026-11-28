समाजसेवेचा बुरखा फाटला! 'गरीब फाऊंडेशन'च्या प्रमुखाचेच जमीन हडपण्याचे रॅकेट उघड; रीलस्टार सागर आगळेला अटक
गरीब फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर स्वतःची प्रतिमा निर्माण करणारा सागर राम आगळे याला जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : November 28, 2026 at 2:05 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील गरीबांना मदत करणे, समाजमाध्यमांवर मदतीचे व्हिडिओ पोस्ट करून प्रसिद्धी मिळवणे यामुळे चर्चेत असलेल्या गरीब फाऊंडेशनचा वेगळाच चेहरा समोर आला आहे. या संघटनेचा प्रमुख मोकळ्या जमिनी हडपण्याच्या रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. तब्बल 45 वर्षे जुन्या शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करून जमिनी बळकावण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या रॅकेटमध्ये जुन्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्यांची अधिकृत प्रत मिळवली जात होती. त्यानंतर ग्राहक शोधून मूळ मालकाला कोणतीही कल्पना न देता संबंधित जमिनीची विक्री केली जात असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. एका प्रकरणाच्या तपासादरम्यान हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला.
या व्यवहारात पहिल्याच टप्प्यात 60 लाख रुपये कमिशन घेतल्याचंही तपासात निष्पन्न झालं आहे. या रॅकेटमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा संशय असून, व्यवहारातील रक्कम हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचे धागेदोरे वर्ध्यापर्यंत पोहोचले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 5 जणांना अटक केली आहे. याबाबतची माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिली.
समाजसेवेच्या नावाखाली जमीन हडपण्याचा धंदा :
गरीब फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर स्वतःची प्रतिमा निर्माण करणारा सागर राम आगळे याला जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केली आहे. जमिनी हडपण्यासाठी थेट शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. 1979 सालच्या मूळ नोंदवह्यांमध्ये खाडाखोड करणं, वेगवेगळ्या रंगांच्या शाईचा वापर, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि खोटे शिक्के तयार करून पोखरी, दावरवाडी, गेवराई आणि मिटमिटा येथील जमिनी हडपण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी 17 नोव्हेंबर रोजी सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर गुन्हे शाखेनं तपासाची चक्रे वेगानं फिरवत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करून जमिनी हडपण्याचा प्रकार समोर आला.
पोलिसांनी केली कारवाई :
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सुरुवातीला एसटी महामंडळातून सेवानिवृत्त झालेले मोहन दगडू राठोड आणि त्याचा मुलगा नितीन यांना अटक करण्यात आली. पुढील तपासात गरीब फाऊंडेशनच्या माध्यमातून गरजूंना मदत करणारा आणि समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ प्रसारित करून प्रसिद्धी मिळवणारा सागर आगळे याचं नाव समोर आलं.
सागर आगळे याचा शोध घेत असताना तो महसूल कार्यालयात आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली. या प्रकरणात आतापर्यंत 5 जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिली.
आरोपी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध; 84 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स :
सागर आगळे हा सोशल मीडियावर 'गरीब फाऊंडेशन'च्या नावाने अकाउंट चालवत होता. आलिशान गाड्यांमधून फिरतानाचे व्हिडिओ आणि रिल्स पोस्ट करून त्याने 84 हजारांहून अधिक फॉलोअर्सचा वर्ग तयार केला होता. मात्र, याच सोशल मीडियावरील प्रतिमेच्या आडून तो वादग्रस्त जमिनींचा शोध घेणं, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार घडवून आणणे आणि ग्राहक शोधून कमिशन घेण्याचं काम करत असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.
तक्रार दाखल झालेल्या जमीन व्यवहारातून त्याने तब्बल 60 लाख रुपये कमिशन घेतल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. अटकेनंतर त्याने सोशल मीडिया खाते प्रायव्हेट केल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, गरीब फाऊंडेशनच्या नावाखाली समाजसेवेची प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या सागर आगळेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही तपासात समोर आली आहे. 2011 मध्ये खुनाचा, तर 2016 मध्ये लुटमारीचा आणि मारहाणीचे दोन गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल होते. दोन हत्याकांडांमध्येही त्याचं नाव चर्चेत आलं होतं. मात्र, त्यावेळी पोलिसांना त्याच्याविरोधात पुरावे मिळाले नव्हते. या जमीन घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट वर्ध्यापर्यंत पोहोचले आहेत. बनावट कागदपत्रे तयार करून देणाऱ्या प्रतीक सुरेश कोहळे यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या कामासाठी त्याने आठ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे.
जमीन व्यवहारात कोट्यवधींची उलाढाल :
या प्रकरणात मोहन राठोड, नितीन राठोड, सागर आगळे, प्रशांत तांबे आणि प्रतीक कोहळे या 5 आरोपींना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले होते. या रॅकेटमध्ये बनावट कागदपत्रे नेमकी कोणी तयार केली, शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्यासाठी कोणाची मदत घेण्यात आली, खोटे शिक्के आणि स्वाक्षऱ्या कोणी तयार केल्या, तसेच ऑनलाइन व्यवहारातून आलेली रक्कम कुठे वळवण्यात आली, याचा तपास पोलीस करत आहेत. या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे.
संबंधित जमिनीच्या विक्रीसाठी दोन जणांशी व्यवहार करण्यात आला होता. हा व्यवहार कोट्यवधी रुपयांचा असून, त्यासाठी एक कोटी 40 लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. ही रक्कम हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिली.