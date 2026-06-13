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गंगापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर कंटेनर अन् दुचाकीचा भीषण अपघात; दोघांसह कंटेनर चालकाचा जागीच मृत्यू!

गंगापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील बाबरगाव फाट्याजवळ शनिवारी झालेल्या भीषण कंटेनर-दुचाकी अपघातात जालना येथील दोन दुचाकीस्वारांसह कर्नाटकच्या कंटेनर चालकाचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ACCIDENT
कंटेनर अन् दुचाकीचा भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 9:00 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील बाबरगाव फाट्याजवळ शनिवारी (दि. 13) सकाळी सुमारे 11 वाजेच्या सुमारास कंटेनर व दुचाकी यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील दोघांसह कंटेनर चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यात दुचाकीवरील महादेव चंद्रकांत घुले (वय 30), मीरा कडूबा पांडव (वय 25 दोघेही रा. गुंडेवाडी, जालना) कंटेनर चालक राजू देविदास आप्पा (वय 45 रा. मंगलगिरी कर्नाटक) असे अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावं आहेत.

दुचाकी-कंटेनरचा भीषण अपघात : कंटेनरनं दुचाकी क्रमांक एमएच-20 एचयू 4407 ला जोरदार धडक दिली. समोरासमोर झालेली ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी कंटेनरखाली गेल्यानं तिचा अक्षरशः चुराडा झाला. या अपघातात दुचाकीवरील महादेव चंद्रकांत घुले (वय 30, रा. जालना) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर मीरा कडूबा पांडव (वय 25) या गंभीर जखमी झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका चालक शुभम वाघमारे आणि सागर शेजूळ यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, मीरा पांडव यांची प्रकृती गंभीर असल्यानं डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवलं. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

दुचाकीला वाचवण्याच्या नादात कंटेनर पलटी चालकाचा मृत्यू : कंटेनर चालकानं दुचाकीस्वारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. यात चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यामुळं कंटेनर रस्त्याच्या खाली गेला. त्यामुळं कंटेनर पलटी होऊन रस्त्याच्या कडेला जाऊन पडला. या अपघातात कंटेनर चालक राजू देविंदर आप्पा (वय 45, रा. मंगलगिरी, कर्नाटक) यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस व गंगापूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघात नेमका कशामुळं झाला? याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

कुटुंबीयांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर : साईबाबांचं दर्शन घेऊन शिर्डीतून जालन्याच्या दिशेनं जात असताना दुचाकी आणि कंटेनरचा भीषण अपघात झाला. यात मृत्यू झालेल्या महादेव चंद्रकांत घुले, मीरा कडुबा पांडव तसंच कंटेनर चालक राजू देविदास आप्पा या तिघांच्या अकाली निधनामुळं त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत करत अपघातग्रस्त वाहनं बाजूला केली.

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TAGGED:

छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग
GANGAPUR HIGHWAY
भीषण अपघात
BABARGAON PHATA ACCIDENT
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ACCIDENT

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