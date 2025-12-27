देशातील चांगल्या सुविधा देण्यात संभाजीनगर विमानतळ अव्वल, दोन वर्षांत उंचावला स्तर
स्वच्छता गृह, किड्स झोन, वाचनालय अशा अनेक संकल्पना राबवत प्रवाशांनी दिलेल्या गुणांच्या आधारावर 5 पैकी 4.99 इतके गुण मिळवण्यात यश आलंय.
Published : December 27, 2025 at 12:03 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळखल्या जाणारा छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेलाय. देशातील विमानतळाच्या सुविधा देणाऱ्या गुणवत्तेत विमानतळ अव्वल क्रमांकावर आलंय. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी 23 व्या क्रमांकावर असणाऱ्या ठिकाणी सोयी-सुविधांवर काम केलं गेलं असून, प्रवाशांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. परमवीर चक्र मिळवणाऱ्या वीरांची एक गॅलरीदेखील उभारण्यात आलीय. देशात अशी संकल्पना राबवणारे एकमेव विमानतळ आहे. स्वच्छता गृह, किड्स झोन, वाचनालय अशा अनेक संकल्पना राबवत प्रवाशांनी दिलेल्या गुणांच्या आधारावर 5 पैकी 4.99 इतके गुण मिळवण्यात यश आलंय. खजुराहो विमानतळाच्या बरोबरीनं संयुक्तिक क्रमांक पटकावला आहे.
58 विमानतळांचे झाले सर्वेक्षण : ग्राहकांना समाधान देणाऱ्या सर्वेक्षणात छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ देशात अव्वल स्थानी आलेत. देशातील 58 विमानतळावरील सोयीसुविधांच्या बाबतीत 5 पैकी 4.99 गुणांसह विमानतळाची उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवण्यात आली. देशभरातील 62 पैकी 58 विमानतळावरील प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांचे मूल्यांकन सर्वेक्षणात करण्यात आले होते. ज्यामध्ये प्रवाशांच्या अभिप्राय घेऊन विविध निकषानुसार 1 ते 5 गुण दिले गेले. वर्षातून दोनदा होणाऱ्या सर्वेक्षणात पहिली फेरी जानेवारी ते जून आणि दुसरी फेरी जुलै ते डिसेंबरदरम्यान घेण्यात येते. पहिल्या फेरीमध्ये भोपाळ, खजूराहो, उदयपूर विमानतळांना 5 पैकी 5 गुण मिळवत अव्वल स्थान मिळवले होते. दुसऱ्या फेरीत छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाला 5 गुण मिळाले. खजुराहो विमानतळ आणि छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाने चांगली कामगिरी केलीय. तर देशात आसाम रुपासी विमानतळ शेवटच्या क्रमांकावर राहिले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सुविधांमध्ये मागे होते विमानतळ : प्रत्येक वेळी होणाऱ्या सर्वेक्षणात 2 वर्षांपूर्वी औरंगाबाद विमानतळ 23 व्या क्रमांकावर होते. तर काही प्रमाणात सुधारणा झाल्यावर मागील फेरीत आठव्या स्थानावर स्थान मिळाले होते. चांगल्या कामगिरीसाठी पार्किंग ते बोर्डिंगपर्यंत सर्व सुविधा निर्माण केल्यात. स्वच्छता गृह, परिसरातील स्वच्छता, किड्स झोन आणि ग्रंथालय उभारण्यात आलेत. सर्व सुविधांचे स्तर वाढवण्यात आलेत. देशातील एकमेव परमवीर चक्र गॅलरी विमानतळावर निर्माण करण्यात आलीय, अशी माहिती विमानतळ संचालक शरद येवलेंनी दिलीय. मिळालेला मान सुखावणारा असला तरी विमानसेवा वाढवण्यात यावी. अनेक वेळा सुरू असलेले विमान फेरी रद्द होतात, त्यामुळे पर्यटकांना अडचणी सहन कराव्या लागतात, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं मत पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केलंय.
