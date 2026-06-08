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इंधन संकटात विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं 'पर्यटनाच्या राजधानी'वर संकट; स्थानिक रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती

महाराष्ट्राच्या पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या पर्यटनाला सध्या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावं लागत आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

chatrapati sambhaji nagar tourism issue
संग्रहित-डावीकडून विमानतळ, उजवीकडे अंजिठा वेरुळचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 4:12 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - अमेरिका, इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाचे महाराष्ट्रासह देशभरात सर्वत्र परिणाम दिसून येत आहेत. इंधन दरवाढीमुळे दळणवळण महाग झालं असल्यानं सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यात शहरातून विविध शहरात होणाऱ्या हवाई वाहतुकीवरदेखील मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. त्याचा फटका शहरातील पर्यटन क्षेत्राला बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथून जाणाऱ्या काही विमानसेवा तात्पुरत्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिवसाला 9 ऐवजी 6 उड्डाणे इतकी संख्या घटली आहे. परिणामी पर्यटन व्यवसायाबरोबरच स्थानिक उद्योगांवर परिणाम होईल, अशी भीती पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली. आता राजकीय पक्षातील स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचं असल्याचं मतदेखील त्यांनी व्यक्त केलं.


हळूहळू काही विमानसेवा बंद- गेल्या दोन महिन्यांपासून छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावरून होणारे उड्डाण हळूहळू रद्द करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आठवड्यातून चार वेळा सुरू असणारी हैदराबाद विमानसेवा आणि आठवड्यातून तीन वेळा जाणारी गोवा विमानसेवा 16 जूनपासून बंद करण्यात येत असल्याची माहिती इंडिगोतर्फे देण्यात आली होती. त्यानंतर दिल्लीला जाणारी एक विमानसेवा बंद करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. इंडिगोच्या माहितीनुसार 16 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत हैदराबाद आणि गोव्यासाठीची विमानसेवा पूर्णपणे स्थगित राहणार आहे. त्यानंतर एअर इंडियाची नवी दिल्लीसाठीची विमान सेवा एक जुलैपासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोठी औद्योगिक गुंतवणूक असलेला जिल्हा म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचे देशाच्या पटलावर नाव आहे. त्यात विमानसेवा बंद झाल्यानं त्याचा उद्योगांवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलमेंट फाउंडेशनचे अध्यक्ष जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली.


युद्धाचा पर्यटनावर परिणाम- ऐतिहासिक शहर अशी ओळख असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात लाखो विदेशी पर्यटक सातत्याने येत असतात. उद्योग क्षेत्रात नवनवीन प्रकल्प उभारले जात असल्यानं मोठ्या प्रमाणात उद्योजकांचा ओढा शहरात येत असतो. काही वर्षांपूर्वी रोज 19 उड्डाणे विमानतळावरून होत असायची. मात्र, त्यानंतर प्रवासी नसल्याचं कारण देत 14, 12 आणि 8 वर उड्डाणे आली आहेत. त्यात आता अजून तीन उड्डाणे रद्द करण्यात आल्यानं केवळ 6 उड्डाणे शिल्लक राहिली आहेत. जगातील पातळीवर युद्ध सुरू असल्यानं जगभरात विमानसेवर परिणाम झाले आहेत. इंडिगोनं देशात विमान सेवेचं कपातीचे धोरण अवलंबलं आहे. आता एव्हीएसएन टर्बाईन फ्युएलमुळे नवीन संकट आलं आहे. त्यामुळे ही कपात झाली असली तरी सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलमेंट फाउंडेशचे, नागरी विमान वाहतूक समिती चेअरमन सुनीत कोठारी यांनी दिली.

याआधीही विमान सेवा विस्कळीत- शहरातील विमानतळावरून आता मोजक्याच विमानांची उड्डाण होत आहे. यापूर्वी लखनऊ, नागपूर आणि अहमदाबाद अशा सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर गोवा, हैदराबाद आणि आता दिल्ली विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. याआधी जयपूर विमानसेवादेखील सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचे वेळापत्रकदेखील जाहीर केले होते. मात्र, सेवा सुरू झाली नाही, अशी माहिती जसवंत सिंग यांनी दिली.



16 जूनपासून बंद होणाऱ्या विमानसेवा

  • हैदराबाद- इंडिगो कंपनीचे विमान आठवड्यातून सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि रविवारी असे चार दिवस उड्डाण घेत होते.
  • गोवा - इंडिगो कंपनीचे हे विमान आठवड्यातून बुधवार, गुरुवार आणि शनिवार असे तीन दिवस उड्डाण घेत होते, हे दोन विमान 16 जुलैपासून बंद करण्यात आले आहेत.
  • नवी दिल्ली - एअर इंडियाचे हे विमान आठवड्यातील सातही दिवस सकाळी ६ वाजता दिल्लीसाठी उड्डाण घेत होते. हे विमान 1 जुलैपासून बंद असेल, या विमानसेवा बंद करण्यात आल्या आहेत.



या विमान सेवा सुरू असणार

  • मुंबई - सकाळी 5.35 वाजता.
  • नवी मुंबई - सायंकाळी 7.30 वाजता.
  • हैदराबाद - सकाळी 6.55 वाजता.
  • बंगळुरू - दुपारी 3.40 वाजता
  • नवी दिल्ली - सायंकाळी 7.10 वाजता
  • नवी दिल्ली - दुपारी 1.55 वाजता

पर्यटकांच्या संख्येवर होणार परिणाम - देशविदेशातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक शहरात दाखल होतात. त्यात विदेशी पर्यटक सहा महिने किंवा त्याहूनपूर्वी पर्यटनाचे नियोजन करतात. दिल्लीपर्यंत आल्यानंतर पुढे जाण्याचं नियोजन ठरलेले असते. त्यात हॉटेल बुकिंग, गाडीचे नियोजन आणि गाईड या गोष्टी आधीच ठरलेल्या असतात. विमानसेवा बंद झाल्यास बहुतांश पर्यटक फिरण्याचं नियोजन रद्द करतात. त्यामुळे सरकारनं याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक कृष्णा काळदाते यांनी केली.

युद्धानंतर विमान कंपन्यांच्या खर्चात वाढ- देशातील सर्वात कमी दरात सेवा देणारी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोनं (IndiGo) जून ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत देशांतर्गत विमान सेवांची क्षमता 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढता खर्च आणि उन्हाळी सुट्ट्यांचा हंगाम संपल्यानंतर हवाई प्रवासाच्या मागणीत झालेली घट, या पार्श्वभूमीवर कंपनीनं हे पाऊल उचललं आहे. यापूर्वी 'एअर इंडिया'नंही जून आणि जुलै महिन्यांसाठी देशांतर्गत विमान सेवांमध्ये 22 टक्क्यांची मोठी कपात करण्याची घोषणा केली होती.

मागणी कमी झाल्यानं सेवेत कपात केल्याचा दावा- विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या (ATF - विमान इंधन) दरांमध्ये सतत वाढ होत असल्यानं विमान कंपन्यांकडून खर्चात कपात करण्यात येत आहे. विमान कंपनीच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 25 % खर्च हा इंधनावर होतो. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यानं भारतीय विमान कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. असे असले तरी इंडिगोशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार विमान सेवांमधील कपात पूर्णपणे मागणीवर आधारित आहे. त्याचा इंधनाच्या दरांशी थेट संबंध नाही.

  • वेरूळ अजिंठासारख्या जागतीक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांसोबत बिबिका मकबरा आणि देवगिरी किल्ला हे पर्यटकांसाठी आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक शहरात पर्यटनासाठी दाखल होत असल्यानं त्यातून कोट्यावधींची उलाढाल होत असते.

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