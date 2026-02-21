अनधिकृत होर्डिंगचा आणखी एक बळी! छत्रपती संभाजीनगरात अनधिकृत बॅनर काढताना विजेचा धक्का लागून मनपा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू
छत्रपती संभाजीनगर शहरात अनधिकृत बॅनरमुळे अपघातांची मालिका सुरू असल्याचं चित्र आहे. आज अवैध होर्डिंग काढताना विजेचा धक्का लागून महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला.
Published : February 21, 2026 at 5:14 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मुकुंदवाडी परिसरात आज शनिवारी (21 फेब्रुवारी) सकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली. हनुमान मंदिर परिसरात महानगरपालिकेचे कर्मचारी अवैध होर्डिंग काढण्यासाठी गेले असता विजेचा धक्का लागून एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरा कर्मचारी गंभीर जखमी झाला.
या घटनेत अमोल दिनकर जाधव (वय 27) यांचा विजेच्या धक्क्यानं जागीच मृत्यू झाला. त्यांचे सहकारी रवी रिडलॉन हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी, घटनेचा पुढील तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे. तर शहरात बॅनर लावून विद्रुपीकरण करू नये, असं आवाहन महापौर समीर राजुरकर यांनी केलं आहे.
निवडणुका आणि शिवजंयतीमुळे चौकाचौकात बॅनर : खरं तर, छत्रपती संभाजीनगर शहरात अनधिकृत बॅनरमुळे अपघातांची मालिका सुरू असल्याचं चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका तसंच शिवजयंतीनिमित्त शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर बॅनरबाजी करण्यात आली होती. चौकाचौकात अनधिकृत बॅनर लावण्यात आल्यानं रस्त्यावरील दृश्यमानता कमी होऊन काही अपघात घडल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. आता मुकुंदवाडी परिसरात ही दुर्घटना घडली आहे.
मी सकाळपासून व्याकुळ - महापौर : या दुर्घटनेनंतर महापौर समीर राजूरकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अनधिकृत बॅनरच्या मुद्द्यावर मी सातत्यानं बोलत आलो असून शहर बॅनरमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अनधिकृत बॅनर काढताना एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होणं ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेचं मला मनापासून दुःख असून सकाळपासून मी व्याकुळ आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आपण अशी जीवघेणी स्पर्धा का करतो आहोत? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बॅनरप्रकरणी कोणालाही सूट देऊ नये. तसंच बॅनर संदर्भात ठोस धोरण निश्चित केलं जावं, अशी मागणीही त्यांनी केली. सद्य घटनेबाबत सर्व माहिती घेऊन प्रशासनानं संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महापौरांनी केली आहे.
