तरुणाची दिवसाढवळ्या हत्या करून आरोपी स्वत: पोलीस स्टेशनमध्ये राहिला हजर; संभाजीनगरमध्ये कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न गंभीर
भरदिवसा तरुणाची सिडको परिसरात हत्या झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपी हा पोलीस स्टेशनमध्ये हजर झाला.
Published : October 22, 2026 at 7:14 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर -शहरातील सिडको परिसरातील बजरंग चौकाजवळ दिवसाढवळ्या घडलेल्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. देवेश उर्फ बंटी दीक्षित असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. तर पवन पराशर असे आरोपीचे नाव असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जुन्या वादातून शहरात हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे खून केल्यानंतर आरोपी स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन हजर झाला. घटनेनंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी एकाच टाहो फोडत न्याय देण्याची मागणी केली. घटनेनंतर बराच काळ परिसर वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. मात्र, भरदिवसा अशी घटना घडत असल्यास कायदासुववस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भररस्त्यात खून- मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, बजरंग चौकाजवळ बंटी दीक्षित यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. आरोपी पवन पराशरनं प्रथम त्याच्या कारनं त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. बंटी खाली पडल्यावर लाकडी दांड्यानं (हॉकी स्टिक) त्यांच्या डोक्यावर वार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात बंटी दीक्षित यांचा मृत्यू झाला. या घटनेतील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, हत्या केल्यानंतर आरोपी पवन पराशर हा स्वतः गाडी घेऊन सिडको पोलीस ठाण्यात हजर झाला. त्यानं पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. जुन्या वादातून हा प्रकार घडला का? वादाचे नेमके कारण काय होते? हत्येमागे अन्य काही कारण आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस तपासातून समोर येणार आहेत.
वर्दळ असलेल्या ठिकाणी खून-शहरातील गजबजलेल्या परिसरात दिवसाढवळ्या हा प्रकार घडल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच सिडको पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झालं. तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. छत्रपती संभाजीनगर शहरात भरदिवसा अशा प्रकारची गंभीर घटना घडल्यानं नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गजबजलेल्या परिसरात गाडीनं धडक देऊन त्यानंतर लाकडी दांड्यानं डोक्यावर वार करून हत्या केल्याची माहिती समोर येणं ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
मृत होता युवा व्यावसायिक-घटनेत मृत झालेला बंटी युवा व्यावसायिक होता. जीममधून घरी जात असताना त्याची हत्या झाली. बंटी हा प्लॉटिंग व्यवसायासह मेसदेखील चालवत होता. कामाच्या निमित्तानं अनेकांसोबत वाद त्याचे होत असायचे. असेच काहीसे वाद आरोपी सोबत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा केला असून चौकशी झाल्यावर खरे कारण निष्पन्न होईल, अशी माहिती सिडको पोलिस निरीक्षक अतुल येरमे यांनी दिली.