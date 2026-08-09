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मन हेलावून टाकणारी घटना! चुलत बहीण-भावाचा गोदावरीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही मुलं आपापसात खेळत असताना कुटुंबीयाची नजर चुकवून घराशेजारीच असलेल्या गोदावरी नदीच्या वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाकडे गेली.

Gangapur Godavari river drowning
गोदावरीच्या पाण्यात बुडून चुलत बहीण भावांचा मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 8:44 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथे गोदावरी नदीच्या प्रवाहात पडून सख्ख्या चुलत बहीण-भावाचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. 9 ऑगस्ट 2026) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. आयुष रवींद्र मिसाळ (वय वर्ष 3) आणि तनवी अविनाश मिसाळ (वय वर्ष 2) वर्ष असं पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या चिमुकल्यांची नावं आहेत. या घटनेने अमळनेर परिसरात शोककळा पसरली असून चिमुकल्यांच्या जाण्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होतेय. आयुष हा रवींद्र मिसाळ यांचा एकुलता एक मुलगा, तर तन्वी ही अविनाश मिसाळ यांची एकुलती एक मुलगी होती. या दुर्दैवी घटनेमुळं मिसाळ कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

कुटुंबीयांची नजर चुकवून पाण्याजवळ गेली मुलं : मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही मुलं आपापसात खेळत असताना कुटुंबीयांची नजर चुकवून घराशेजारीच असलेल्या गोदावरी नदीच्या वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाकडं गेली. बराच वेळ ही मुलं दिसून न आल्यानं कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोधाशोध केली. काही वेळानंतर दोन्ही मुलं गोदावरी नदीच्या पाण्यात तरंगताना नागरिकांना आढळून आल्यानं त्यांनी तत्काळ ही माहिती कुटुंबीयांना दिली.

कुटुंबीयांनी तत्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेत नागरिकांच्या मदतीनं चिमुकल्यांना पाण्याबाहेर काढलं. रुग्णवाहिका चालक वैभव इस्टके, सागर वाघमारे यांच्या मदतीनं गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले.

कुटुंबीयांचा आक्रोश, शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार : चिमुकल्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती समजतात त्यांच्या कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केल्याने उपस्थितांचे डोळेही पाणावले. अमळनेर वस्ती येथेच दोन्ही मुलांवर सायंकाळी ५ वाजता शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुर्दैवी घटनेमुळे अंबळनेर परिसरात शोककळा पसरली असून चिमुकल्यांच्या जाण्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.

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CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR NEWS
TODDLERS DROWN IN GODAVARI RIVER
छत्रपती संभाजीनगर न्यूज
गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरमधील अपघात
GANGAPUR GODAVARI RIVER DROWNING

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