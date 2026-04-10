सोडचिठ्ठी देण्यास नकार दिल्यानं पेट्रोल पंपावरच पत्नीची हत्या, पती अटकेत

पत्नीनं सोडचिठ्ठी देण्यास नकार दिल्यानंर पतीन तिची पेट्रोल पंपावर हत्या केली. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

डावीकडून हत्या झालेली महिला, सीसीटीव्हीत कैद झालेले दृश्य, उजवीकडे महिला (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : April 10, 2026 at 10:06 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर - सोडचिठ्ठी देण्यास नकार देत असल्यानं पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या पत्नीचा खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. पूजा गावंडे असे मृत विवाहितेचं नाव आहे. तिचा पती सत्यम गावंडे याला पोलिसांनी घटनेच्या दोन तासात अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.

मृत महिलेचा पूर्वी विवाह झाला होता. मात्र, तिनं आरोपी सत्यमसोबत दुसरा विवाह केला होता. त्यानंतर ती नांदायला येत नसल्यानं त्याला दुसरा विवाह करायचा होता. मात्र, पूजा सोडचिठ्ठी देण्याकरिता तयार होत नसल्यानं त्यांच्यात वाद होते. त्यातूनच हा खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे.




पेट्रोल पंपावर केला हल्ला- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुरुवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली. करमाड परिसरात इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या पूजा गवांडे या महिलेच्या गळ्यावर तीक्ष्णू चाकूने वार करत पती सत्यम गवांडे याने या महिलेचा खून केला. सदरील महिला कामावर असताना दुपारी १२ च्या सुमारास पतीसोबत तिचे वाद झाले. त्यांनंतर ती कामावर येत असताना पती सत्यम याने मागून येऊन चाकूने वार केले. त्याला अडवण्यासाठी एक व्यक्ती पाळली असता त्याला देखील चालू दाखवून आरोपीने पळवून लावले, हल्ल्यानंतर तो पळून गेला. महिलेला तातडीने रुग्णालयात घेऊन जात असताना मधेच तिचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले. दरम्यान ग्रामीण पोलिसांनी दोन पथके तयार करून घटनेच्या अवघ्या दोन तासांमध्ये आरोपीला अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.



सोडचिठ्ठी देण्यासाठी होता वाद- मृत पूजा गावंडे हिचे अगोदर लग्न झालेले होते. तिला एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. पहिल्या पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर तिनं सत्यम गावंडे याच्यासोबत आळंदीच्या मंदिरात काही महिन्यांनी वैदिक पद्धतीनं लग्न केलं. मात्र, लग्नानंतर हे दोघे सोबत राहत नव्हते. सत्यम गावंडे याला दुसरे लग्न करायचे होते. त्यासाठी तो पूजाकडे सोडचिठ्ठी देण्याचा तगादा लावत होता. मात्र, पुजानं सोडचिठ्ठी देण्यास नकार दिला. त्यावरून दोघांमध्ये अनेक वेळा वादविवाद झाले होते. गुरुवारी दुपारी सत्यम पेट्रोल पंपावर गेला होता. तिथे पुन्हा वाद झाल्यानं चिडलेल्या सत्यमनं पूजाचा गळा चिरून खून केला. त्यानंतर करमाड पोलिसांनी आरोपीला अवघ्या दोन तासामध्ये ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.

SAMBHAJINAGAR CRIME NEWS
MURDER AT PETROLPUMP
पत्नीची पेट्रोलपंपावर हत्या
WIFE MURDER BY HUSBAND

