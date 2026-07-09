मराठवाड्यात पाऊस लांबल्यानं शेतकऱ्यांची चिंता; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 75% पेरण्या पूर्ण
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 75% पेरण्या झाल्या आहेत. पुढील काही दिवस पावसाचा खंड पडणार असल्यानं कमी कालावधीची पिकं घेण्याचा सल्ला कृषी विभागानं दिला आहे.
Published : July 9, 2026 at 1:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात उशिरा का होईना वरुणराजा प्रसन्न झाला. मात्र, मराठवाड्यात अद्यापही म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळं काही ठिकाणचे शेतकरी पेरणीच्या प्रतीक्षेत आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यात 75 टक्के इतक्या पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित ठिकाणी लवकरच पेरण्या पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागातील 12 मंडळातील गावात अतिवृष्टी झाली आहे. विभागातील आकडेवारीनुसार सरासरीच्या 84 टक्के पाऊस झाला आहे. आता काही दिवस पर्जन्यमानात खंड पडण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. त्यामुळं कमी वेळेत येणारी पिकं घेण्याचा सल्ला कृषी अधीक्षक दीपक गवळी यांनी दिला.
सरासरी पेक्षा कमी पाऊस : जिल्ह्यामध्ये यंदा पाऊस उशिरा आला आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात येणारा पाऊस यंदा 26 जूनपासून सुरू झाला आहे. जूनची आकडेवारी पाहिल्यास जून महिन्यामध्ये जिल्ह्याची सरासरी 134 मिमी इतकी आहे. तर त्यापैकी जून महिन्यामध्ये 113 मीटर पाऊस झालेला आहे. जून महिन्याच्या सरासरीच्या 84 टक्केच्या जवळपास पाऊस झालेला असून जुलै महिन्याच्या 8 जुलैच्या तारखेपर्यंत जिल्ह्याची सरासरी 42 मिमी पाऊस पडला आहे. दर वर्षाच्या तुलनेत आकडेवारी लक्षात घेता दरवर्षी 44 मिमी पाऊस होतो. त्यापैकी 40 मिमी पाऊस या परिमंडळात झालेला आहे. जुलै महिन्यात आजच्यापर्यंतची सरासरी आकडेवारीपेक्षा 97 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे.
काही ठिकाणी अतिवृष्टी : "जिल्ह्यात बारा महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. यामध्ये पैठण येथील कचनेर, आडुळ आणि बालानगर, गंगापूर मध्ये हर्सुल, वैजापूर मध्ये लासुरगाव, सिल्लोड भराडी बोरगाव, फुलंब्री मंडळ, सोयगावमध्ये बनोटी आणि जरंडी या बारा मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी पेरणीची आकडेवारी बघितली तर 4 लाख 70 हजार हेक्टरच्या जवळपास पिकांची पेरणी झाली आहे. जमिनीच्या पतानुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी सुरू केली आहे. त्यानुसार जवळपास 75 टक्केहून अधिक पेरणी झाली आहे. पाऊस यायला उशीर झाला तरी यापुढंही सर्व पिक शेतकरी घेऊ शकतो. ज्या शेतकऱ्यांच्या पेरण्या बाकी आहेत, त्यांनी कमी काळात येणारी पिकं घेतली पाहिजे, असा सल्ला शेतकऱयांना दिला आहे," अशी माहिती कृषी अधीक्षक दीपक गवळी यांनी दिली.
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