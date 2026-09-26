"पर्यटन विभागातही 'तुकाराम मुंढे' पाहिजेत!" छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पर्यटनाला मोठा वाव, पण नियोजनाचा अभाव
जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमधील विस्कळीत विमानसेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटनाला मोठा फटका बसत असल्याची खंत व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
Published : September 26, 2026 at 5:42 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सर्वत्र 'जागतिक पर्यटन दिन' साजरा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यटनवाढीसाठी अद्याप विविध उपाययोजना होणं अपेक्षित असल्याचं मत व्यावसायिकांनी व्यक्त केलं. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची ओळख 'महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी' म्हणून असली, तरी पर्यटकांना सोयीसुविधा देण्यात हा विभाग कमी पडत आहे. विशेषतः शहरात पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं, त्याचा मोठा फटका गेल्या काही वर्षांत पर्यटनाला बसला आहे. जिल्ह्याची ओळख जागतिक स्तरावर योग्य पद्धतीनं पोहोचवण्यात आपण कमी पडत असल्याची खंत अभ्यासकांनी व्यक्त केली. याच धर्तीवर, नाशिक येथे होणाऱ्या आस्थेच्या मेळाव्यासोबतच पर्यटनाचाही मेळा झाला पाहिजे, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक तसंच 'मराठवाडा टुरिझम असोसिएशन'चे अध्यक्ष जयंत गोरे यांनी केली आहे.
मराठवाड्यात पर्यटनाला मोठा वाव
मराठवाडा विभाग पर्यटनाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. या विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणं पर्यटनस्थळ म्हणून पुढे येऊ शकतात. ऐतिहासिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक अशी सर्वांगीण ओळख या विभागाची झाली असून, येथील पर्यटन क्षेत्राला मोठा वाव असल्याचं मानलं जातं. मात्र, पर्यटन म्हणजे नुसतं बोलणं किंवा थातुरमातुर कृती करणं नव्हे, तर ही एक चळवळ म्हणून पुढे नेली पाहिजे. त्यासाठी योग्य दृष्टिकोन आणि नियोजनबद्ध काम करणं आवश्यक आहे; मात्र दुर्दैवानं तसं होत नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील किंवा विभागातील पर्यटन वाढत नाही. योग्य पद्धतीनं काम केल्यास पर्यटन वाढीसाठी नक्कीच मदत होईल, शिवाय रोजगार आणि व्यापारही मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, असं मत पर्यटन व्यावसायिक जयंत गोरे यांनी व्यक्त केलं.
शहराला जोडणाऱ्या सुविधा कायम असाव्यात
शहराला जोडण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची मानली जाते, त्यामध्ये नियमित हवाई वाहतूक सर्वात गरजेची असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील हवाई वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेकदा उड्डाणे अचानक बंद होणार असल्याची घोषणा केली जाते; प्रवासी संख्या पुरेशी नसल्यानं विमानसेवा देणं शक्य नसल्याचं विमान कंपन्या सांगत असतात. मात्र, याचा पर्यटन क्षेत्रावर मोठा परिणाम होतो. देश-विदेशातील पर्यटक सहा महिन्यांपूर्वीच आपलं बुकिंग करतात, त्यामुळे अशा वेळी विमानांची उपलब्धता महत्त्वाची असते. बुकिंग करताना सुरू असणारी विमानसेवा प्रत्यक्षात शहरात येताना रद्द झाल्यास पर्यटक पाठ फिरवतात. त्यांच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण होते आणि त्याचा थेट परिणाम शहराच्या प्रसिद्धीवर होऊन व्यवसाय कमी होतो. त्यामुळे विमानसेवा सुरळीत राहणे अत्यंत गरजेचं असल्याचं मत पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केलं.
पर्यटन स्थळांची माहिती सर्वत्र देणं गरजेचं
राज्याच्या दृष्टीनं या जिल्ह्याचं पर्यटन अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलं जातं. येथील जागतिक वारसा स्थळांमुळे या विभागाला जगभरात प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून ओळख मिळाली आहे. मात्र, जिल्ह्याचं पर्यटन म्हटले की अजिंठा, वेरूळ, औरंगाबाद लेणी, बीबी का मकबरा, दौलताबादचा देवगिरी किल्ला आणि पाणचक्की या पर्यटनस्थळांपुरतीच ओळख मर्यादित राहिली आहे. वास्तविक पाहता, यापुढे जाऊन मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा स्वतंत्र पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकतो आणि त्यासाठी आता काम करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचं मत पर्यटन व्यावसायिक जयंत गोरे यांनी व्यक्त केलं. त्यासाठी सर्वात आधी सर्व पर्यटन स्थळांवर पायाभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. प्रवास, राहण्याची स्वच्छ जागा आणि उत्तम दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळाल्यास पर्यटकांची संख्या निश्चितच वाढेल, असा विश्वासही जयंत गोरे यांनी व्यक्त केला.
मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी लाभण्याची गरज
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे आज सर्वसामान्य लोकांना दर्जेदार खाद्यपदार्थ मिळत आहेत. पूर्वी अनेकांना माहिती नसलेला हा विभाग आज त्यांच्यामुळे सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे. रोज प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कारवाया होत असल्यानं, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा प्रामाणिक अधिकारी सर्वत्र असावा, अशी भावना निर्माण होत आहे. अशीच काहीशी मागणी आता पर्यटन व्यावसायिकांनी देखील केली आहे. राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला खऱ्या अर्थाने चालना द्यायची असेल, तर एक दूरदृष्टी असलेला सक्षम अधिकारी या विभागाला मिळणं गरजेचं आहे. अनेक अधिकारी येतात; मात्र त्यांना पर्यटकांशी किंवा पर्यटनाच्या विकासाशी काही देणंघेणं नसल्यासारखे ते वावरतात. म्हणूनच, तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा सक्षम आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी या विभागाला दिल्यास, राज्याचे पर्यटन जागतिक स्तरावर निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर विस्तारेल, असा विश्वास व्यावसायिक जयंत गोरे यांनी व्यक्त केला.
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