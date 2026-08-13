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छत्रपती संभाजीनगर : 'पाटोदा पॅटर्न'! १०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गाव झालं चोरांसाठी 'नो एन्ट्री झोन'

2015 मध्ये जवळपास तीन लाखांचा खर्च करून पाटोदा गावात कॅमेरे लावण्यात आले. ग्रामपंचायतचे 40 आणि खासगी 60, असे अंदाजे 100 हून अधिक कॅमेरे आहेत.

Surveillance through CCTV cameras in Patoda village
पाटोदा गावात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे निगराणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 9:57 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : सीसीटीव्ही निगराणी ही काळाची गरज समजली जाते. त्यामुळे प्रत्येक रस्त्यावर, घरावर, शासन किंवा खासगी संस्था कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. इतकंच काय तर शहरातील वाहतुकीवरही एकाच ठिकाणी बसून पाहणी करणं शक्य होतंय. अशीच काहीशी व्यवस्था शहराच्या जवळ असलेल्या पाटोदा गावात पाहायला मिळते. 2015 मध्ये जवळपास तीन लाखांचा खर्च करून या गावात कॅमेरे लावण्यात आले, सध्या स्थितीत ग्रामपंचायतचे 40 आणि खासगी 60, असे अंदाजे 100 हून अधिक कॅमेरे गावात हालचाल टिपण्यासाठी कार्यान्वित आहेत. विशेष म्हणजे गावात चोरी होत नाहीच. शिवाय रस्त्यावर कोणी कचरा किंवा घाण टाकणारा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होतो. त्यामुळे या यंत्रणेची भीती चोरांसोबत ग्रामस्थांच्या मनात असल्यानं शिस्तप्रिय गाव म्हणून पाटोदा सर्वत्र प्रचलित झालं असल्याची माहिती उपसरपंच कपिंद्र पेरे यांनी दिली.

गावातील प्रत्येक ठिकाणी ठेवता येते लक्ष : वाळूज औद्योगिक वसाहतीच्या जवळ असणारं पाटोदा गाव सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. गावातील यंत्रणा, स्वच्छता, ग्रामपंचायत तर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना यांच्यामुळे देशभरात प्रकाश झोतात आलेलं गाव अशी ख्याती सर्वदूर पोहचलीय. अनेक पुरस्कार राज्यभरातून गावाला मिळाले आहेत. अशा या गावात सीसीटीव्ही यंत्रणा ही 2015 मधेच कार्यान्वित करण्यात आली. त्यावेळी जवळपास 3 लाखांचा खर्च करून काही सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले होते, कालांतरानं कॅमेऱ्यांची संख्या वाढत केली, आज घडीला जवळपास 40 कॅमेरे गावात लावण्यात आले आहेत. औद्योगिक वसाहत जवळ असल्यानं अनेकांचा आवश्यक वावर गावात असतो, मात्र येणारी व्यक्ती गावाला त्रास होईल असं कृत्य तर करत नाही ना? याकडे लक्ष ठेवण्यात मदत होत असल्याची माहिती उपसरपंच कपिंद्र पेरे यांनी दिली.

पाटोदा गावात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे निगराणी (ETV Bharat)

शाळेत लक्ष देणं सोपं : गावात लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे गावातील रस्ते, धार्मिक स्थळ, व्यायाम शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, गावात येणाऱ्या मुख्य मार्गांवर केंद्रित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावात येणारे प्रत्येक वाहन, व्यक्ती यांची माहिती मिळतेच. शिवाय जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक वेळेवर येत आहेत का? विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण देण्यात येत आहे का? शिक्षक वर्गावर जातात की बाहेर थांबतात, याकडे लक्ष देण्यात मदत होते. तर विद्यार्थी योग्य पद्धतीनं अभ्यास करत आहेत का, हेही एकच ठिकाणी बसून लक्ष ठेवण्यात मदत होतेय. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला कशी वागणूक मिळते हे देखील चित्रण नोंदवलं जात आल्यानं कामामध्ये शिस्त लागत असल्याचं मत माजी सरपंच कल्याणराव पेरे यांनी व्यक्त केलं.

खासगी कॅमेरे देखील सक्रिय : ग्रामपंचायततर्फे 40 कॅमेरे सक्रिय होत असताना त्याचे फायदे अनेकाना जाणवले. परिणामी गावातील काही ग्रामस्थांनी देखील आपल्या घरावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घेतले. त्यामुळे स्वतःच्या घरावर लक्ष ठेवणं शक्य झालं. त्याचबरोबर गावातील रस्त्यांवर होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवणं सोपं झालंय. गावातील महिला मोकळ्या मनानं, कुठलीही भीती न बाळगता गावात वावरू शकतात. स्थानिक गावकरी असो की बाहेरून येणारा पाहुणा प्रत्येकाला रस्त्यावर सीसीटीव्ही निगराणी असल्याची जाणीव असल्यानं, कोणीही चुकीचं वागण्याची हिंमत करत नाही. वेगळाच धाक पाहायला मिळतो, शिवाय गावात चोरीचं प्रमाण अतिशय कमी झालंय. एखादी चोरी झालीच तर लगेच ती घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होते, पोलिसांना तपास करण्यात मदत होत असल्याची माहिती माजी सरपंच कल्याणराव पेरे यांनी दिली.

गावाला लागली शिस्त : सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्याने चोरांना धाक निर्माण झाला आहे, पण गावाला देखील शिस्त लावण्यास मदत झालीय. गावातील स्वच्छता कायम रहावी याकरता कचरा संकल्पन करण्यासाठी रोज सकाळी कचरा गाडी गावातून फिरवण्यात येते. सर्वांनी त्यातच कचरा टाकण्याचा नियम तयार केला असला, तरी काही लोक रस्त्यावर सर्रास कचरा फेकत असत. मात्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आपण कैद होऊ, त्याबाबत ग्रामपंचायत जाब विचारेल, असं सर्वांना सांगण्यात आल्या नंतर आता आपला व्हिडिओ तयार होईल, तो सर्वांना दिसेल या भीतीने कोणीही रस्त्यावर कचरा टाकत नाही. कोणतंही चुकीचं कृत्य करत असताना त्याला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा धाक मनात असतो, अशी माहिती उपसरपंच कपिंद्र पेरे यांनी दिली.

प्रत्येक गावाला निधी देण्याची गरज : पाटोदा गावात स्वच्छता आणि सुविधा देताना ग्रामस्थांकडून पूर्णपणे होणारी करवसुली महत्त्वाची ठरते. गावात लावण्यात आलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा कायम सज्ज ठेवण्यासाठी दरवर्षी 70 ते 80 हजारांचा खर्च लागतो. अशी यंत्रणा प्रत्येक गावात लावल्यास फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारनं स्थानिक निधीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाला सीसीटीव्ही लावण्यासाठी विशेष निधी देण्याची गरज असल्याचं मत उपसरपंच कपिंद्र पेरे यांनी व्यक्त केलं.

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TAGGED:

PATODA VILLAGE
CCTV SURVEILLANCE IN VILLAGES
पाटोदा सीसीटीव्ही कॅमेरा निगराणी
पाटोदा
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