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जांभळाच्या गाडीचा महामार्गावर अपघात; संधीसाधू नागरिकांनी केली लूट

धुळे सोलापूर महामार्गावर जांभळे घेऊन जाणारा ट्रॅक उलटलून अपघात झाला. या अपघातात पडलेले जांभळे लुटण्यासाठी चक्क लोकांची गर्दी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.

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धुळे सोलापूर महामार्गावर अपघातात विखुरलेली जांभळे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 2:04 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - अपघात झाल्यानंतर मदत करण्यासाठी अनेकदा स्थानिक लोक धावून येतात. मात्र, जिल्ह्यात स्थानिक लोकांनी वाहन अपघात झाल्यानंतर तेथे पडलेली जांभळे चोरून नेण्याला प्राधान्य दिल्याची घटना समोर आली आहे.

धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पैठण तालुक्यातील पाचोडजवळील मुरमा शिवारात जांभळे घेऊन जाणारे पिकअप वाहन पलटी झाल्यानं अपघात घडला. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार वाहनात 3 लाखांहून अधिक किमतीची जांभुळे होती. अपघातात कुणाहीती जीवितहानी झाली नसली तरी गाडीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. तर वाहन पलटी झाल्यानं जांभळेदेखील खराब झाली आहेत. त्यामुळे संबंधिताचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती पाचोड पोलिसांनी दिली.



पहाटे झाला अपघात-धुळे-सोलापूर महामार्गावर पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास पाचोड जवळ पिकअप वाहन पलटी झाल्याची माहिती पाचोड पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशातून खान्देशातील जळगाव दिशेनं जांभळे घेऊन जाणारे पिकअप वाहन मुरमा शिवारात पलटी झाले होते. चालकाचे नियंत्रण सुटल्यानं रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नाल्यात ही गाडी पलटी झाली होती. गाडीतील दोघे सुखरूप असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाल्याचं सांगण्यात आलं. तर या अपघातात वाहनातील सुमारे तीन लाख रुपयांहून अधिक किमतीची जांभुळे रस्त्यावर विखुरली होती.



जाभळांची लूट- जांभळे घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाल्याची माहिती परिसरात पसरली. त्यानंतर आसपास राहणाऱ्या लोकांनी अपघात पाहण्यासाठी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातानंतर वाहनातील जांभुळे मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर पडली असल्याचं त्यांना दिसून आलं. त्यानंतर काही मिनिटांतच अपघातस्थळी गर्दी झाली. यावेळी अनेकांनी पिशव्या घेऊन धाव घेत जांभळे लुटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचं दृश्य पाहायला मिळालं. अक्षरशः रस्त्यावर पडलेली जांभळे पायानं तुडवत लोकांनी गाडीत असलेल्या चांगल्या जांभळाची लूट केली. पोलीस येताच अनेकांनी काढता पाय घेतला. सुदैवानं या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या घटनेमुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अपघात कसा झाला, याबाबत माहिती घेण्याचं पोलिसांकडून काम सुरू आहे. या घटनेनंतर परिस्थिती पोलिसांनी तत्काळ नियंत्रणात आणून घटनेची प्राथमिक नोंद पाचोड पोलिसात केली आहे.

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TAGGED:

PICK UP TEMPO ACCIDENT
धूळे सोलापूर महामार्ग अपघात
अपघातानंतर जाभळांची लूट
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ACCIDENT

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