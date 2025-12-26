यंदाचं वर्ष सोलार वर्ष! राज्याच्या विश्वविक्रमात छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाचा सर्वात मोठा वाटा
‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळात एकूण 37 हजार सौर कृषीपंप बसवण्यात आले आहेत, अशी माहिती महावितरणाच्या जनसंपर्क विभागानं दिली.
Published : December 26, 2025 at 9:23 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : यंदाचे वर्ष शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने 'सोलर वर्ष' म्हणून ओळखलं जाऊ शकते. कारण नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीला फटका बसत असतानाच शेतीकामांसाठी सौर तंत्रज्ञान मोठा आधार ठरत आहे. विशेषतः सौर कृषिपंपांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असून, या क्षेत्रात महाराष्ट्रानं जागतिक विक्रम केलाय.
राज्याचं नाव गिनीज बुकात : राज्यात एकाच वर्षात सर्वाधिक सौर कृषिपंप बसवण्याचा विश्वविक्रम नोंदवण्यात आलाय. 5 डिसेंबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरात आयोजित भव्य कार्यक्रमात या विक्रमाची माहिती दिली होती. यावेळी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रमाणपत्र देत विक्रमाची घोषणा केली.
महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाची माहिती : ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेअंतर्गत महावितरणानं अवघ्या 30 दिवसांत विक्रमी संख्येनं सौर कृषिपंप कार्यान्वित करून जागतिक कीर्तिमान प्रस्थापित केला. 26 ऑक्टोबर 2025 ते 25 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत राज्यभरात एकूण 45,911 सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आलेत. या विक्रमात छत्रपती संभाजीनगर शहराचाही सहभाग आहे. वर्षभरात शहर परिमंडळात 37 हजार सौर कृषिपंप बसवण्यात आल्याची माहिती महावितरणच्या जनसंपर्क विभागानं दिली. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळात एकूण 37 हजार सौर कृषीपंप बसवण्यात आलेत. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 13 हजार 909 तर जालना जिल्ह्यात 23 हजार 164 सौर कृषीपंप बसवण्यात आल्याची माहिती महावितरणाच्या जनसंपर्क विभागानं दिलीय.
सोलारच्या कामांना गती : विजेचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून, शेतकऱ्यांना 24 तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणं आवश्यक झालंय. शेतीसाठी सवलतीत वीज दिल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार उद्योगांवर पडत असल्यानं राज्यात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्याचाच एक भाग म्हणून सौर कृषिपंप बसवण्याचा ठोस निर्धार करण्यात आलाय. या निर्णयानुसार योग्य नियोजन करून अंमलबजावणी करण्यात आली आणि एकाच महिन्यात सर्वाधिक सौर कृषिपंप बसवण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित झालाय. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं 'सौर कृषीपंप योजना' आणि 'सौर कृषी वाहिनी' या योजना राबवण्यात आल्या.
घरगुती सोलर लावणाऱ्यांची संख्या वाढली : घरगुती विजेचा वापर वाढत असून, त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्कही दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्याकडे पुढाकार घेतला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात घरांच्या छतांवर मोठ्या प्रमाणात सौर यंत्रणा उभारण्यात येत आहेत. ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळात एकूण 32 हजार 260 सौरऊर्जा संच बसवण्यात आले आहेत. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 25 हजार 934, तर जालना जिल्ह्यात 6 हजार 325 सौरऊर्जा संच बसवण्यात आले असल्याची माहिती महावितरणाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली.
