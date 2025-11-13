ETV Bharat / state

गाझामधील निर्वासितांसाठी मदत गोळा करताना संशयास्पद आर्थिक व्यवहार; एटीएसच्या तक्रारीनंतर संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल

गाझा पट्टीतील निर्वासितांसाठीचा निधी जमा करून वैयक्तिक खात्यावर पैसे जमा करणााऱ्या आरोपीविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात एटीएसनं तक्रार दाखल केली आहे.

Chhatrapati Sambhaji Nagar police
सिटी पोलीस चौक (Source)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - दिल्ली येथे दहशतवादी हल्ला झाल्याची घटना ताजी असताना गाझापट्टीत असणाऱ्या निर्वासितांसाठी शहरातून निधी जमा केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. तब्बल 90 लाख 99 हजार 893 रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला. त्यापैकी 10 लाखांचा निधी एका खात्यावर वळवून उर्वरित रक्कम स्वतःच्या नावावर वळवण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं. त्यावरून बाबर अल्ली मेहमुद अली सय्यद उर्फ सय्यद बाबर अली रजवी कादरी याच्या विरोधात सिटीचौक पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 4 जुलै 2024 ते 6 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान हा प्रकार झाला. इमाम अहेमद रजा फाऊंडेशनच्या नावाखाली रक्कम जमा करण्यात आली होती.

गाझा पट्टीसाठी जमा केला निधी- शहरात इमाम अहेमद रजा फाऊंडेशनच्या नावावर क्यूआर कोड पाठवून पॅलेस्टाईन गाजा पट्टीतील निवार्सींतांसाठी संशयास्पद देणगी जमा केली जात असल्याची माहिती एटीएसच्या हाती आली होती. या संशयावरून एटीएसच्या अधिकार्‍यांनी या संस्थेची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात चौकशी केली. या संस्थेची नोंदणी ही मुंबई येथील असल्याची माहिती समोर आली. या रजा एम्पॉवरमेंन्ट फाऊंडेशनचे छत्रपती संभाजीनगर शहरात युट्युब चॅनल आहे. या चॅनलवर फिलिस्तीन देशातील नागरिकांच्या मदतीसाठी निधी जमा करण्याचे छोटे व्हिडिओ पाठवून ही आर्थिक मदत जमा केली जात असल्याचं तपासात समोर आलं. शहरात इमाम अहमद रजा फाऊंडेशन या नावानं फेसबुक, युट्यूब आणि टेलिग्रामसह विविध प्लॅटफॉर्मवर 'डोनेट फॉर पॅलेस्टाईन' अशी मोहिम राबवण्यात आली.



आर्थिक मदत वैयक्तिक खात्यावर- पॅलेस्टाईनसाठी मदत करा, असे भावनिक आवाहन करून एक क्यूआर कोड प्रसारित करून लोकांकडून देणगी मागवण्यात आली. मात्र, ही देणगी जमा करण्यासाठी देण्यात आलेला क्यूआर कोडवर नमूद असलेले तीन मोबाईल क्रमांक हे सर्व सय्यद बाबर अलीच्याच नावावर असल्याचं उघड झालं. हा निधी त्यानं संस्थेच्या खात्यावर वळती करण्याऐवजी स्वत:च्या खात्यावर जमा केला आहे. रजा एम्पॉवरमेंट फाऊंडेशन, औरंगाबाद नावाच्या संस्थेच्या नावावर आपल्या बँक खात्याचा क्युआरकोड देऊन तब्बल 90 लाख 99 हजार 893 रुपयांचा निधी जमा केला. ही संस्था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई येथे नोंदणीकृत आहे. मात्र, या संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये विदेशात निधी पाठविण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. या खात्यात 4 जुलै 2024 ते 6 ऑक्टोबर 2025 या काळात 90 लाख 99 हजार 893 रुपये जमा झाले. त्यामधून 10 लाख 24 हजार 220 रुपये इतकी रक्कम गोफंडमी डॉट कॉम या परदेशी निधी संकलन प्लॅटफॉर्मवरून विदेशात तर उर्वरित रक्कम स्वतःच्या खात्यावर पाठवण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं.

दिल्ली घटनेच्या अनुषंगानं तपास- दिल्ली येथील स्फोट प्रकरणात सर्वच राज्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. संशयित खात्यांची माहिती घेण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगरातील सय्यद बाबर अली याचे खाते आणि इतर राज्यांतील काही संशयित खात्यांमध्ये निधीची देवाणघेवाण झाल्याचं बँकेच्या रेकॉर्डवरून प्राथमिकस्तरावर समोर आलं आहे. एटीएसनं या व्यवहाराबाबतची सर्व कागदपत्रे केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे पाठवल्याची प्राथमिक माहीत समोर आली आहे. पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या प्रकरणी एटीएसद्वारे देण्यात आलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केल्याची माहिती सिटीचौक पोलीस ठाणे निरीक्षक निर्मला परदेशी यांनी दिली.

हेही वाचा-

TAGGED:

CHHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR
DONATION FOR REFUGEES IN GAZA
GAZA DONATION UNDER SCANNER
एटीएस गाझा मदत तपास
ATS PROBE NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.